Lấy hiệu quả thực thi chính sách và đời sống Nhân dân làm thước đo

Ngày 15/10, Hội nghị thượng đỉnh về Phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA) lần thứ 7 đã thông qua Tuyên bố Baku, đặc biệt nhấn mạnh việc thúc đẩy lòng khoan dung và đối thoại giữa các nền văn minh.