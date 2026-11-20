Sáng 20-11, Học viện Cán bộ TPHCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 – 20-11-2026). Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM đến dự.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Được tặng hoa của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đến Học viện Cán bộ TPHCM. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Được gửi lời chúc mừng, đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự cống hiến bền bỉ, tâm huyết và đầy trách nhiệm của các thế hệ nhà giáo đối với sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi họp mặt. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Đồng chí Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, TPHCM đang bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian phát triển rộng lớn hơn, quy mô quản trị lớn hơn và yêu cầu điều hành, giải quyết các vấn đề thực tiễn ngày càng phức tạp, gay gắt hơn; đòi hỏi trước hết phải có đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, tư duy và khát vọng. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu rất cao đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, bởi nhân tố quyết định là con người - đội ngũ cán bộ đủ năng lực tổ chức thực hiện, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và hành động vì lợi ích chung.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, sự phát triển của Học viện phải được đo bằng chất lượng đội ngũ cán bộ mà Học viện đào tạo, bằng giá trị của các chương trình nghiên cứu và bằng những đóng góp thiết thực vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của thành phố.

Trên tinh thần đó, đồng chí yêu cầu Học viện Cán bộ TPHCM nhanh chóng ổn định tổ chức và thống nhất tư tưởng, phát huy sức mạnh tổng hợp sau sắp xếp; khẩn trương hoàn thiện chiến lược phát triển Học viện trong giai đoạn mới, xác định rõ tầm nhìn, mục tiêu, lộ trình, nguồn lực và sản phẩm cụ thể; phát huy thế mạnh của từng đơn vị sau sáp nhập, khắc phục tư duy cục bộ.

Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng TPHCM Nguyễn Khoa Hải trao Cờ thi đua của UBND TPHCM đến Phòng Tổ chức, hành chính, quản trị. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Học viện Cán bộ TPHCM phải tập trung đổi mới thực chất công tác đào tạo, bồi dưỡng, lấy năng lực thực thi nhiệm vụ của cán bộ làm thước đo chất lượng; chuyển mạnh từ truyền thụ kiến thức sang phát triển tư duy, năng lực phân tích, giải quyết vấn đề và khả năng tổ chức thực hiện của người học. Đồng thời giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng, vận dụng sáng tạo lý luận vào thực tiễn, tăng cường thảo luận, xử lý những tình huống thực tế, khắc phục tình trạng hàn lâm, lý thuyết suông và thiếu liên hệ thực tiễn.

Đồng chí Nguyễn Văn Được trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM đến các cá nhân. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Đồng chí lưu ý Học viện Cán bộ TPHCM kết hợp chặt chẽ giữa đào tạo với nghiên cứu khoa học và tổng kết thực tiễn.

“Học viện cần chủ động đi vào những vấn đề lớn, những điểm nghẽn trong quá trình phát triển của thành phố, tập trung giải quyết những yêu cầu thực tiễn đặt ra từ cơ sở; xây dựng cơ chế phối hợp thường xuyên giữa Học viện với các cơ quan Đảng, chính quyền địa phương và các cơ sở, đưa những vấn đề thực tiễn vào giảng đường. Đồng thời chuyển hóa kết quả nghiên cứu thành luận cứ, tài liệu giảng dạy và giải pháp phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo”, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM nhấn mạnh.

Cùng với đó, Học viện Cán bộ TPHCM phải đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ nhà giáo có bản lĩnh chính trị, đạo đức trong sáng, trình độ chuyên môn cao và tinh thần đổi mới sáng tạo.

Đồng chí Nguyễn Văn Được và các đại biểu dự buổi họp mặt chụp hình lưu niệm. Ảnh: PHƯƠNG UYÊN

Dịp này, TS Công Thị Phương Nga, Phó Trưởng khoa Khoa Lý luận cơ sở được nhận Huân chương Lao động hạng ba của Chủ tịch nước; 7 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh đó, có 1 cá nhân được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT; Tập thể Học viện Cán bộ TPHCM và 19 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM. 1 tập thể là Phòng Tổ chức, hành chính, quản trị được nhận Cờ Thi đua của UBND TPHCM…