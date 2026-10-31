Lấy hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp làm thước đo chuyển đổi số

Cán bộ phường Đông Hoa Lư hướng dẫn người dân sử dụng Ki-ốt hành chính công thông minh phục vụ giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến. Ảnh: Nguyễn Hương

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, Ninh Bình đã tập trung hoàn thiện hạ tầng, phát triển các nền tảng số, đổi mới phương thức quản lý và giải quyết công việc. Theo số liệu thống kê của tỉnh, từ ngày 24-30/9/2026, toàn tỉnh đã kích hoạt hơn 3,27 triệu tài khoản định danh điện tử, đạt 96,07% số tài khoản đã thu nhận. Kết quả này tạo điều kiện để người dân tiếp cận các tiện ích, thực hiện giao dịch và thủ tục hành chính trên môi trường số.

Tuy nhiên, điều kiện bảo đảm và năng lực tổ chức thực hiện còn hạn chế. Tại thời điểm sơ kết quý III/2026, còn 75/129 xã, phường chưa bố trí được người làm công tác chuyên trách chuyển đổi số; 298/408 hệ thống thông tin chưa được phê duyệt cấp độ an toàn. Một số nhiệm vụ còn được đánh giá qua văn bản, chưa gắn với sản phẩm và hiệu quả sử dụng; việc phối hợp, xử lý vướng mắc chưa kịp thời. Những bất cập đó ảnh hưởng đến khả năng vận hành ổn định và chất lượng phục vụ.

Thực trạng ấy đòi hỏi phải đánh giá chuyển đổi số bằng kết quả giải quyết công việc. Số tài khoản được kích hoạt cần gắn với mức độ sử dụng thực tế; hệ thống được đầu tư phải có người khai thác và phát huy tác dụng. Người dân, doanh nghiệp cần được hưởng lợi qua thủ tục đơn giản hơn, thời gian chờ đợi ngắn hơn, thông tin được bảo vệ và kiến nghị được giải quyết thấu đáo.

Để đáp ứng yêu cầu này, trước hết phải gắn chuyển đổi số với cải cách hành chính. Từng cơ quan cần rà soát quy trình, xác định khâu còn chậm, giấy tờ có thể cắt giảm và thông tin đủ điều kiện sử dụng lại. Vướng mắc giữa các đơn vị cần được chủ động phối hợp xử lý, hạn chế để người dân tự liên hệ nhiều nơi. Việc đưa thủ tục lên môi trường điện tử phải đi cùng cải tiến cách giải quyết, giảm công sức cho cả người dân và cán bộ.

Cùng với đó, phải đề cao trách nhiệm của người đứng đầu. Mỗi nhiệm vụ cần có đầu mối phụ trách, thời hạn và kết quả cụ thể. Lãnh đạo cơ quan, địa phương phải trực tiếp kiểm tra, giải quyết vấn đề thuộc thẩm quyền, kịp thời đề xuất xử lý nội dung vượt thẩm quyền. Kết quả phục vụ cần được sử dụng làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, khắc phục tình trạng giao việc nhưng thiếu theo dõi, đôn đốc.

Công tác kiểm tra cần đi vào chất lượng vận hành. Thực hiện nghiêm yêu cầu của tỉnh về việc không xác nhận hoàn thành đối với nhiệm vụ mới dừng ở dự thảo, chưa vận hành hoặc chưa có đối tượng sử dụng thực tế. Sản phẩm hoạt động kém hiệu quả phải được làm rõ nguyên nhân để điều chỉnh. Qua kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh biểu hiện hình thức, tránh đầu tư dàn trải và lãng phí nguồn lực.

Muốn nâng chất lượng thực hiện, phải quan tâm đội ngũ ở cơ sở. Việc giao nhiệm vụ cần đi đôi với bố trí nhân lực, điều kiện làm việc và hướng dẫn chuyên môn. Bồi dưỡng kỹ năng số phải bám sát vị trí việc làm, giúp cán bộ xử lý nghiệp vụ, giải quyết tình huống phát sinh. Năng lực sử dụng công nghệ phải gắn với kỷ luật công vụ, trách nhiệm hướng dẫn và thái độ tôn trọng nhân dân.

Đối với người sử dụng dịch vụ, cần duy trì hỗ trợ phù hợp, nhất là người cao tuổi, người ít có điều kiện tiếp cận công nghệ. Phổ cập kỹ năng số phải giúp người học từng bước tự thực hiện công việc, nhận biết rủi ro và bảo vệ thông tin cá nhân. Đồng thời, cơ quan quản lý phải kiểm soát việc truy cập, khai thác, chia sẻ dữ liệu, bảo đảm an toàn trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ.

Đặc biệt, cần coi trọng phản hồi của người dân, doanh nghiệp. Khảo sát sự hài lòng phải phản ánh cả những trường hợp gặp khó khăn, hồ sơ chậm hoặc phải bổ sung nhiều lần. Phản ánh, kiến nghị cần được theo dõi đến kết quả cuối cùng, làm căn cứ sửa quy trình và xem xét trách nhiệm. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục phát huy vai trò giám sát, kịp thời phản ánh bất cập từ cơ sở.

Lấy hiệu quả phục vụ làm thước đo chuyển đổi số là yêu cầu xây dựng chính quyền trách nhiệm, gần dân. Ninh Bình cụ thể hóa yêu cầu này trong lựa chọn nhiệm vụ, phân bổ nguồn lực và đánh giá cán bộ. Hiệu quả công tác này sẽ góp phần củng cố niềm tin, cải thiện môi trường kinh doanh và tạo thêm động lực phát triển cho tỉnh.