Chuyển trọng tâm đánh giá chất lượng giáo dục từ kết quả đầu vào sang kết quả phát triển thực chất của người học

Ngày 27/11, tại Hội thảo Giáo dục năm 2026 với chủ đề “Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo”, đề cập đến quan điểm của Đảng về đột phá phát triển Giáo dục và đào tạo - những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, ông Lê Huy Nam, Vụ trưởng Vụ Giáo dục, Ban Tuyên giáo Trung ương cho rằng, đột phá phát triển giáo dục và đào tạo hiện nay không chỉ nằm ở đổi mới chương trình, phương pháp hay mở rộng quy mô mà quan trọng là nâng cao năng lực của toàn hệ thống để chuyển hoá các quan điểm, chủ trương của Đảng thành kết quả thực chất phát triển con người và nguồn nhân lực.

Ông Lê Huy Nam phát biểu (Ảnh: Media Quốc hội)

Đề xuất về những đột phá phát triển giáo dục và đào tạo trong giai đoạn tới, ông Nam đề nghị cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ những điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, bảo đảm quan điểm giáo dục là quốc sách hàng đầu được chuyển hoá ưu tiên thực chất trong phân bổ nguồn lực. Chuyển trọng tâm đánh giá chất lượng giáo dục từ những kết quả đầu vào, quy trình sang kết quả phát triển thực chất của người học nhất là phẩm chất, năng lực, khả năng vận dụng và thích ứng.

Bên cạnh đó, theo ông Nam cần chủ động dự báo, chuẩn bị nguồn nhân lực, gắn cơ cấu và chất lượng đào tạo với yêu cầu phát triển đất nước, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và thị trường lao động. Đổi mới căn bản nội dung và phương pháp giáo dục đặc biệt là giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và ý thức công dân, chú trọng tư duy phản biện, năng lực số, kỹ năng kiểm chứng thông tin và khả năng làm chủ công nghệ.

Đặc biệt, đổi mới quản trị thực thi, cần gắn phân cấp, phần quyền với nguồn lực, năng lực thực hiện và trách nhiệm giải trình, tăng cường theo dõi đánh giá tác động, kịp thời phát hiện những vấn đề phát sinh để điều chỉnh chính sách.

Đẩy mạnh cơ chế đặt hàng đào tạo nhân lực chất lượng cao

PGS.TS Triệu Thế Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội cho hay, năm 2025, nhiều quyết sách lập pháp quan trọng đã được ban hành, trong đó có việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, Luật Giáo dục nghề nghiệp và Luật Giáo dục đại học; các nghị quyết về miễn, hỗ trợ học phí, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ từ 3 đến 5 tuổi; cùng các cơ chế, chính sách đặc thù và chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia.

Tuy nhiên, theo ông Hùng, thực tiễn triển khai năm 2026 cho thấy vẫn còn khoảng cách giữa chính sách được ban hành và kết quả thụ hưởng của người học, nhà giáo, cơ sở giáo dục. Tình trạng thiếu giáo viên cục bộ, thiếu trường lớp tại một số địa bàn chưa được giải quyết căn bản. Công tác tuyển dụng, điều động, bố trí giáo viên còn vướng mắc trong phối hợp giữa các cơ quan quản lý.

Ông Triệu Thế Hùng phát biểu (Ảnh: Media Quốc hội)

Do đó, để nâng cao hiệu quả thực thi chính sách, ông Hùng đề xuất 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Trong đó, khẩn trương triển khai chính sách, hoàn thiện hướng dẫn và tháo gỡ vướng mắc. Ưu tiên ban hành hướng dẫn đối với các chính sách liên quan trực tiếp đến quyền lợi người học, tuyển dụng, bố trí nhà giáo và quyền tự chủ của cơ sở giáo dục. Đặc biệt, cần bảo đảm chính sách miễn, hỗ trợ học phí được thực hiện đúng đối tượng, đúng thời điểm; giải quyết tình trạng thiếu giáo viên theo từng trường, từng môn học; phát huy quyền tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Ông Hùng cũng nhấn mạnh việc bảo đảm nguồn lực đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm và gắn với hiệu quả đầu ra. Cần ưu tiên đầu tư trường lớp, thiết bị, phòng thí nghiệm tại những địa bàn còn thiếu hụt, nhất là vùng khó khăn; đồng thời tính toán đầy đủ kinh phí và điều kiện vận hành để các công trình sau đầu tư được sử dụng hiệu quả.

Cùng với đó, đẩy mạnh cơ chế đặt hàng đào tạo nhân lực chất lượng cao trên cơ sở xác định rõ nhu cầu, chuẩn đầu ra và trách nhiệm liên kết giữa cơ sở đào tạo, doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động. Việc huy động nguồn lực xã hội cần đi đôi với bảo đảm trách nhiệm đầu tư của Nhà nước đối với các nhiệm vụ giáo dục công.

Thứ ba, tăng cường giám sát, đánh giá và theo dõi việc khắc phục vướng mắc. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Ủy ban Văn hóa và Xã hội cần tập trung giám sát các chính sách trọng tâm về miễn, hỗ trợ học phí, phát triển đội ngũ nhà giáo, thực hiện quyền tự chủ và hiệu quả đầu tư, đặt hàng đào tạo.

Theo ông Hùng, việc đánh giá phải lấy kết quả thụ hưởng của người học, điều kiện công tác của nhà giáo, hiệu quả hoạt động của cơ sở giáo dục và chất lượng đào tạo làm thước đo. Đồng thời, cần xác định rõ trách nhiệm, thời hạn thực hiện đối với từng kiến nghị sau giám sát, bảo đảm các vướng mắc được khắc phục thực chất.

Với chủ đề “Cơ chế, chính sách và nguồn lực thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo”, Hội thảo là diễn đàn trao đổi, đánh giá tình hình thực hiện chủ trương, chính sách, pháp luật về giáo dục - đào tạo; làm rõ kết quả đạt được, hạn chế, bất cập, điểm nghẽn và nguyên nhân; nhận diện những vấn đề đặt ra trong quá trình triển khai các định hướng, nhiệm vụ, giải pháp đột phá phát triển giáo dục - đào tạo.