Lấy hiệu quả phục vụ làm thước đo chuyển đổi số

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh!

Kính thưa các quý vị đại biểu, các nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp!

Thưa toàn thể các đồng chí!

Hôm nay, tỉnh Lào Cai tổ chức Chương trình hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo quốc gia và Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng và gửi tới các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, các nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp cùng toàn thể các đồng chí lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giàng Quốc Hưng phát biểu hưởng ứng tại chương trình.

Thưa các đồng chí!

Ngày Đổi mới sáng tạo quốc gia năm nay mang chủ đề “Đổi mới sáng tạo - Động lực phát triển của toàn xã hội”; Ngày Chuyển đổi số quốc gia mang chủ đề “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia”. Hai chủ đề cùng gửi đến chúng ta một thông điệp quan trọng: Phải chuyển mạnh từ nhận thức sang hành động, từ quyết tâm sang kết quả, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo của đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong bối cảnh khoa học, công nghệ phát triển nhanh chóng, địa phương nào biết đổi mới tư duy, ứng dụng công nghệ hiệu quả và khơi dậy được sức sáng tạo trong Nhân dân thì địa phương đó sẽ có thêm động lực phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo ra những cơ hội mới.

Đối với Lào Cai, yêu cầu này càng có ý nghĩa thiết thực. Chúng ta có nhiều tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, công nghiệp, du lịch, kinh tế cửa khẩu và các lĩnh vực kinh tế khác nhưng tiềm năng chỉ thực sự trở thành lợi thế khi được khai thác bằng tư duy mới, công nghệ mới, phương thức quản lý hiệu quả và sự năng động, sáng tạo của mỗi người dân, doanh nghiệp.

Tôi muốn nhấn mạnh rằng: Đổi mới sáng tạo không phải là điều gì xa vời; chuyển đổi số cũng không chỉ là câu chuyện của máy tính, phần mềm hay các cơ quan chuyên môn. Đó chính là đổi mới cách nghĩ, cách làm; tìm ra giải pháp tốt hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn để giải quyết công việc và phục vụ Nhân dân.

Một thủ tục hành chính được giải quyết nhanh hơn; một cơ sở dữ liệu được kết nối để người dân không phải kê khai nhiều lần; một ứng dụng công nghệ giúp nông dân nâng cao giá trị nông sản; một sản phẩm địa phương tiếp cận được nhiều thị trường hơn - đó chính là những kết quả cụ thể mà đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số cần mang lại.

Thời gian qua, tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị. Các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp và Nhân dân đã có nhiều nỗ lực trong ứng dụng công nghệ vào quản lý, điều hành, sản xuất, kinh doanh và đời sống. Chúng ta đã quan tâm triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; từng bước hoàn thiện các nền tảng số, cơ sở dữ liệu; thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, thương mại điện tử và phát huy vai trò của tổ công nghệ số cộng đồng.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, đóng góp của các cấp, các ngành, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, các nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân trong thời gian qua.

Tuy nhiên, chúng ta cũng cần thẳng thắn nhìn nhận: kết quả đạt được chưa đồng đều; việc kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu còn hạn chế; việc ứng dụng kết quả nghiên cứu vào sản xuất, kinh doanh chưa đáp ứng yêu cầu; kỹ năng số của một bộ phận cán bộ và người dân còn chưa theo kịp thực tiễn. Một số nhiệm vụ, dự án cần tiếp tục rà soát để bảo đảm đồng bộ, tránh đầu tư trùng lặp, lãng phí nguồn lực.

Những hạn chế đó đòi hỏi chúng ta phải quyết tâm cao hơn, hành động quyết liệt hơn và tổ chức thực hiện hiệu quả hơn.

Tỉnh còn nhiều khó khăn, nguồn lực còn có hạn, vì vậy chúng ta càng phải sử dụng hiệu quả từng đồng ngân sách, từng nguồn lực đầu tư, từng kết quả nghiên cứu và từng sáng kiến của người dân, doanh nghiệp.

Tôi đề nghị từ nay, trong triển khai các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, các cơ quan, đơn vị phải quan tâm trả lời rõ ba câu hỏi: Giải quyết được vấn đề gì? Mang lại hiệu quả gì? Người dân và doanh nghiệp được hưởng lợi như thế nào?

Chúng ta không chỉ đánh giá bằng số lượng kế hoạch được ban hành, số hệ thống được đầu tư hay số hội nghị được tổ chức, mà phải đánh giá bằng chất lượng công việc, hiệu quả quản lý, năng suất lao động và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút phát động hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia và Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026.

Để tạo chuyển biến thực chất trong thời gian tới, tôi đề nghị tập trung thực hiện tốt bốn nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, đổi mới tư duy, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, phát động thi đua bằng kết quả cụ thể:

Người đứng đầu các sở, ngành, địa phương phải trực tiếp quan tâm, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả triển khai trong phạm vi phụ trách. Mỗi cơ quan, đơn vị cần xác định rõ những việc còn hạn chế, những điểm nghẽn cần tháo gỡ và những nhiệm vụ cần ưu tiên giải quyết bằng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Mỗi nhiệm vụ phải rõ người chịu trách nhiệm, rõ tiến độ, rõ sản phẩm và rõ hiệu quả. Việc gì có thể làm ngay thì phải chủ động thực hiện; việc gì khó khăn, vướng mắc thì phải xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp tháo gỡ.

Tôi mong muốn phong trào thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải đi vào từng cơ quan, từng đơn vị, từng vị trí công tác; khuyến khích cán bộ mạnh dạn đề xuất sáng kiến, đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng phục vụ. Thi đua phải thực chất, tránh hình thức, không chạy theo thành tích.

Thứ hai, lấy dữ liệu làm nền tảng, lấy hiệu quả phục vụ làm thước đo chuyển đổi số:

Các cơ quan, đơn vị cần tập trung chuẩn hóa, cập nhật, làm sạch dữ liệu; đẩy mạnh kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu theo quy định. Việc xây dựng nền tảng, hệ thống thông tin phải xuất phát từ nhu cầu thực tế, bảo đảm đồng bộ, liên thông, tránh trùng lặp, lãng phí.

Chúng ta phải từng bước chuyển từ quản lý chủ yếu bằng báo cáo sang điều hành dựa trên dữ liệu; giúp lãnh đạo nắm bắt tình hình nhanh hơn, ra quyết định chính xác hơn, giúp cán bộ xử lý công việc thuận lợi hơn và giúp người dân, doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí.

Đồng thời, phải đặc biệt quan tâm bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu và quyền lợi hợp pháp của người dân, doanh nghiệp.

Thứ ba, thúc đẩy đổi mới sáng tạo gắn với sản xuất, kinh doanh và lợi thế của tỉnh:

Các sở, ngành cần phối hợp với doanh nghiệp, nhà khoa học, cơ sở nghiên cứu để xác định những vấn đề thực tiễn cần giải quyết, lựa chọn nhiệm vụ khoa học, công nghệ có tính ứng dụng cao, có khả năng nhân rộng và mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội.

Ưu tiên ứng dụng công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, chế biến sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, phát triển du lịch, thương mại điện tử và các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã đổi mới công nghệ, cải tiến quy trình, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường.

Tôi mong muốn các nhà khoa học gắn bó hơn với thực tiễn; doanh nghiệp chủ động hơn trong đổi mới công nghệ; cơ quan quản lý làm tốt hơn vai trò kết nối, hỗ trợ và tạo điều kiện để các sáng kiến, kết quả nghiên cứu được đưa vào cuộc sống.

Thứ tư, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, phát huy sức mạnh của toàn xã hội:

Chuyển đổi số phải xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân, doanh nghiệp; bảo đảm mọi người đều có cơ hội tiếp cận và thụ hưởng thành quả của công nghệ.

Tiếp tục phát huy vai trò của tổ công nghệ số cộng đồng, hỗ trợ người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, các nền tảng thiết yếu và nâng cao kỹ năng bảo vệ thông tin cá nhân. Quan tâm các địa bàn còn khó khăn, để quá trình chuyển đổi số thực sự bao trùm, thiết thực và hiệu quả.

Tôi mong muốn mỗi cán bộ chủ động học hỏi, ứng dụng công nghệ vào công việc; mỗi doanh nghiệp có thêm sáng kiến cải tiến sản phẩm, nâng cao năng suất; mỗi người dân tích cực tiếp cận kỹ năng số và mạnh dạn ứng dụng công nghệ vào đời sống, sản xuất.

Sở Khoa học và Công nghệ cần phát huy vai trò tham mưu, hướng dẫn, kết nối nguồn lực, theo dõi và đôn đốc thực hiện; các sở, ngành, địa phương chủ động xác định nhiệm vụ thuộc lĩnh vực phụ trách, phối hợp chặt chẽ, bảo đảm các nhiệm vụ được triển khai đồng bộ, có kết quả rõ ràng.

Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia và Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2026 có chủ đề: “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia”.

Thưa toàn thể các đồng chí!

Đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không phải là nhiệm vụ của riêng một ngành, một cơ quan hay một nhóm doanh nghiệp. Đây là trách nhiệm, đồng thời là cơ hội phát triển của tất cả chúng ta.

Tôi hiểu rằng quá trình đổi mới sẽ có khó khăn, có những việc mới, những cách làm cần tiếp tục hoàn thiện nhưng khó khăn không thể là lý do để chậm thay đổi. Điều quan trọng là chúng ta phải có quyết tâm, có trách nhiệm, dám tìm cách làm mới và kiên trì theo đuổi kết quả vì lợi ích chung.

Tỉnh luôn trân trọng những tập thể, cá nhân chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, có sáng kiến thiết thực và đóng góp hiệu quả cho cộng đồng; đồng thời yêu cầu mọi hoạt động phải tuân thủ quy định, bảo đảm công khai, minh bạch và sử dụng hiệu quả các nguồn lực.

Tôi mong muốn sau hội nghị hôm nay, mỗi cơ quan, đơn vị có những việc cụ thể để bắt tay thực hiện; mỗi cán bộ có thêm một hành động đổi mới trong công việc; mỗi doanh nghiệp có thêm một ý tưởng ứng dụng công nghệ; mỗi cộng đồng dân cư có thêm một việc làm thiết thực để nâng cao kỹ năng số và chất lượng cuộc sống. Nếu mỗi người tiến lên một bước, mỗi cơ quan chuyển biến một phần, mỗi địa phương có thêm những mô hình hiệu quả, thì toàn tỉnh sẽ tạo nên sức mạnh cộng hưởng rất lớn.

Với tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên và quyết tâm đổi mới, tôi tin tưởng Lào Cai sẽ tiếp tục tạo ra những chuyển biến rõ nét trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế, nâng cao năng lực cạnh tranh và mang lại cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn cho Nhân dân.

Hôm nay, tôi kêu gọi các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân tích cực hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo quốc gia và Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026 bằng những hành động cụ thể, thiết thực; cùng thi đua đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả công việc, chung sức xây dựng tỉnh Lào Cai phát triển nhanh và bền vững.

Chúng ta hãy cùng hành động theo tinh thần: “Đổi mới tư duy - Quyết liệt hành động - Sáng tạo trong từng công việc - Chuyển đổi số thực chất - Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm”.

Tôi tin tưởng rằng, với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp và sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân, tinh thần đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số sẽ ngày càng lan tỏa sâu rộng, trở thành động lực quan trọng đưa Lào Cai phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo, quý vị đại biểu, các nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp cùng toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Chúc chương trình thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn!