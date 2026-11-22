Cụ thể hóa nghị quyết này, Hà Nội đang tập trung đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, tăng cường kiểm tra, giám sát và phát huy trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Từ các xã, phường, những chương trình hành động bước đầu được cụ thể hóa thành nhiệm vụ gắn với thực tiễn địa bàn, hướng tới tạo chuyển biến thực chất trong hoạt động của hệ thống chính trị.

Cán bộ, đảng viên thành phố Hà Nội tham dự Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các kế hoạch, chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV do Thành ủy Hà Nội tổ chức. Ảnh: Quang Thái

Cụ thể hóa nghị quyết bằng chương trình hành động

Ngày 15-10-2026, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV ban hành Nghị quyết số 31-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Đối với Hà Nội, những yêu cầu này gắn trực tiếp với nhiệm vụ nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức Đảng trong điều kiện vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Khi phạm vi quản lý, khối lượng công việc và thẩm quyền của cấp xã, phường có nhiều thay đổi, yêu cầu đặt ra không chỉ là duy trì hoạt động của tổ chức Đảng mà còn phải đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tăng cường kiểm tra, giám sát và bảo đảm các chủ trương được tổ chức thực hiện hiệu quả.

Đặc biệt, tổ chức Đảng ở cơ sở phải thực sự phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo chính quyền giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn địa bàn; đồng thời nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời giải quyết những kiến nghị, phản ánh chính đáng. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng vì vậy không chỉ được nhìn nhận qua việc hoàn thành các quy trình, thủ tục nội bộ mà phải thể hiện trong chất lượng lãnh đạo, quản lý và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Cụ thể hóa tinh thần đó, ngày 27-10-2026, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai các kế hoạch, chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV. Trên cơ sở Chương trình hành động số 47-CTr/TW ngày 15-10-2026 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Thành ủy đã cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Trung ương thành những nhiệm vụ phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển của Thủ đô.

Đáng chú ý, thành phố yêu cầu các đảng ủy trực thuộc, đảng ủy xã, phường cụ thể hóa nhiệm vụ phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm nguyên tắc “6 rõ”: Rõ cơ quan chủ trì, chịu trách nhiệm chính và cơ quan phối hợp; rõ việc; rõ thời gian; rõ sản phẩm; rõ thẩm quyền; rõ nguồn lực. Các cấp ủy đồng thời phải rà soát những chương trình, kế hoạch đang triển khai để khắc phục tình trạng trùng lặp, chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trực tiếp chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoặc chương trình hành động theo địa bàn, lĩnh vực được phân công. Kết quả thực hiện phải được theo dõi, đôn đốc, đánh giá gắn với trách nhiệm của tập thể và cá nhân.

Gắn xây dựng Đảng vào nhiệm vụ thường xuyên

Ngay sau hội nghị triển khai của thành phố, các cấp ủy xã, phường tiếp tục tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và cụ thể hóa các nghị quyết Trung ương 4 khóa XIV. Đáng chú ý, việc triển khai được thực hiện theo hướng gắn nội dung nghị quyết với chức năng, nhiệm vụ của từng tổ chức Đảng, từng địa bàn và những vấn đề đang đặt ra trong thực tiễn.

Xã Phú Cát tổ chức 4 hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV theo từng cụm, phù hợp với đặc điểm và điều kiện hoạt động của các chi bộ thôn, đảng bộ trường học, cơ quan và doanh nghiệp. Ảnh: PC

Tại xã Phú Cát, Đảng ủy xã tổ chức 4 hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XIV cùng Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị. Thay vì tổ chức một hội nghị chung cho toàn bộ các tổ chức Đảng, địa phương triển khai theo từng cụm, phù hợp với đặc điểm và điều kiện hoạt động của các chi bộ thôn, đảng bộ trường học, cơ quan và doanh nghiệp.

Điểm đáng chú ý trong cách triển khai của xã Phú Cát là nội dung quán triệt không chỉ dừng ở việc truyền đạt các quan điểm, mục tiêu của Trung ương mà còn gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và nhiệm vụ chuyên môn tại từng đơn vị. Bí thư và Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã trực tiếp truyền đạt những nội dung trọng tâm của ba nghị quyết về xây dựng Đảng, đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền và xây dựng đội ngũ cán bộ.

Trong đó, đối với Nghị quyết số 31-NQ/TW, yêu cầu nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được đặt trong mối quan hệ với trách nhiệm của mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên. Các cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên phải đề cao trách nhiệm, nhất là vai trò người đứng đầu; cụ thể hóa nhiệm vụ theo phương châm “6 rõ”, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Đáng chú ý, Đảng ủy xã Phú Cát kết hợp nội dung quán triệt nghị quyết với việc thông tin, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị trong 10 tháng đầu năm 2026, xác định những công việc trọng tâm trong những tháng cuối năm và định hướng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2027. Các vấn đề về quản lý đất đai, trật tự xây dựng, giải quyết tồn tại, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án và tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng được đưa vào nội dung trao đổi.

Việc tổ chức hội nghị theo từng cụm tổ chức Đảng, gắn nội dung nghị quyết với nhiệm vụ của từng địa bàn, lĩnh vực đã tạo điều kiện để đảng viên tiếp cận những vấn đề thiết thực hơn. Đây cũng là cơ sở để các chi bộ tiếp tục cụ thể hóa nội dung học tập thành chương trình, kế hoạch hành động, tránh tình trạng nghị quyết chỉ được quán triệt ở cấp trên mà chưa chuyển hóa thành nhiệm vụ cụ thể tại từng tổ chức Đảng.

Trong khi đó, tại xã Thường Tín, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được đặt trong chương trình công tác thường xuyên, gắn với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, kiểm tra, giám sát, đối thoại và chuyển đổi số trong hệ thống chính trị. Theo đó, trong công tác xây dựng Đảng, xã đặt nhiệm vụ đẩy nhanh số hóa hồ sơ đảng viên, cập nhật dữ liệu trên phần mềm quản lý đảng viên 4.0; hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trên dịch vụ công của Đảng và sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Đặc biệt, địa phương triển khai kế hoạch nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ giai đoạn 2026-2030, tổ chức kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên năm 2026.

Cùng với đó, Đảng ủy xã xác định tăng cường giám sát thường xuyên, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm, chú trọng các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; đôn đốc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm tra, giám sát. Địa phương cũng đưa vào chương trình công tác tháng 11 nhiệm vụ tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân; duy trì công tác tiếp dân định kỳ.

Không chỉ dừng ở các nhiệm vụ trong nội bộ Đảng, xã Thường Tín còn gắn công tác xây dựng Đảng với trách nhiệm lãnh đạo thực hiện những vấn đề dân sinh, quản lý địa bàn. Trong tháng 11, xã tập trung đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội được giao tăng cường giám sát, phản biện xã hội, nắm bắt tình hình nhân dân, vận động người dân đồng thuận trong triển khai các nhiệm vụ của địa phương…

Từ thực tiễn tại xã Phú Cát và Thường Tín có thể thấy, yêu cầu đặt ra đối với các cấp ủy cơ sở không chỉ là tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ mà phải chuyển nội dung nghị quyết thành những nhiệm vụ có địa chỉ, người chịu trách nhiệm và kết quả có kiểm chứng. Việc lựa chọn những vấn đề cụ thể để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sẽ giúp công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn chặt hơn với hoạt động của chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Đưa Nghị quyết số 31-NQ/TW vào cuộc sống vì vậy không chỉ là nhiệm vụ của riêng các cơ quan tham mưu xây dựng Đảng mà là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị. Khi mỗi tổ chức Đảng xác định đúng vấn đề cần tập trung, mỗi cán bộ, đảng viên thực hiện tốt trách nhiệm được giao và những kiến nghị của nhân dân được giải quyết bằng kết quả cụ thể, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng mới thực sự tạo chuyển biến từ cơ sở.