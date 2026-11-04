Lấy lợi ích của người lao động làm thước đo hiệu quả phối hợp

Lễ ký kết chương trình phối hợp hoạt động với Liên đoàn Lao động 34 tỉnh, thành phố giai đoạn 2026-2031 do Ban Công đoàn CAND tổ chức.

Thông tin tại lễ ký kết, Đại tá Công Thanh Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trưởng ban Công đoàn CAND cho biết, trải qua 33 năm xây dựng và phát triển, Công đoàn CAND không ngừng được củng cố, khẳng định vai trò trong hệ thống Công đoàn Việt Nam, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND.

Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, Công đoàn CAND đã được kiện toàn theo mô hình mới, phù hợp với đặc điểm tổ chức và yêu cầu nhiệm vụ của lực lượng CAND. Hiện nay, Công đoàn CAND có 24.970 đoàn viên, sinh hoạt tại 95 công đoàn cơ sở trên phạm vi cả nước. Trong đó, đoàn viên tại các doanh nghiệp chiếm 78,2%, tại các đơn vị sự nghiệp chiếm 21,8%.

Với đặc thù tổ chức Công đoàn trong lực lượng vũ trang, các Công đoàn cơ sở trực thuộc hoạt động trên nhiều địa bàn, việc tăng cường phối hợp với Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố có ý nghĩa thiết thực trong tổ chức các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, người lao động, đồng thời phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.

Chương trình phối hợp giai đoạn 2026-2031 tập trung vào 5 nhóm nội dung trọng tâm, gồm: Chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tuyên truyền, giáo dục, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao; phát động các phong trào thi đua, hoạt động xã hội; trao đổi kinh nghiệm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn; tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và thế mạnh của mỗi bên, Liên đoàn Lao động 34 tỉnh, thành phố phát huy vai trò trong việc nắm bắt tình hình đoàn viên, người lao động, nhất là tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp; Công đoàn CAND tăng cường phối hợp, kết nối với các đơn vị chức năng trong lực lượng Công an để hỗ trợ giải quyết những vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự theo quy định.

Hai bên cũng phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội trong công nhân, người lao động; tổ chức các hoạt động về an toàn, vệ sinh lao động, phòng cháy, chữa cháy; xây dựng các mô hình tự quản về an ninh, trật tự, góp phần tạo môi trường làm việc an toàn, ổn định tại doanh nghiệp và địa bàn dân cư.

Phát biểu tại lễ ký kết, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Thái Thu Xương nhấn mạnh, việc ký kết chương trình phối hợp trên phạm vi cả nước không chỉ tăng cường mối quan hệ giữa các tổ chức Công đoàn mà còn tạo điều kiện phát huy thế mạnh, huy động nguồn lực của mỗi bên, nâng cao chất lượng hoạt động, chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, người lao động.

Để chương trình đạt hiệu quả, đồng chí Thái Thu Xương đề nghị Ban Công đoàn CAND và Liên đoàn Lao động các tỉnh, thành phố tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp nắm bắt tình hình công nhân, người lao động và quan hệ lao động tại cơ sở; chủ động phòng ngừa, phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự; góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ và môi trường làm việc an toàn cho người lao động. Việc triển khai cần bám sát điều kiện thực tế của từng địa phương, đơn vị, tránh hình thức, dàn trải; lấy kết quả thực hiện và lợi ích thiết thực mang lại cho đoàn viên, người lao động làm thước đo hiệu quả phối hợp.