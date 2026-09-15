Lấy mẫu xét nghiệm làm rõ nguyên nhân hàng chục người nhập viện ở Quảng Trị

Hiện chưa ghi nhận trường hợp bệnh nhân có dấu hiệu nguy kịch.

Hiện nay, 46 người đã được Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Lộ tiếp nhận, điều trị sau khi xuất hiện các triệu chứng nghi liên quan đến thực phẩm tại cùng một cơ sở kinh doanh bánh mì ở xã Cam Lộ.

Chiều 15/9, Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đang phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng điều tra vụ việc nhiều người xuất hiện triệu chứng bất thường sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở kinh doanh ở vùng Cùa, xã Cam Lộ.

Ngay sau khi nắm thông tin, lãnh đạo Sở Y tế đã chỉ đạo Chi cục An toàn thực phẩm và các đơn vị liên quan khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương xác minh vụ việc, xác định nguyên nhân.

Chi cục An toàn thực phẩm đã cử cán bộ trực tiếp đến xã Cam Lộ, phối hợp lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm của những trường hợp liên quan, gửi Viện Pasteur Nha Trang xét nghiệm.

Kết quả phân tích sẽ là cơ sở để xác định tác nhân gây bệnh và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Lãnh đạo xã Cam Lộ đến thăm hỏi, hỗ trợ bệnh nhân.

Theo Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Lộ, đến 15h ngày 15/9, bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị 46 bệnh nhân. Trong đó, Khoa Nhi có 14 trường hợp, Khoa Nội tiêu hóa 16 trường hợp, Khoa Sản 2 trường hợp; các bệnh nhân còn lại được theo dõi, điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu.

Các trường hợp này chủ yếu có triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn, sốt, đi ngoài và mất nước sau khi sử dụng thực phẩm tại cùng một cơ sở kinh doanh.

Hiện sức khỏe các bệnh nhân từ nhẹ đến trung bình, chưa ghi nhận trường hợp nguy kịch.

Sau khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo xã Cam Lộ đã đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Lộ thăm hỏi, động viên các bệnh nhân. Chính quyền địa phương hỗ trợ các trường hợp đang điều trị do nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì.