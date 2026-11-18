Hội nghị được kết nối trực tuyến đến 15 điểm cầu tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân khu và Bộ CHQS 4 tỉnh: Thái Nguyên, Cao Bằng, Bắc Ninh, Lạng Sơn.

2 năm triển khai, phong trào “Bình dân học vụ số” được cấp ủy, chỉ huy các cấp trong LLVT Quân khu 1 quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ, phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Nội dung phổ cập kiến thức, bồi dưỡng kỹ năng số được triển khai linh hoạt, kết hợp học tập trực tiếp và trực tuyến, từng bước nâng cao nhận thức, khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ số của cán bộ, chiến sĩ.

Năm 2025, toàn Quân khu tổ chức 425 lớp học với hơn 20.000 quân nhân tham gia; năm 2026 tiếp tục duy trì 425 lớp, thu hút gần 30.000 quân nhân. Kết quả kiểm tra, đánh giá năm 2026, 100% quân nhân dự thi đạt yêu cầu. Toàn Quân khu duy trì 600 tổ tư vấn kỹ năng số và 1.156 đại sứ số, trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ học tập, thực hành và ứng dụng công nghệ số.

Cùng với phổ cập kiến thức, nhiều mô hình, sáng kiến thiết thực được triển khai, phát huy hiệu quả như: “Bảng tin số” tại Sư đoàn 3, Sư đoàn 346; “Phần mềm phát thanh nội bộ” tại Trung đoàn 2; “Đơn vị số” tại Lữ đoàn Pháo binh 382; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng đề thi, kiểm tra và hỗ trợ giảng dạy.

Bệnh viện Quân y 91 và Bệnh viện Quân y 110 triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, hồ sơ sức khỏe điện tử quân nhân, góp phần đổi mới phương thức quản lý, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Trung tướng La Công Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Trung tướng La Công Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1, nhấn mạnh kết quả quan trọng của Phong trào không chỉ thể hiện ở quy mô tổ chức học tập hay kết quả kiểm tra, mà phải được khẳng định bằng năng lực làm chủ và vận dụng công nghệ số vào thực tiễn công tác.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ cần xác định tự học, tự rèn luyện kỹ năng số là yêu cầu thường xuyên, qua đó đổi mới tư duy, phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục đưa Phong trào phát triển thực chất, khắc phục biểu hiện hình thức; lấy hiệu quả ứng dụng làm thước đo, gắn kết quả học tập với chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị...

Các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số” được khen thưởng.

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tặng Bằng khen cho 19 tập thể, 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Bình dân học vụ số” trong lực lượng vũ trang Quân khu, giai đoạn 2025-2026.