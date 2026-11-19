Trên 5.700 mô hình, công trình, phần việc thiết thực

Năm 2026, MTTQ và các tổ chức thành viên triển khai và duy trì trên 5.700 mô hình, công trình, phần việc, trải rộng từ phát triển kinh tế, hỗ trợ sinh kế; an sinh xã hội; chỉnh trang đô thị; xây dựng nông thôn mới; bảo vệ môi trường; chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; xây dựng đời sống văn hóa; phát huy vai trò tự quản, giữ gìn an ninh, trật tự....

Ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương chúc mừng và trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Phương thức triển khai các mô hình, công trình, phần việc đổi mới theo hướng rõ việc, rõ địa bàn, rõ sản phẩm, rõ nguồn lực, rõ trách nhiệm và kết quả; bám sát nhiệm vụ chính trị, chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức và yêu cầu thực tế từng địa bàn.

Người dân, đoàn viên, hội viên giữ vai trò trung tâm trong quá trình thực hiện. Các mô hình dần hình thành cơ chế tự quản, duy trì thường xuyên, tạo chuyển biến về nhận thức, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sự đồng thuận và chung sức của các tầng lớp nhân dân, qua đó nâng cao tính thiết thực, hiệu quả và khả năng nhân rộng.

Nhiều mô hình, công trình đã tạo ra sản phẩm cụ thể, thiết thực, trực tiếp phục vụ cộng đồng, góp phần cải thiện môi trường sống, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và củng cố sự gắn kết trong cộng đồng.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Quảng Ninh Vũ Quyết Tiến trao tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

"Giá trị của những mô hình, cách làm không chỉ thể hiện ở kết quả cụ thể mang lại, mà còn ở việc khơi dậy tinh thần chủ động, sáng tạo, phát huy vai trò chủ thể và sự tham gia tự nguyện của nhân dân. Thực tiễn cho thấy, khi các mô hình, cách làm xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của người dân, được bàn bạc dân chủ, vận động, thuyết phục và tổ chức thực hiện phù hợp, thì những việc khó cũng tạo được sự đồng thuận, huy động được các nguồn lực và mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng", Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Quảng Ninh Vũ Quyết Tiến khẳng định.

Những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng, thực hiện các mô hình, công trình, phần việc tiêu biểu của MTTQ và các tổ chức thành viên; mô hình “Dân vận khéo” và thực hiện dân chủ ở cơ sở được biểu dương, khen thưởng tại hội nghị.

Lấy kết quả phục vụ nhân dân làm thước đo

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương, ghi nhận và đánh giá cao việc Quảng Ninh cụ thể hóa các phong trào thi đua bằng những mô hình, công trình, phần việc thiết thực, gắn với đời sống nhân dân.

Ông Phạm Tất Thắng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương nhấn mạnh: Từ thực tiễn các mô hình tiêu biểu của Quảng Ninh, có thể thấy, công tác dân vận chỉ thực sự hiệu quả khi xuất phát từ những việc nhân dân cần, những vấn đề nhân dân quan tâm và mang lại chuyển biến thiết thực trong cuộc sống. Dân chủ ở cơ sở phải được thể hiện bằng hành động và kết quả cụ thể. “Dân vận khéo” không chỉ là tuyên truyền, giải thích một chủ trương, mà còn là biết lắng nghe, tôn trọng, thuyết phục, tạo điều kiện để người dân hiểu, tin tưởng và tự nguyện tham gia.

Ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương phát biểu tại hội nghị,

"Cái khéo của công tác dân vận trước hết phải thể hiện ở khả năng giải quyết hài hòa lợi ích chung với quyền, lợi ích và nguyện vọng chính đáng của nhân dân", ông Phạm Tất Thắng nói.

Từ đó, giá trị của mỗi mô hình không chỉ ở quy mô hay hình thức tổ chức, mà phải được khẳng định bằng vấn đề thực tế được giải quyết, lợi ích mang lại cho nhân dân và khả năng duy trì, phát huy lâu dài. Đây là những kinh nghiệm có ý nghĩa cần tiếp tục phát huy trong đổi mới công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các đoàn thể.

Quang cảnh hội nghị.

Để phát huy những kết quả đã đạt được, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương Phạm Tất Thắng đề nghị: MTTQ và các đoàn thể tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở, lấy nhu cầu và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân làm điểm xuất phát. Mặt trận và các tổ chức thành viên cần phối hợp chặt chẽ, phát huy thế mạnh của từng tổ chức, khắc phục tình trạng chồng chéo, hình thức. Kết hợp hiệu quả các hình thức gặp gỡ trực tiếp với ứng dụng công nghệ số, phù hợp với từng địa bàn, đặc biệt quan tâm người dân ở vùng khó khăn, biên giới, hải đảo và các nhóm dễ bị tổn thương.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Quảng Ninh Vũ Quyết Tiến phát biểu tại hội nghị.

Đối với việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương lưu ý, cần gắn công khai, minh bạch với đối thoại và trách nhiệm giải trình, bảo đảm để người dân được biết, được bàn, được quyết định những vấn đề thuộc quyền của nhân dân, được tham gia thực hiện, kiểm tra, giám sát và thụ hưởng thành quả theo quy định của pháp luật. Cấp ủy, chính quyền cần tạo điều kiện để MTTQ và các đoàn thể nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Những ý kiến, kiến nghị xác đáng của người dân phải được xem xét, tiếp thu và phản hồi có trách nhiệm.

Đại diện các mô hình tiêu biểu chia sẻ những cách làm hay và kinh nghiệm thực tiễn tại hội nghị.

Với các phong trào thi đua, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương đề nghị lấy kết quả phục vụ nhân dân làm thước đo quan trọng nhất. Việc lựa chọn, biểu dương điển hình cần căn cứ vào vấn đề mô hình đã giải quyết, lợi ích người dân được thụ hưởng và khả năng duy trì lâu dài. Khi nhân rộng, cần chú trọng chia sẻ kinh nghiệm, phương pháp và cách làm sáng tạo để mỗi địa phương vận dụng phù hợp với điều kiện của mình.

Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương bày tỏ mong muốn Quảng Ninh tiếp tục khơi dậy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, phát huy trí tuệ, sáng kiến và tinh thần trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân. Đồng thời gắn việc phát huy sức mạnh của nhân dân với chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, để mỗi người có cơ hội tham gia, đóng góp và thụ hưởng thành quả phát triển của thành phố.

Các đại biểu tham quan khuông gian trưng bày các sản phẩm, mô hình tiêu biểu của MTTQ và các tổ chức thành viên.

Tại hội nghị, 96 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng, thực hiện các mô hình, công trình, phần việc tiêu biểu của MTTQ và các tổ chức thành viên; mô hình “Dân vận khéo” và thực hiện dân chủ ở cơ sở đã được biểu dương, khen thưởng.