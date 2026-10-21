Lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại khu vực phường Lào Cai

Tại điểm thu nhận mẫu ở phường Lào Cai sẽ có khoảng 137 thân nhân liệt sĩ họ ngoại, thuộc 15 xã, phường khu vực phía Bắc của tỉnh tham gia lấy mẫu máu để phân tích ADN.

Thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính khu vực phường Lào Cai.

Các khâu tổ chức được phối hợp thực hiện chặt chẽ, từ rà soát đối tượng, hướng dẫn kê khai thông tin đến thu nhận mẫu, bảo đảm đúng đối tượng, đúng quy trình. Việc bố trí lực lượng hỗ trợ cũng tạo điều kiện thuận lợi để thân nhân liệt sĩ thực hiện các thủ tục cần thiết.

Trong sáng nay, có 61 thân nhân họ ngoại của các liệt sĩ chưa xác định được danh tính tham gia lấy mẫu. Đây là nguồn thông tin di truyền quan trọng, góp phần phục vụ quá trình đối sánh ADN, từng bước làm sáng tỏ danh tính các liệt sĩ đến nay vẫn chưa được xác định đầy đủ thông tin.

Thu thập và xác thực thông tin thân nhân liệt sĩ.

Dự kiến, trong ngày hôm nay, điểm thu nhận mẫu tại phường Lào Cai sẽ hoàn thành việc lấy mẫu theo kế hoạch.

Quá trình triển khai được thực hiện với tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp đồng bộ của các lực lượng, đồng thời chú trọng hướng dẫn, hỗ trợ thân nhân liệt sĩ trong quá trình cung cấp thông tin, lấy mẫu và hồi phục sức khỏe.

Thân nhân liệt sĩ tích cực phối hợp tham gia lấy mẫu ADN.

Việc thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Khi thông tin được bổ sung vào cơ sở dữ liệu quốc gia, sẽ mở ra thêm cơ hội đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên, tuổi, quê hương và gia đình.

Đoàn viên, thanh niên phường Lào Cai hỗ trợ thân nhân liệt sĩ.

Theo kế hoạch, tỉnh Lào Cai sẽ triển khai thu nhận mẫu ADN đối với khoảng 600 thân nhân họ ngoại của liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 8 điểm trên địa bàn tỉnh. Các điểm thu nhận được bố trí tại phường Yên Bái, Lào Cai, Nghĩa Lộ và các xã Nghĩa Tâm, Bảo Hà, Lục Yên, Mậu A, Thác Bà trong 2 ngày (20 - 21/10).