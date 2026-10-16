Lấy kết quả phục vụ Nhân dân làm thước đo tinh thần tiên phong, gương mẫu

Đảng viên xã Đạ Tẻh đến tận nhà hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số

Gương mẫu trong chuyển đổi số, cải cách hành chính

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc ở cơ sở ngày càng lớn, yêu cầu giải quyết công việc nhanh, chính xác, công khai, minh bạch ngày càng cao. Trong bối cảnh đó, tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực để bộ máy chính quyền vận hành hiệu quả, gần dân và sát dân hơn.

Tại xã vùng xa Đạ Tẻh, tinh thần tiên phong, gương mẫu đang được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, nhất là trong cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền phục vụ. Một trong những lĩnh vực thể hiện rõ vai trò tiên phong của đội ngũ cán bộ, công chức xã là ứng dụng công nghệ và chuyển đổi phương thức làm việc trên môi trường số. Hiện nay, 100% cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử công vụ, chữ ký số và các phần mềm chuyên ngành.

Đảng ủy xã Đam Rông 3 xác định tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên phải được thể hiện bằng việc làm cụ thể nhằm tạo chuyển biến từ cơ sở

Tinh thần tiên phong còn được thể hiện qua việc cán bộ, đảng viên chủ động hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số, từng bước đưa chuyển đổi số trở thành một phần thiết thực trong đời sống. Hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10, các tổ công nghệ số cộng đồng cùng cấp ủy chi bộ, trưởng thôn và ban công tác Mặt trận các thôn trên địa bàn xã đã phối hợp cùng chi hội, chi đoàn đồng loạt ra quân tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận và sử dụng các nền tảng, tiện ích số. Người dân được tiếp cận các dịch vụ số thiết yếu, định danh điện tử, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt và kỹ năng phòng tránh lừa đảo trên không gian mạng. Ông Trần Thế Hoàng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Đạ Tẻh chia sẻ: “Đối với cán bộ, đảng viên, nêu gương không chỉ thể hiện trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn mà còn bắt đầu từ những việc cụ thể hằng ngày: gần dân, sát dân, lắng nghe và kịp thời giải quyết những vấn đề chính đáng của người dân. Đặc biệt, trong quá trình chuyển đổi số, mỗi cán bộ, đảng viên cần trở thành một “công dân số gương mẫu”, chủ động sử dụng các nền tảng số, nâng cao kỹ năng khai thác thông tin, bảo đảm an toàn dữ liệu; đồng thời hỗ trợ gia đình và cộng đồng cùng tiếp cận, sử dụng hiệu quả các tiện ích số”.

Mô hình “Đường cờ Tổ quốc” tại thôn Đơng Jri, xã Đam Rông 3 là minh chứng cho việc đảng viên phát huy tính gương mẫu, vận động Nhân dân xây dựng đời sống văn hóa

Tiên phong để tạo chuyển biến từ cơ sở

Thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, Đảng ủy xã Đam Rông 3 xác định tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên phải được thể hiện bằng việc làm cụ thể, kết quả công việc và trách nhiệm trước Nhân dân nhằm tạo chuyển biến từ cơ sở. Theo bà Nguyễn Thị Hồng Thuyên - Phó Bí thư Đảng ủy xã, địa phương cụ thể hóa trách nhiệm nêu gương gắn với từng chức danh, vị trí và nhiệm vụ được giao. Trong đó, yêu cầu cán bộ, nhất là người đứng đầu nói phải đi đôi với làm, dám chịu trách nhiệm, gần dân, sát dân và trực tiếp giải quyết những việc khó, việc mới. Đồng thời, đưa tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ Nhân dân và kết quả thực hiện nhiệm vụ vào đánh giá cán bộ, đảng viên.

Ở các chi bộ thôn trên địa bàn xã Đam Rông 3, cán bộ, đảng viên đi đầu trong phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa và giữ gìn đoàn kết ở khu dân cư, vận động gia đình và cộng đồng chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Mô hình “Đường cờ Tổ quốc” tại thôn Đơng Jri, xã Đam Rông 3 là minh chứng cho việc đảng viên phát huy tính gương mẫu, vận động Nhân dân xây dựng đời sống văn hóa. Ông Liêng Jrang Ha Tương - Bí thư Chi bộ thôn Đơng Jri cho hay, khi được hỗ trợ hệ thống đèn năng lượng thắp sáng các tuyến đường trong thôn, chi bộ đã vận động các hộ dân treo cờ Tổ quốc vào các dịp lễ, tết, trong đó, các gia đình đảng viên gương mẫu đi đầu, xây dựng tuyến đường cờ tạo điểm nhấn cảnh quan, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước trong cộng đồng dân cư.