Lấy mẫu ADN, tiếp nối hành trình tìm lại tên các anh hùng liệt sĩ

Sáng 18/10, Công an thành phố Huế phối hợp với UBND phường Phú Bài tổ chức thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính (đợt 2), nhằm phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Ảnh: PV.

Điểm thu nhận mẫu đặt tại Hội trường UBND phường Phú Bài, phục vụ thân nhân liệt sĩ thuộc các phường, xã: Phú Bài, Thanh Thủy, Hương Thủy, Thuận Hóa, An Cựu, Vỹ Dạ, Mỹ Thượng, Phú Hồ, Phú Vang và Phú Vinh. Ảnh: PV.

Theo ghi nhận, từ sáng sớm, nhiều thân nhân liệt sĩ có mặt tại điểm thu nhận mẫu ADN ở phường Phú Bài để thực hiện các thủ tục theo hướng dẫn của lực lượng chức năng. Ảnh: PV.

Trong số những người đến làm thủ tục có nhiều cụ già tuổi cao, đi lại khó khăn. Lực lượng công an, đoàn viên thanh niên có mặt tại điểm thu nhận tận tình hướng dẫn, hỗ trợ các cụ di chuyển, kê khai thông tin và thực hiện các bước. Ảnh: PV.

Tại điểm thu nhận, các khâu được triển khai theo quy trình, từ kiểm tra giấy tờ tùy thân, rà soát thông tin liệt sĩ, xác minh mối quan hệ huyết thống đến thu nhận mẫu sinh phẩm ADN. Ảnh: PV.

Theo UBND phường Phú Bài, đối tượng ưu tiên thu nhận mẫu là thân nhân có quan hệ huyết thống theo dòng mẹ, gồm mẹ đẻ, bà ngoại ruột, anh chị em cùng mẹ và các trường hợp thân nhân khác theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Ảnh: PV.

Dự kiến, khoảng 300 mẫu sinh phẩm ADN được thu nhận tại điểm phường Phú Bài. Ảnh: PV.

Lãnh đạo UBND phường Phú Bài cho biết, đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", góp phần đáp ứng nguyện vọng tìm kiếm, xác định danh tính người thân đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, giúp các gia đình sớm tìm lại người thân và thực hiện các thủ tục tri ân theo nguyện vọng. Ảnh: PV.

Theo Công an TP Huế, đợt thu nhận mẫu sinh phẩm ADN lần này (đợt 2) được triển khai trong 1,5 ngày, từ chiều 17/10 đến hết ngày 18/10. Công an thành phố phối hợp với UBND các xã, phường, các đơn vị liên quan và Đoàn thu mẫu của Bộ Công an tổ chức thu nhận mẫu tại 4 điểm. Ảnh: PV.

Các điểm thu nhận được bố trí theo từng cụm địa bàn để tạo thuận lợi cho thân nhân liệt sĩ đến thực hiện việc lấy mẫu. Hai điểm tại xã Phú Lộc và phường Phong Điền bắt đầu từ 13h ngày 17/10. Hai điểm tại phường Phú Bài và phường Phú Xuân bắt đầu từ 7h30 ngày 18/10, việc thu nhận tại mỗi điểm kéo dài đến khi hoàn tất lấy mẫu cho thân nhân trong cụm. Ảnh: PV.