Lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo chuyển đổi số

Trọng tâm là tháo gỡ vướng mắc về thủ tục đầu tư, mua sắm thiết bị, nhân lực công nghệ thông tin, chất lượng dữ liệu và kết nối các nền tảng số, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Người dân đến làm thủ tục và lấy kết quả tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh Quảng Ninh.

Chiến dịch 100 ngày làm việc tập trung giải quyết các điểm nghẽn, chuyển trọng tâm từ xây dựng hệ thống sang kiểm đếm sản phẩm và đánh giá hiệu quả thực tế; thực hiện phương châm gắn liền với trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tập trung vào nhóm vấn đề về thể chế, hạ tầng, dữ liệu số, nền tảng số, dịch vụ công và kỷ luật thực thi.

Tại Kế hoạch số 436/KH-UBND của UBND thành phố Quảng Ninh triển khai đợt thi đua “90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026" cũng chỉ rõ, thi đua cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển khoa học, công nghệ, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, khôi phục và mở rộng sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế tư nhân. Quảng Ninh phấn đấu giữ vững vị trí nhóm đầu về các chỉ số PCI, PAPI, SIPAS, PAR Index; tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Tuy nhiên, tại cuộc họp ngày 20/10, ông Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Quảng Ninh chỉ rõ, một số điểm nghẽn vẫn cần tiếp tục tháo gỡ, nhất là khối lượng hồ sơ đảng viên cần chỉnh lý, số hóa và cập nhật còn lớn; tiến độ thực hiện giữa các khâu chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến quá trình hoàn thiện dữ liệu. Việc sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử tại một số cơ sở chưa đồng đều. Phó Bí thư Thành ủy Quảng Ninh đề nghị, các cơ quan, đơn vị tập trung xử lý dứt điểm những điểm nghẽn, đưa dữ liệu và các nền tảng số vào vận hành, khai thác hiệu quả; rà soát toàn diện tiến độ, bố trí hợp lý nhân lực, vật lực, tập trung thực hiện các nhiệm vụ còn tồn đọng. Cùng với đó, đẩy mạnh hỗ trợ đoàn viên, hội viên và nhân dân tiếp cận, sử dụng các nền tảng, dịch vụ số thiết yếu; triển khai phong trào Bình dân học vụ số theo hướng thực chất, gắn với nhu cầu sử dụng của người dân.

Về giải quyết điểm nghẽn trong thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ ngành nông nghiệp và môi trường, ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch UBND thành phố Quảng Ninh cho rằng, trong giai đoạn phát triển mới, khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo được xác định là động lực tăng trưởng mới bền vững cho nền kinh tế. Ngành Nông nghiệp và Môi trường thành phố cần rà soát nhu cầu về khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo trong thực tiễn sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp để hỗ trợ kịp thời, hiệu quả. Ngành nghiên cứu phương án đặt hàng, đề xuất cụ thể các nhiệm vụ, sản phẩm khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo với các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp… để các nhiệm vụ được ứng dụng trực tiếp vào hoạt động sản xuất kinh doanh, đem lại hiệu quả thực tế.

Trong hơn 1 tháng thực hiện chiến dịch “100 ngày làm việc xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số”, thành phố Quảng Ninh đã hoàn thành 5/11 nhiệm vụ trọng tâm, tăng 3 nhiệm vụ so với ngày 15/9; có 2 nhiệm vụ đang triển khai, 4 nhiệm vụ theo lộ trình Trung ương; trong đó đã thực hiện làm sạch 100% dữ liệu tổ chức đảng, làm sạch cơ bản 99% dữ liệu đảng viên, vượt chỉ tiêu Trung ương giao. Đặc biệt, trên 12.000 hồ sơ cán bộ thuộc diện số hóa trong giai đoạn 1 đã hoàn thành số hóa, vượt tiến độ 70 ngày; gần 105.000 đảng viên đã cài đặt, sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử, đạt 93,2%.

Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ có chuyển biến rõ: Số nhiệm vụ hoàn thành tăng từ 16/24 lên 22/24 nhiệm vụ, tỷ lệ hoàn thành từ 66,67% lên 91,67%. Việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu đoàn viên, hội viên tiếp tục được đẩy nhanh. Số hồ sơ đất đai được hỗ trợ làm sạch tăng từ 53.847 lên 76.987 hồ sơ; hỗ trợ cài đặt, sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử tăng từ 59.085 lên 60.007 người…

Việc tháo gỡ điểm nghẽn cũng cần hướng tới người sử dụng cuối cùng. Các cơ quan, đơn vị cần tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, định danh điện tử, thanh toán số; phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng, nhất là tại địa bàn miền núi, biên giới, hải đảo và khu vực có nhiều người cao tuổi. Những khó khăn, phản ánh phát sinh trong quá trình sử dụng cần được tiếp nhận, xử lý kịp thời để các nền tảng số thực sự thuận tiện và hữu ích.

Với yêu cầu xử lý công việc theo hướng thực chất, đồng bộ và có trách nhiệm, 100 ngày hành động cần trở thành đợt rà soát, chấn chỉnh và tạo chuyển biến rõ nét trong toàn hệ thống chính trị. Kết quả không chỉ được đo bằng số nhiệm vụ hoàn thành đúng hạn mà còn bằng chất lượng dữ liệu, khả năng liên thông giữa các hệ thống, mức độ giảm hồ sơ chậm trễ và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Đây là cơ sở để thành phố củng cố nền tảng chuyển đổi số, nâng cao hiệu quả quản trị và tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội.