Lấy hiệu quả thực thi chính sách và đời sống Nhân dân làm thước đo
Chiều 15/10, tại Hà Nội, Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tổ chức buổi làm việc với Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Tòa án Nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố và một số sở, ban, ngành thành phố, chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XVI. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự buổi làm việc.
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/lay-hieu-qua-thuc-thi-chinh-sach-va-doi-song-nhan-dan-lam-thuoc-do-10434126.html