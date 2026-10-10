Lấy mẫu điều tra vụ nghi ngộ độc bánh mì tập thể ở Quảng Ngãi

Ngày 10/10, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tư nhân Phúc Hưng (tỉnh Quảng Ngãi) cho biết bệnh viện đang tiếp nhận và điều trị 13 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm. Các bệnh nhân nhập viện với những triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy nhiều lần, nôn ói.

Các bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm được điều trị tại bệnh viện.

Khai thác dịch tễ ban đầu, các bệnh nhân cho biết đã ăn bánh mì mua tại một cơ sở trên địa bàn phường Cẩm Thành trước khi xuất hiện các triệu chứng nghi bị ngộ độc.

Theo Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi, các cơ sở y tế trên địa bàn đã tiếp nhận, điều trị tổng cộng 18 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm; trong đó, BVĐK tư nhân Phúc Hưng điều trị 13 ca, BVĐK khu vực Sơn Tịnh 3 ca và Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh 2 ca.

Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Chi cục An toàn thực phẩm tỉnh phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các lực lượng chức năng kiểm tra, lấy mẫu bệnh phẩm để xét nghiệm, làm rõ nguyên nhân vụ việc.