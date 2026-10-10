Lấy khoa học làm cơ sở xây dựng chính sách ứng phó biến đổi khí hậu

Ngày 10-10, tại Trung tâm ICISE (tỉnh Gia Lai), Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam tổ chức “Đối thoại Quy Nhơn về khí hậu và chuyển đổi” lần thứ nhất với sự tham dự của hơn 100 đại biểu, nhà khoa học khu vực Đông Nam Á. Sự kiện do Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) hỗ trợ kết nối, dưới sự bảo trợ của Bộ KH-CN và UBND tỉnh Gia Lai.

Các đại biểu, nhà khoa học giao lưu bên lề sự kiện

Đối thoại Quy Nhơn là diễn đàn kết nối các nhà khoa học, đại diện chính phủ, tổ chức tài chính và đối tác phát triển. Các đại biểu cùng trao đổi về thách thức khí hậu, tài chính và chuyển đổi sang nền kinh tế phát thải carbon thấp.

Các nhà khoa học khu vực Đông Nam Á tham dự sự kiện

Đối thoại gồm các phiên toàn thể, phiên đối thoại song song và hội thảo chuyên môn, tập trung vào các chủ đề khoa học khí hậu, an ninh năng lượng, khử carbon, tài chính chuyển đổi và khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu. Qua đó, chương trình tạo diễn đàn kết nối các góc nhìn khoa học, chính sách, tài chính và thực tiễn, thúc đẩy hợp tác khu vực và quốc tế.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, Việt Nam là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu. Thiên tai và biến đổi khí hậu làm giảm 1-1,5% GDP mỗi năm. Riêng năm 2025, thiên tai khiến 484 người chết và mất tích, 811 người bị thương, gây thiệt hại kinh tế hơn 104.000 tỷ đồng.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị các đại biểu lấy cơ sở khoa học và bằng chứng thực tiễn làm nền tảng, tập trung thảo luận những vấn đề cấp thiết như bảo đảm an ninh năng lượng, huy động nguồn lực, tăng khả năng chống chịu của đô thị và hạ tầng trước biến đổi khí hậu, đổi mới công nghệ và phát triển nguồn nhân lực.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhận định, ứng phó biến đổi khí hậu phải gắn với mục tiêu phát triển. Giảm phát thải cần đi đôi với tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an ninh năng lượng, lương thực, nguồn nước và ổn định xã hội. Chuyển đổi xanh phải tạo cơ hội phát triển, bảo đảm công bằng và phù hợp với điều kiện từng quốc gia.

"Giá trị của đối thoại không chỉ nằm ở trao đổi mà còn ở các chương trình nghiên cứu, ý tưởng chính sách và sáng kiến hợp tác được triển khai thực tế", Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh và đề nghị các bộ, ngành, tỉnh Gia Lai cần tiếp thu ý kiến đại biểu, hoàn thiện chương trình cho các kỳ tiếp theo.