Lấy kỷ luật công vụ và niềm tin của nhân dân làm thước đo chất lượng Cảnh sát khu vực

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP chủ trì hội nghị

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Trách nhiệm và nghĩa tình trong công tác tri ân, đền ơn đáp nghĩa

Tại hội nghị, sau khi nghe các đơn vị báo cáo, triển khai các nội dung quan trọng và ý kiến của lực lượng công an cơ sở. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền nhấn mạnh, với công tác quản lý cư trú của cán bộ Công an hưu trí và người có công, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền khẳng định đây vừa là trách nhiệm tri ân, vừa là nền tảng phát huy trí tuệ, kinh nghiệm của các thế hệ đi trước trong bảo đảm an ninh trật tự.

Để triển khai Nghị định số 400 ngày 3-11-2026 của Chính phủ và chuẩn bị chu đáo việc gặp mặt, chăm lo Tết Nguyên đán sắp tới, Công an cấp xã phải thực hiện quy trình "rà soát hai chiều", vừa đối chiếu danh sách do phòng chức năng cung cấp, vừa phối hợp với Hội Cựu Công an nhân dân, Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố xác minh đến từng người.

Trưởng Công an cấp xã phải ký chịu trách nhiệm vào danh sách báo cáo. CSKV phải thường xuyên thăm hỏi, gắn bó với các thế hệ công an hưu trí, không chỉ dừng ở dịp lễ, Tết.

Chuẩn bị bước vào giai đoạn 2 "Chiến dịch 500 ngày đêm" tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội được giao phối hợp với Sở Nội vụ làm sạch, làm giàu dữ liệu phục vụ thu nhận mẫu ADN cho thân nhân liệt sĩ theo tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống". Ở cơ sở, lực lượng phòng chống tội phạm, an ninh, trật tự được huy động cùng CSKV "đi từng ngõ, gõ từng nhà", không bỏ sót bất kỳ thân nhân liệt sĩ nào thuộc diện ưu tiên.

Thấm nhuần triết lý "gần dân, hiểu dân"

Với khối lượng công việc đồ sộ ở địa bàn Thủ đô, Cảnh sát khu vực (CSKV) là lực lượng nòng cốt bám sát cơ sở, giải quyết những vấn đề sát sườn nhất với đời sống người dân. Theo Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, các chuyên đề bàn tại hội nghị đều hội tụ ở một mệnh lệnh cốt lõi:

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Muốn quản lý chắc địa bàn phải nắm chắc con người; muốn nắm chắc con người phải gần dân, hiểu dân và được nhân dân tin tưởng. Muốn dân tin, dân giúp, trước hết cán bộ phải tận tụy, trong sạch, nghiêm về kỷ luật, không nhũng nhiễu, trục lợi. THIẾU TƯỚNG NGUYỄN NGỌC QUYỀN

Phó Giám đốc CATP

Đây là nguyên tắc vận hành thường xuyên của mỗi CSKV. Ở đâu buông lỏng quản lý địa bàn, đối tượng, thờ ơ với chế độ chính sách của người dân, ở đó giống như "bỏ lọt lưới", vi phạm pháp luật chắc chắn sẽ nảy sinh.

Chỉ huy các phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội phát biểu tại hội nghị

Thẳng thắn phê bình một số chỉ huy Công an cấp xã còn hời hợt, đồng chí Phó Giám đốc CATP yêu cầu chấm dứt ngay căn bệnh hình thức: "Tuyệt đối không lấy hồ sơ, số liệu, kết quả cập nhật phần mềm thay cho công tác quản lý thực tế". Chỉ huy không được chỉ nghe báo cáo hoàn thành mà phải trực tiếp kiểm tra những trường hợp phức tạp, không khoán trắng cho CSKV.

Tinh thần thực chất ấy phải thể hiện ngay trong việc đổi mới hội nghị "Lắng nghe ý kiến nhân dân". Mỗi CSKV phụ trách 2 đến 3 tổ dân phố mời đại diện các hộ đến họp, báo cáo tình hình an ninh trật tự khu dân cư trong năm, giải đáp thắc mắc và phát phiếu thăm dò để người dân góp ý thẳng thắn với cán bộ phụ trách.

Xóa bỏ tư duy "quản lý qua màn hình", hóa giải mâu thuẫn từ gốc

Trong quản lý đối tượng, vẫn có một bộ phận CSKV "chỉ biết đối tượng qua hồ sơ, phần mềm", đến kỳ chỉ tổng hợp số liệu báo cáo mà không nắm được diễn biến thực tế.

Mỗi đối tượng phải được quản lý theo nguyên tắc "6 rõ". Các phòng nghiệp vụ phải cử cán bộ xuống tận cơ sở tháo gỡ vướng mắc thay vì chỉ ban hành văn bản. Phấn đấu từ đầu năm 2027, Phòng Tham mưu sẽ chấm điểm KPI trên hệ thống để đánh giá thực chất trách nhiệm của các phòng với địa bàn phụ trách.

NGUYÊN TẮC "6 RÕ"

1Đúng diện quản lý

2Rõ cán bộ phụ trách

3Nắm chắc tình hình

4Xác định đúng nguy cơ

5Có biện pháp quản lý cụ thể

6Kiểm tra, đánh giá được kết quả

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Khi xảy ra vụ án, vụ việc nghiêm trọng liên quan đến đối tượng thuộc diện quản lý, phải rà soát toàn diện quá trình quản lý trước đó, xác định rõ những thiếu sót, vi phạm và xử lý trách nhiệm theo quy định. Tuyệt đối không để tình trạng chỉ đến khi đối tượng gây án mới phát hiện công tác quản lý trước đó mang tính hình thức, buông lỏng, thiếu kiểm tra. THIẾU TƯỚNG NGUYỄN NGỌC QUYỀN

Gắn liền với quản lý đối tượng là bài toán giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân ngay từ cơ sở, bởi nhiều vụ trọng án bắt nguồn từ những xích mích đất đai, tài sản, vay nợ âm ỉ kéo dài.

Từ kinh nghiệm đưa CSKV tham gia tổ hòa giải nhân dân kèm cẩm nang hướng dẫn từng bước xử lý tình huống, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền yêu cầu Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH nghiên cứu, hướng dẫn toàn lực lượng. Những vụ hòa giải nhiều lần không thành, có biểu hiện đe dọa trả thù, tuyệt đối không được xem nhẹ là "mâu thuẫn dân sự" đơn thuần. Phải chấm dứt nghịch lý mâu thuẫn kéo dài cả tổ dân phố đều biết mà CSKV không nắm được.

Giữ vững kỷ cương, phòng ngừa sai phạm từ những biểu hiện ban đầu

Là lực lượng trực tiếp giải quyết các thủ tục gắn với quyền lợi thiết thân của người dân như đăng ký cư trú, xác nhận thông tin phục vụ bồi thường giải phóng mặt bằng, mua nhà ở xã hội, tuyển sinh... mỗi hành vi, thái độ của CSKV đều tác động đến uy tín Công an Thủ đô. Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị nhìn thẳng vào thực tế để chấn chỉnh quyết liệt:

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Tuyệt đối không để Cảnh sát khu vực từ người được giao trách nhiệm hướng dẫn, giúp đỡ nhân dân trở thành người gây khó khăn... Không để những hành vi vụ lợi của một số cá nhân làm xói mòn niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an Thủ đô. THIẾU TƯỚNG NGUYỄN NGỌC QUYỀN

Chỉ huy các phòng nghiệp vụ CATP dự hội nghị

Để cán bộ "không dám vi phạm, không có điều kiện lợi dụng chức danh để trục lợi", Trưởng Công an cấp xã phải chuyển từ nhắc nhở, ký cam kết đơn thuần sang kiểm tra thực chất, kiểm soát nguy cơ từ sớm.

Chỉ huy trực tiếp hậu kiểm hồ sơ kéo dài bất thường, bị yêu cầu bổ sung nhiều lần, đối chiếu thực tế địa bàn chứ không chỉ nhìn hình thức hồ sơ. Việc khai thác dữ liệu dân cư phải được quản lý nghiêm ngặt. Mọi biểu hiện gây phiền hà, can thiệp hay môi giới dịch vụ ngoài chức trách đều bị xử lý nghiêm, không chờ có đơn tố cáo...

Khép lại hội nghị, sau khi chỉ rõ loạt giải pháp, nhiệm vụ từ các phòng nghiệp vụ tới công an các xã, phường, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền nhấn mạnh:

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc CATP Hà Nội kết luận hội nghị

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Sức mạnh của lực lượng Cảnh sát khu vực được thể hiện bằng khả năng nắm chắc địa bàn, quản lý đối tượng, chủ động phòng ngừa từ sớm, giải quyết hiệu quả những vấn đề phát sinh từ cơ sở; bằng kỷ luật nghiêm minh, tinh thần trách nhiệm và sự tin tưởng của nhân dân. THIẾU TƯỚNG NGUYỄN NGỌC QUYỀN

Phó Giám đốc CATP

Ngay sau hội nghị, đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu rõ từng chỉ huy Công an cấp xã và mỗi CSKV phải cụ thể hóa chỉ đạo thành hành động với phương châm "rõ nhiệm vụ, rõ trách nhiệm, rõ kết quả", giữ vững bình yên địa bàn.