Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chủ trì làm việc với Đảng ủy Chính phủ và một số bộ, ngành về sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Cùng dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Các mục tiêu về sức khỏe phải được đưa vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển

Sau khi nghe đại diện Đảng ủy Bộ Y tế báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết số 72; các ý kiến thảo luận của đại biểu, đồng chí Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, khẩn trương của Bộ Y tế và các cơ quan, bộ, ban, ngành, địa phương trong tham mưu, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết.

Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện Nghị quyết số 72. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đồng chí nhận định, kết quả bước đầu rất tích cực, đáng ghi nhận, chuyển biến thực chất; thể hiện nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng đặc biệt của Nghị quyết số 72, khẳng định, đây là một nghị quyết mang ý nghĩa chiến lược, toàn diện và lâu dài.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh, chỉ đạo quyết liệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là phải khắc phục bằng được tình trạng chủ trương thì đúng nhưng triển khai thực hiện không hiệu quả; tập trung hoàn thiện các nội dung phải triển khai ngay trong thực hiện Nghị quyết, bảo đảm tiến độ và chất lượng, để Nhân dân và xã hội thấy rõ được, giám sát được những thay đổi mang tính đột phá của Nghị quyết quan trọng này. Phải lấy kết quả thực chất đối với người dân làm thước đo thực hiện Nghị quyết.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà và các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương dự hội nghị. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Theo Thường trực Ban Bí thư, triển khai Nghị quyết số 72 cần đặt trong tổng thể xuyên suốt, đồng bộ với triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các kết luận Hội nghị Trung ương, Nghị quyết chuyên đề của Bộ Chính trị, cũng như chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước.

Ghi nhận các ý kiến tham gia tại hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương tập trung chuyển mạnh từ tư duy "chữa bệnh" sang tư duy "chăm sóc và quản lý sức khỏe suốt đời". Các mục tiêu về sức khỏe phải được đưa vào chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội của từng ngành, từng địa phương; phải xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, người đứng đầu các địa phương, đơn vị.

Yêu cầu giải quyết dứt điểm tình trạng thiếu thuốc, vắc xin, vật tư y tế, đồng chí đề nghị trong quý IV/2026, Bộ Y tế phải ban hành đầy đủ, đồng bộ các thông tư hướng dẫn về định mức kinh tế-kỹ thuật, phân nhóm gói thầu, và khung giá dịch vụ y tế; xóa bỏ triệt để cơ chế "xin-cho" và quy định chồng chéo gây tâm lý e ngại cho các bệnh viện.

Giao Bộ Tài chính khẩn trương hoàn thiện cơ chế mua sắm tập trung cấp quốc gia và đàm phán giá thuốc; ban hành hướng dẫn rõ ràng về trích lập, sử dụng quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp tại các cơ sở y tế công lập, bảo đảm tính công khai, minh bạch.

Các đại biểu dự sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Nhấn mạnh việc sửa đổi toàn diện cơ chế tự chủ tài chính bệnh viện, đồng chí yêu cầu, chấm dứt tình trạng "tự chủ nửa vời" hoặc ép các bệnh viện tuyến dưới tự chủ tài chính chi thường xuyên khi chưa đủ điều kiện, dẫn đến nguy cơ tận thu hoặc lạm dụng dịch vụ y tế. “Trong đó phân loại rõ ràng: Cơ sở y tế thực hiện nhiệm vụ an sinh, khám chữa bệnh cơ bản do ngân sách nhà nước bảo đảm; cơ sở đủ điều kiện mới thực hiện tự chủ cao. Ngân sách nhà nước phải chịu trách nhiệm đầu tư hạ tầng, trang thiết bị lớn và kinh phí phòng, chống dịch bệnh” – đồng chí nêu rõ.

Thường trực Ban Bí thư đề nghị, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Bộ Tài chính đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát chuyên đề nội dung này trong năm 2027. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Có cơ chế thu hút, đào tạo, luân phiên và giữ chân nhân lực cho tuyến cơ sở

Về nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở, theo Thường trực Ban Bí thư, đây là vấn đề lớn, cần phải được giải quyết bằng một chương trình, kế hoạch tổng thể với lộ trình rõ ràng, không thể chỉ giao thêm nhiệm vụ cho tuyến cơ sở.

Đồng chí đề nghị Bộ Y tế phối hợp các bộ, ngành, địa phương rà soát lại toàn bộ mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị và cơ chế tài chính của trạm y tế cấp xã, xác định rõ cái gì phải làm ngay, cái gì làm theo lộ trình; đồng thời có cơ chế thu hút, đào tạo, luân phiên và giữ chân nhân lực cho tuyến cơ sở, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp trạm y tế cơ sở (510 trạm) bảo đảm đúng tiến độ đề ra.

Các đại biểu dự sơ kết một năm thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố phải cam kết bảo đảm tối thiểu 30% ngân sách y tế địa phương dành cho y tế dự phòng và y tế cơ sở theo đúng Nghị quyết số 72. Thường trực Ban Bí thư đề nghị, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Bộ Tài chính đưa vào chương trình kiểm tra, giám sát chuyên đề nội dung này trong năm 2027.

Yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế và nâng cao trách nhiệm tổ chức thực hiện, đồng chí đề nghị các cơ quan được giao nhiệm vụ phải rà soát toàn bộ chương trình, đề án, dự án, văn bản pháp luật có liên quan; xác định rõ việc nào phải hoàn thành trong năm 2026 và các năm tiếp theo, phải rất cụ thể cho từng năm, từng giai đoạn. Không để tình trạng nhiệm vụ nhiều nhưng không rõ cơ quan chịu trách nhiệm chính; tiến độ có nhưng không rõ sản phẩm; sơ kết có nhưng chưa lượng hóa được kết quả đầu ra.

Nhằm nâng cao chất lượng nhân lực y tế, theo Thường trực Ban Bí thư, trước mắt cần ưu tiên tập trung nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026-2035 cho y tế dự phòng và y tế cơ sở; khẩn trương hoàn thiện các quy định về chế độ chính sách tiền lương, phụ cấp ưu đãi nghề đặc thù cho cán bộ y tế để giữ chân và thu hút nhân lực.

Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp Bộ Y tế trình Chính phủ trong tháng 11/2026 Đề án tăng phụ cấp ưu đãi nghề lên 100% đối với cán bộ, y bác sĩ làm việc tại trạm y tế xã, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo và trong các lĩnh vực đặc thù (y tế dự phòng, lao, tâm thần, giải phẫu bệnh, pháp y...)

Chuyển ngay các kết luận, nhiệm vụ thành kế hoạch hành động cụ thể

Về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, Thường trực Ban Bí thư lưu ý, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng, vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế bảo đảm tiêu chuẩn kết nối, chia sẻ và liên thông đồng bộ, thống nhất với các cơ sở dữ liệu quốc gia khác. Tập trung đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin tại y tế cơ sở triển khai hiệu quả bệnh án điện tử, sổ sức khỏe điện tử, đơn thuốc điện tử, phục vụ quản lý dữ liệu sức khỏe người dân theo vòng đời và giảm chi phí y tế, đáp ứng kịp thời yêu cầu của người dân.

Thường trực Ban Bí thư lưu ý, Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng, vận hành Cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Giao Bộ Y tế phối hợp Bộ Công an hoàn thành việc tích hợp Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID cho 100% người dân trước ngày 30/6/2027, đồng chí nêu rõ, để người dân đi khám bệnh chỉ cần mang theo Căn cước công dân, không phải mang sổ giấy hay làm lại các xét nghiệm không cần thiết. Trong năm nay, 100% bệnh viện đạt tiêu chuẩn phải hoàn thành liên thông kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh. Kiên quyết không để tồn tại tình trạng các bệnh viện cố tình "xét nghiệm lại" để thu phí người dân mà không có lý do chuyên môn chính đáng.

Đối với công tác thông tin, tuyên truyền, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu, kiên trì, bài bản, phổ cập lối sống có lợi cho sức khỏe; tập trung tuyên truyền sâu rộng về các chính sách; xây dựng văn hóa sức khỏe trong Nhân dân. Theo đồng chí, một xã hội khỏe mạnh không thể chỉ trông chờ vào bác sĩ. Phòng bệnh phải bắt đầu từ ý thức của mỗi người dân... ; tăng cường truyền thông sâu rộng về ý nghĩa của việc chủ động phòng bệnh, xây dựng văn hóa sức khỏe và các chính sách an sinh như miễn, giảm viện phí, khám sức khỏe định kỳ, giúp người dân hiểu đúng, thông suốt, ủng hộ và thực hiện hiệu quả.

Quang cảnh buổi làm việc tại Trụ sở Trung ương Đảng. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị, ngay sau hội nghị, các cơ quan không chỉ hoàn thiện báo cáo, mà phải chuyển ngay các kết luận, nhiệm vụ thành kế hoạch hành động cụ thể. Xác định rõ trách nhiệm cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, cá nhân chịu trách nhiệm, sản phẩm, tiến độ và điều kiện thực hiện để hoàn thành nhiệm vụ. Hình thành phương thức theo dõi và đánh giá thực chất, thường xuyên kết quả việc triển khai Nghị quyết, không chờ đợi đến cuối kỳ mới tổng kết.

Theo Thường trực Ban Bí thư, điều quan trọng nhất là phải tạo được chuyển biến nhìn thấy được trong đời sống của Nhân dân: người dân được phòng bệnh tốt hơn, được phát hiện bệnh sớm hơn, được tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn, chi phí hợp lý hơn; tuyến cơ sở mạnh hơn; đội ngũ y tế yên tâm công tác hơn; cơ sở điều trị tốt hơn; dữ liệu được kết nối và sử dụng hiệu quả hơn.