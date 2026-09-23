Lấy hiệu quả phục vụ nhân dân làm thước đo học và làm theo Bác

Hoạt động tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội. Ảnh: Phan Phương/TTXVN

Đưa việc học và làm theo Bác vào từng công việc cụ thể

Mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị phải lựa chọn việc khó, “điểm nghẽn” và vấn đề dân sinh để tập trung giải quyết; không để việc học và làm theo Bác dừng ở đăng ký hoặc những đợt sinh hoạt riêng lẻ. Đó là yêu cầu hành động được Hà Nội đặt ra khi thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW.

Kế hoạch số 105-KH/TU ngày 11/9/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy gắn việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh với nhiệm vụ xây dựng, phát triển Thủ đô, văn hóa công vụ và trách nhiệm nêu gương. Công việc phải được cụ thể hóa theo nguyên tắc “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền), gắn người thực hiện với tiến độ và sản phẩm có thể kiểm tra.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh: “Phải tiếp tục đổi mới tư duy, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hơn nữa năng lực hành động và chuyển nhanh từ chủ trương sang kết quả thực tế”. Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội phải xác định rõ việc gì là trọng tâm, việc gì cần làm ngay, việc gì thực hiện trong năm 2026, việc gì là nhiệm vụ xuyên suốt cả nhiệm kỳ; bảo đảm nguyên tắc “6 rõ” gắn với trách nhiệm cụ thể. “Lấy chất lượng thực thi là thước đo năng lực lãnh đạo, cầm quyền và hiệu quả vận hành của hệ thống”, ông Trần Đức Thắng nêu rõ.

Bảy nhóm nhiệm vụ của Kế hoạch số 105-KH/TU đưa Chỉ thị số 07-CT/TW và Chuyên đề toàn khóa vào sinh hoạt chi bộ, chương trình hành động thực hiện nghị quyết và tiêu chuẩn đánh giá, xếp loại hằng năm, cả nhiệm kỳ. Việc nghiên cứu, học tập được tổ chức thường xuyên, có hệ thống trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Thực hành theo Bác gắn với quan điểm “dân là gốc”, các phong trào thi đua và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng. Chất lượng công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp là căn cứ đánh giá.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản nêu rõ: “Cốt lõi là vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các đột phá, giải quyết các ‘điểm nghẽn’ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị”. Ông Nguyễn Doãn Toản đề nghị mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, trước hết là người đứng đầu, cụ thể hóa nhiệm vụ được giao thành chương trình, kế hoạch và công việc phù hợp; thường xuyên kiểm tra, đánh giá bằng kết quả, sản phẩm cụ thể, kịp thời tháo gỡ khó khăn và nhân rộng cách làm hiệu quả.

Công tác tuyên truyền được đổi mới theo hướng tăng đối thoại, xử lý tình huống thực tiễn và sử dụng truyền thông đa phương tiện; chú trọng thế hệ trẻ, mô hình hay, gương “Người tốt, việc tốt”. Yêu cầu xây dựng văn hóa lãnh đạo, văn hóa công vụ được gắn với chuẩn mực người Hà Nội thanh lịch, văn minh và môi trường công sở dân chủ, đoàn kết, nhân văn.

Thành phố dự kiến ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo để xây dựng dữ liệu, học liệu và số hóa Di sản Hồ Chí Minh theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, phù hợp với từng đối tượng. Nội dung thực hành theo Bác được chuyển thành các tình huống trong chương trình đào tạo của Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong và hệ thống giáo dục phổ thông. Các đơn vị liên quan triển khai nội dung này từ quý IV/2026.

Nêu gương bằng kết quả và sự chuyển biến thực chất

Trách nhiệm nêu gương được đặt trước hết đối với người đứng đầu. Thành phố coi nêu gương là phương thức lãnh đạo, qua đó tạo uy tín, lan tỏa trách nhiệm và củng cố niềm tin của nhân dân. Ba nhóm tiêu chí gồm: Bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới và năng lực tổ chức thực hiện; đạo đức công vụ và kỷ luật thực thi; tinh thần phục vụ nhân dân.

Kế hoạch yêu cầu 100% cán bộ, đảng viên xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và thực hành hằng năm. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị phải công khai cam kết cá nhân và tiêu chí nêu gương cụ thể. Nội dung cam kết phải bám sát Chỉ thị số 07-CT/TW, Chuyên đề toàn khóa và chức trách được giao; kết quả thực hiện được xem xét đồng thời với kiểm điểm, đánh giá, xếp loại hằng năm. Từ quý I/2027, các địa phương, cơ quan, đơn vị hướng dẫn cán bộ, đảng viên hoàn thành kế hoạch rèn luyện, tu dưỡng cá nhân để thực hiện thường xuyên, liên tục.

Đề cập trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, Bí thư Thành ủy Trần Đức Thắng yêu cầu: “Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải thực sự sâu sát thực tiễn, chủ động nhận diện và giải quyết những vấn đề mới, việc khó, những điểm nghẽn, ách tắc thuộc lĩnh vực, địa bàn được giao; biến chủ trương, nghị quyết thành chương trình, công việc và sản phẩm cụ thể; lấy hiệu quả công việc, sự chuyển biến của địa phương, cơ quan, đơn vị và kết quả phục vụ nhân dân làm thước đo năng lực, trách nhiệm”.

Bí thư Thành ủy Hà Nội đồng thời nhấn mạnh, khuyến khích đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm phải gắn chặt với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương và kiểm soát quyền lực. “Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tạo môi trường để cán bộ có năng lực, có tâm huyết được phát huy, cán bộ dám đổi mới vì lợi ích chung được khuyến khích, bảo vệ; đồng thời kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm, làm việc cầm chừng”, ông Trần Đức Thắng nói.

Cách kiểm tra cũng thay đổi: từ xem kế hoạch, đăng ký sang xem việc hoàn thành nhiệm vụ, xử lý tồn đọng, bức xúc, mức độ hài lòng của nhân dân và chuyển biến trong đạo đức công vụ. Công nghệ số được sử dụng trong theo dõi, đánh giá, công khai kết quả. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, báo chí và nhân dân tham gia giám sát, phản ánh những biểu hiện né tránh trách nhiệm hoặc thực hiện mang tính hình thức.

Thành phố kết hợp giữa “xây” và “chống”, lấy “xây” làm nền tảng lâu dài, đồng thời kiên quyết đấu tranh với quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và trì trệ. Kết quả thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW là căn cứ đánh giá, xếp loại và xem xét công tác cán bộ; bệnh hình thức, báo cáo không đúng thực chất phải được khắc phục.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản nhấn mạnh: “Quá trình thực hiện cần đề cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương; tăng cường phối hợp; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, đánh giá bằng kết quả và sản phẩm cụ thể, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; phát hiện, biểu dương, nhân rộng những mô hình, cách làm hiệu quả”. Ban Tuyên giáo Thành ủy là cơ quan chủ trì tham mưu, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện trong toàn Đảng bộ thành phố.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nêu rõ: “Việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh cần được thể hiện bằng chính cách chúng ta giải quyết công việc: sâu sát thực tiễn, lắng nghe, tôn trọng nhân dân, nói đi đôi với làm; lựa chọn những việc khó, những vấn đề nhân dân quan tâm để giải quyết và lấy kết quả phục vụ nhân dân làm thước đo”. Qua đó, việc học và làm theo Bác góp phần củng cố niềm tin, tạo đồng thuận xã hội và nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới…