Lấy hiệu quả thực chất và giá trị mang lại cho người dân, doanh nghiệp làm thước đo chuyển đổi số

Tham dự tại điểm cầu Công an tỉnh Quảng Trị có đồng chí Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên BCĐ 57 tỉnh.

Đồng chí Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Quảng Trị - Ảnh: T.Đ

Theo báo cáo của BCĐ 57 Trung ương, tính đến ngày 14/10, cả nước có 34/34 địa phương rà soát, kê khai 916 nhiệm vụ, gắn với 908 sản phẩm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Trong đó, 598 sản phẩm đang nghiên cứu, triển khai; 98 sản phẩm đang thử nghiệm, thí điểm; 132 sản phẩm đã hoàn thành, nghiệm thu hoặc đưa vào ứng dụng; 59 sản phẩm có khả năng thương mại hóa; 12 sản phẩm đã hoặc đang thương mại hóa và 9 sản phẩm đang được sử dụng, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Quảng Trị - Ảnh: T.Đ

Về nguồn lực, đến ngày 24/9, kinh phí phân bổ cho các địa phương thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là hơn 25.470 tỉ đồng. Tổng kinh phí đã giải ngân đạt hơn 8.472 tỉ đồng, tương đương 33,3% dự toán đã phân bổ. Riêng lĩnh vực chuyển đổi số giải ngân hơn 2.732 tỉ đồng, đạt 23,2% kế hoạch.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Quảng Trị - Ảnh: T.Đ

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Trị-cơ quan thường trực BCĐ 57 tỉnh đã báo cáo kết quả rà soát, phân loại 21 "điểm nghẽn" trong quá trình triển khai các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; trong đó, xác định 15 "điểm nghẽn" về tổ chức thực hiện, nguồn lực, hạ tầng, dữ liệu và điều kiện triển khai; 6 "điểm nghẽn" liên quan đến phát huy vai trò doanh nghiệp, hình thành sản phẩm và tạo giá trị kinh tế.

Tỉnh đã xác định trách nhiệm, thời hạn xử lý đối với từng nội dung, đồng thời, tổng hợp những khó khăn vượt thẩm quyền để kiến nghị Trung ương tháo gỡ. Tỉnh cũng kiến nghị Bộ Công an tổng hợp, trao đổi với các bộ, ngành có thẩm quyền hướng dẫn thực hiện cơ chế đặt hàng nhiệm vụ khoa học, công nghệ theo nhu cầu thực tế và hỗ trợ vốn theo từng giai đoạn, gắn với kết quả thực hiện, tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia nghiên cứu, thử nghiệm, tiếp nhận và thương mại hóa sản phẩm.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Quảng Trị - Ảnh: T.Đ

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban Thường trực BCĐ 57 Trung ương nhấn mạnh, yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy triển khai nhiệm vụ sang tư duy quản trị kết quả, lấy hiệu quả thực chất và giá trị mang lại cho người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Cơ quan Thường trực BCĐ 57 các địa phương cần phát huy vai trò tham mưu, điều phối, chủ động rà soát, đánh giá toàn diện từng nhiệm vụ, xác định rõ mục tiêu, tiến độ, trách nhiệm và sản phẩm đầu ra; khắc phục tình trạng triển khai dàn trải, thiếu trọng tâm, đầu tư nhưng hiệu quả ứng dụng chưa tương xứng.

Việc phân bổ, quản lý và sử dụng nguồn lực phải gắn chặt với yêu cầu thực tiễn, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng trọng tâm, trọng điểm; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ các "điểm nghẽn" về cơ chế, tổ chức thực hiện và nguồn lực.

Đặc biệt, cần chú trọng khả năng ứng dụng, nhân rộng và thương mại hóa các sản phẩm khoa học, công nghệ, tránh lãng phí nguồn lực đầu tư, tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, góp phần nâng cao năng lực quản trị quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững.