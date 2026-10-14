Lấy mẫu ADN nhân thân liệt sĩ: Viết tiếp ước mơ đoàn tụ nơi đất mẹ

Ngày 14-10, hội trường Công an phường Hà Đông (thành phố Hà Nội) chật kín gần 200 thân nhân liệt sĩ tụ hội về từ rất sớm với chung một niềm khắc khoải cháy lòng được đón người thân yêu đã ngã xuống vì Tổ quốc trở về nhà.

Đợt thu nhận mẫu sinh phẩm ADN lần này nằm trong chuỗi cao điểm thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm" tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ do Bộ Công an và Công an thành phố Hà Nội phát động.

Ngay từ khu vực đón tiếp, các cán bộ, chiến sĩ Công an phường Hà Đông đã có mặt từ sớm để ân cần sắp xếp chỗ ngồi, nước uống và hướng dẫn chu đáo từng thân nhân.

Tay run run cầm tập giấy chứng nhận liệt sĩ và thư từ chiến trường đã ố vàng, ông Nguyễn Ngọc Quang (sinh năm 1947) nghẹn ngào chia sẻ về người anh ruột đã hy sinh tại chiến trường Quảng Trị. "58 năm trôi qua, gia đình tôi mải miết tìm mộ anh ở khắp các nghĩa trang miền Trung nhưng vẫn bặt tin tức. Lần này, tôi chỉ cầu mong sao giọt máu của mình sẽ giúp anh sớm được xác định danh tính để đưa anh về với quê hương" - ông Quang xúc động nói.

Nước mắt lăn dài trên những nếp nhăn, bà Lý Thị Thoa (sinh năm 1958) nâng niu bức ảnh trắng đen của người anh trai - Liệt sĩ Lý Văn Đoàn (sinh năm 1955). Năm 1972, khi vừa tròn 17 tuổi, chàng trai Lý Văn Đoàn tạm biệt quê nhà lên đường nhập ngũ rồi anh dũng hy sinh tại khu vực Dầu Tiếng (miền Đông Nam Bộ). Mấy chục năm qua, gia đình bà Thoa ngóng trông tin tức trong vô vọng. Tấm ảnh đen trắng đã phai mờ hình bóng người anh hiền lành nay trở thành mảnh ghép vô giá, mở ra một niềm tin mới nhờ công nghệ ADN hiện đại.

100% thân nhân trong diện thu nhận mẫu (bao gồm mẹ đẻ, bà ngoại ruột, anh chị em ruột, bác, cậu, dì, con của chị/em gái liệt sĩ...) đều được kiểm tra thẻ Căn cước để đối soát dữ liệu dân cư. Đối với các trường hợp chưa có thẻ hoặc giấy tờ bị thất lạc, lực lượng Công an phường lập tức hướng dẫn và hỗ trợ thủ tục cấp ngay tại chỗ.

Khoảnh khắc nữ chiến sĩ Cảnh sát khu vực bế cụ bà thân nhân liệt sĩ tuổi cao sức yếu vào khu vực lấy mẫu khiến nhiều người có mặt trong hội trường không khỏi xúc động

Cái nắm tay thật chặt, đôi mắt chăm chú lắng nghe và lời trấn an của cán bộ công an dành cho những nhân thân liệt sĩ như một chiếc cầu nối vô hình giữa quá khứ và hiện tại.

Thiếu tá Nguyễn Tuấn Chung, Tổ trưởng Tổ Cảnh sát khu vực Công an phường Hà Đông cho biết: "Có những gia đình thân nhân đã tuổi cao sức yếu, có người chuyển nơi ở hoặc giấy tờ thất lạc nên anh em phải tranh thủ từng giờ, kể cả đêm muộn đến tận nhà đối chiếu dữ liệu dân cư, kiên trì giải thích để bà con hiểu ý nghĩa thiêng liêng của đợt thu nhận mẫu ADN này".

Trung tá Trịnh Thị Ngọc Quỳnh, Cảnh sát khu vực Công an phường Hà Đông chia sẻ: "Được đóng góp một phần sức lực nhỏ bé vào công trình tri ân này là niềm vinh dự lớn lao của người chiến sĩ Công an nhân dân".

Công tác thu nhận mẫu sinh phẩm y tế đòi hỏi sự chính xác và vô trùng tuyệt đối theo quy định nghiêm ngặt.

Mỗi giọt sinh phẩm sau khi thu thập được cẩn thận đưa vào ống nghiệm y tế đặc chủng, dán tem mã vạch định danh và niêm phong theo quy trình.

Trung tá Vương Toàn Công, Phó trưởng Công an phường Hà Đông cho biết: "Công tác thu nhận mẫu sinh phẩm ADN cho thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin không thuần túy là một quy trình kỹ thuật hay nhiệm vụ hành chính. Đây là mệnh lệnh từ trái tim, là lời tri ân sâu sắc, là nghĩa tình sâu nặng của lực lượng Công an nhân dân đối với các Anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống".

Đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định thông tin toàn thành phố Hà Nội nói chung và tại phường Hà Đông nói riêng đang tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ.