Lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đầm Dơi

Đại tá Lê Quang Luật, Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau, thắp hương các phần mộ liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đầm Dơi.

Nghĩa trang Liệt sĩ Đầm Dơi là nơi an nghỉ của 926 anh hùng liệt sĩ, trong đó 147 phần mộ chưa xác định được thông tin.

Nghĩa trang Liệt sĩ Đầm Đơi còn 147 phần mộ chưa xác định được thông tin.

Sau nghi thức dâng hương tưởng niệm, các đội hình lấy mẫu bắt tay ngay vào nhiệm vụ. Quy trình lấy mẫu được cán bộ, chiến sĩ hết sức cẩn trọng, tỉ mỉ từng khâu.

Lực lượng làm nhiệm vụ cẩn trọng quy trình khai quật để lấy mẫu sinh phẩm hài cốt phục vụ giám định ADN xác định danh tính liệt sĩ.

Đồng chí Nguyễn Trí Tài, Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã Đầm Dơi, cho biết: "Lực lượng làm nhiệm vụ quyết tâm hoàn thành lấy mẫu toàn bộ 147 phần mộ trong vòng 10 ngày. Địa phương sẵn sàng dốc toàn lực hỗ trợ để công việc diễn ra thuận lợi nhất".

Trang trọng nghi thức chuyển hài cốt liệt sĩ về khu vực lấy mẫu sinh phẩm.

Để quy trình diễn ra chính xác, an toàn, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau đã huy động lực lượng liên ngành, chia thành nhiều tổ chuyên trách từng khâu gồm: y tế, khai quật, vận chuyển, số hoá dữ liệu, an ninh và hậu cần.

Đặc biệt, khâu số hoá dữ liệu tuân thủ nghiêm ngặt quy trình 15 bước với 15 bức ảnh chụp chi tiết cho mỗi mẫu sinh phẩm.

Tổ số hoá dữ liệu thực hiện nghiêm ngặt quy trình 15 bước, ghi nhận thông tin từng mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ.

Tinh thần trách nhiệm cao nhất của các lực lượng trong hành trình thiêng liêng này đang thắp lên hy vọng cho hàng ngàn gia đình liệt sĩ.

Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng thực hiện Chiến dịch "500 ngày đêm" tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên phạm vi toàn quốc, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim của thế hệ hôm nay, để vẹn tròn nghĩa tri ân đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau, tính đến ngày 11/9/2026, toàn tỉnh đã tiến hành khai quật 2.263 phần mộ chưa xác định danh tínhtại 5 nghĩa trang liệt sĩ, thu thập thành công 1.554 mẫu sinh phẩm.

Trong đó, 772 mẫu thu thập tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trần Văn Thời và Nghĩa trang Liệt sĩ Phước Long đã được bàn giao cho Viện Khoa học Hình sự (Bộ Công an) để giám định ADN.

604 mẫu thu thập tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thới Bình, Nghĩa trang Liệt sĩ U Minh và 178 mẫu tại Ban Chỉ huy Quân sự xã Năm Căn đang lưu giữ tạm thời để tiếp tục thực hiện các bước của quy trình giám định mẫu.