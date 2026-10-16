Lấy mẫu ADN cho hơn 400 thân nhân liệt sĩ chưa xác định danh tính

Điểm lấy mẫu ADN thân nhân liệt sĩ tập trung tại xã Thăng An. Ảnh: HỒNG NĂM

Chương trình thực hiện lấy mẫu ADN cho 408 thân nhân liệt sĩ tại các xã Thăng An, Đồng Dương, Thăng Phú, Thăng Điền, Thăng Bình và Thăng Trường. Trong đó, 358 trường hợp được lấy mẫu tập trung tại trụ sở Công an xã Thăng An; 50 trường hợp còn lại là người cao tuổi, sức khỏe yếu hoặc không thể đi lại được các tổ công tác lưu động đến tận nhà hỗ trợ.

Các thành viên của tổ công tác hỗ trợ người dân thực hiện lấy mẫu máu. Ảnh: HỒNG NĂM

Tổ lấy mẫu lưu động cập nhật thông tin, lấy mẫu ADN tại nhà đối với những thân nhân không di chuyển được. Ảnh: HỒNG NĂM

Đây là đợt thứ hai thành phố tổ chức thu nhận mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 6 xã thuộc huyện Thăng Bình cũ, nhằm phục vụ công tác đối sánh, xác minh và từng bước làm rõ thông tin về các liệt sĩ.

Việc thu nhận mẫu ADN giúp thân nhân liệt sĩ có thêm cơ hội tìm lại người thân đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc, đồng thời thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, sự tri ân sâu sắc của Đảng, Nhà nước và toàn xã hội đối với các anh hùng liệt sĩ cùng gia đình có công với cách mạng.