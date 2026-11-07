Lấy hiệu quả làm thước đo việc học và làm theo Bác

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh cho ý kiến về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị. Ảnh: Mai Hoa

Đổi mới phương pháp lãnh đạo từ những việc cụ thể

Ở xã Tam Đồng, thực hành theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh được cụ thể hóa bằng đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Trước khối lượng công việc lớn, yêu cầu phục vụ nhân dân ngày càng cao, cấp ủy xác định tinh thần khẩn trương, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả là nguyên tắc xuyên suốt.

Cán bộ xã Tam Đồng về khu dân cư, gặp gỡ, nắm bắt tình hình Nhân dân. Ảnh: Mai Hoa

Theo đó, ở xã Tam Đồng, các hội nghị, cuộc họp được đổi mới theo hướng giảm báo cáo không cần thiết, tập trung phân tích vấn đề, bàn giải pháp và xác định trách nhiệm, thời hạn hoàn thành từng nhiệm vụ. Khi công việc đã được giao rõ mà không hoàn thành do nguyên nhân chủ quan, cá nhân giao việc, cán bộ phụ trách, nhất là người đứng đầu liên quan phải giải trình, không để xảy ra tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm.

Bí thư Đảng ủy xã Tam Đồng Nguyễn Văn Thắng cho biết: Việc cụ thể hóa nhiệm vụ, kiểm soát tiến độ và kết quả đang góp phần nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức. Trách nhiệm không chỉ dừng ở tiếp nhận nhiệm vụ mà phải gắn với kết quả cuối cùng.

Cách làm này thể hiện rõ trong khắc phục hậu quả bão lụt cuối năm 2025. Cán bộ xã xuống địa bàn cùng thôn, xóm rà soát thiệt hại, xác định thứ tự ưu tiên sửa chữa trường học, trạm y tế, nhà văn hóa, kênh mương, đường giao thông, cầu, cống hư hỏng. Địa phương đồng thời rà soát các công trình xuống cấp, dự án dở dang từ các đơn vị hành chính trước sắp xếp để đưa vào kế hoạch đầu tư công.

Năm 2026, xã Tam Đồng bố trí hơn 70 tỷ đồng cho 47 dự án, ưu tiên các công trình trả nợ và những dự án thiết yếu về giáo dục, y tế, thủy lợi, giao thông. Địa phương đã tập trung tháo gỡ vướng mắc để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho 214 trường hợp.

Nâng cấp hệ thống kênh mương tại xã Tam Đồng. Ảnh: Mai Hoa

Trong cải cách hành chính và chuyển đổi số, tinh thần “hết việc, chứ không hết giờ” gắn nâng cao chất lượng phục vụ được quán triệt. Trong 10 tháng đầu năm 2026, tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến và tỷ lệ số hóa đầy đủ thành phần hồ sơ khi tiếp nhận, trả kết quả đạt 99%; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn đạt 98,3%; mức độ hài lòng của người dân đạt 100%.

Trong phát triển kinh tế, cấp ủy, chính quyền trăn trở xác định các trụ cột trên cơ sở đánh giá ưu thế và đổi mới cách lãnh đạo, chỉ đạo, không làm theo phong trào mà lựa chọn các động lực để triển khai.

Ví như, việc đưa cây dâu vào trồng, xã kêu gọi, thu hút doanh nghiệp tham gia liên kết sản xuất với 10 ha đã được trồng; hay mô hình trồng mướp lấy xơ được triển khai theo hướng có doanh nghiệp đồng hành làm “bà đỡ”; mô hình trồng dứa lựa chọn những hộ có điều kiện kinh tế, nhân lực, kinh nghiệm và tâm huyết với sản xuất nông nghiệp. Trong công nghiệp, ngoài tạo điều kiện cho 2 nhà máy may hoạt động, thu hút hơn 1.500 lao động, địa phương cũng đang thu hút doanh nghiệp vào khảo sát đầu tư nhà máy chế biến gỗ…

Cán bộ, công chức xã Tam Đồng triển khai số hóa dữ liệu hồ sơ cán bộ, đảng viên. Ảnh: Mai Hoa

Chưa làm được việc lớn thì phải nỗ lực làm tốt những việc thiết thực, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; thực hành theo Bác, vì thế, phải được chứng minh bằng kết quả cụ thể, trách nhiệm của từng cán bộ và niềm tin của nhân dân. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Đồng

Điểm chung trong cách làm ở xã Tam Đồng là mọi nhiệm vụ đều hướng đến giải quyết vấn đề thực tiễn: Khắc phục công trình hư hỏng, tháo gỡ vướng mắc về đất đai, nâng cao chất lượng dịch vụ công, tạo sinh kế và việc làm cho người dân. Hiệu quả lãnh đạo không chỉ được đo bằng số lượng nhiệm vụ triển khai mà còn ở khả năng tháo gỡ điểm nghẽn, sử dụng nguồn lực đúng trọng tâm và tạo chuyển biến trong đời sống.

Như Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, chưa làm được việc lớn thì phải nỗ lực làm tốt những việc thiết thực, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; thực hành theo Bác, vì thế, phải được chứng minh bằng kết quả cụ thể, trách nhiệm của từng cán bộ và niềm tin của nhân dân.

Cán bộ xã Tam Đồng khảo sát tình hình phát triển cây dâu trên địa bàn. Ảnh: Mai Hoa

Từ chủ trương đến hành động thực chất

Thực hiện Chỉ thị số 07 ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới", Kế hoạch số 95 ngày 17/9/2026 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các cấp ủy Đảng ở Nghệ An đang cụ thể hóa yêu cầu học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chức trách, nhiệm vụ và kết quả công tác. Trọng tâm là đổi mới phương thức lãnh đạo, đề cao trách nhiệm nêu gương, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, thiếu quyết liệt trong thực thi nhiệm vụ.

Đối với Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh, việc thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 95-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy gắn với Đề án số 08-ĐA/ĐU, ngày 22/4/2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy về phát huy vai trò nêu gương của cấp ủy, cán bộ, đảng viên.

Trọng tâm là chuyển hóa tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh thành chuẩn mực lãnh đạo, văn hóa công vụ và trách nhiệm thực thi nhiệm vụ; khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy, đề cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Cán bộ Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền trên các nền tảng số. Ảnh: Mai Hoa

Theo Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Ngô Đình Viện: Yêu cầu cốt lõi là mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi chiếu việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ để nhận diện hạn chế, khâu yếu, điểm nghẽn để chủ động khắc phục bằng hành động cụ thể. Học tập và thực hành theo Bác không dừng ở đăng ký hay cam kết hình thức, mà phải thể hiện trong từng khâu nghiên cứu, tham mưu, phối hợp và tổ chức thực hiện, được đo bằng chất lượng sản phẩm, tiến độ và hiệu quả công việc.

Để hiện thực hóa yêu cầu này, đồng chí Ngô Đình Viện cho biết: Đảng ủy xác định lấy các tiêu chí đánh giá nhiệm vụ (KPI), sản phẩm cụ thể và mức độ chuyển biến thực tế làm căn cứ đánh giá kết quả thực hành. Hàng năm, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng lựa chọn ít nhất một nhiệm vụ, khâu yếu hoặc điểm nghẽn thuộc chức năng, nhiệm vụ để tập trung giải quyết. Kết quả thực hành còn gắn với đánh giá, xếp loại cán bộ, tổ chức đảng và công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ theo quy định. Qua đó, việc nêu gương trở thành yêu cầu thường xuyên, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu, năng lực lãnh đạo và hiệu quả hoạt động của từng cơ quan, đơn vị.

Yêu cầu cốt lõi là mỗi cán bộ, đảng viên phải tự soi chiếu việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ để nhận diện hạn chế, khâu yếu, điểm nghẽn để chủ động khắc phục bằng hành động cụ thể. Đồng chí Ngô Đình Viện - Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh

Với xã Hùng Châu, Đảng ủy xã xác định triển khai Chỉ thị số 07 phải tạo chuyển biến từ nhận thức sang hành động tự giác, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên. Việc thực hành theo Bác gắn với đạo đức công vụ, kỷ luật, kỷ cương và giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc ở cơ sở.

Cán bộ xã Hùng Châu tìm hiểu điều kiện làm việc, thu nhập của công nhân trong doanh nghiệp trên địa bàn. Ảnh: Mai Hoa

Xã Hùng Châu nhấn mạnh lấy sản phẩm cụ thể, chất lượng công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo; chuyển trọng tâm kiểm tra, giám sát từ xây dựng kế hoạch, đăng ký thực hiện sang đánh giá kết quả nhiệm vụ và chuyển biến thực tế. Đồng thời, phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và nhân dân, khắc phục bệnh hình thức, bảo đảm việc thực hành theo Bác gắn với hiệu quả lãnh đạo, quản lý và phục vụ nhân dân.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo tỉnh, địa phương kiểm tra đầu tư công trình, dự án tại xã Anh Sơn. Ảnh: Mai Hoa

Nhấn mạnh yêu cầu triển khai thực hiện học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng: Phải chuyển mạnh từ “học tập, làm theo” sang “học tập và thực hành”, gắn với chức trách, nhiệm vụ, phương pháp công tác và kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên.

Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng cần lựa chọn những nhiệm vụ khó, khâu yếu, điểm nghẽn thuộc phạm vi phụ trách để tập trung giải quyết; đánh giá bằng sản phẩm, chất lượng, tiến độ và hiệu quả công việc. Đặc biệt đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, nhất là trong đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, xử lý việc khó, việc mới, việc phức tạp, tạo chuyển biến thực chất trong các phong trào, thúc đẩy việc phát triển chung của tỉnh.

Mỗi cấp ủy, tổ chức Đảng cần lựa chọn những nhiệm vụ khó, khâu yếu, điểm nghẽn thuộc phạm vi phụ trách để tập trung giải quyết; đánh giá bằng sản phẩm, chất lượng, tiến độ và hiệu quả công việc. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Khi trách nhiệm được xác định rõ, kết quả được kiểm chứng và người đứng đầu thực sự nêu gương, việc học tập và thực hành theo Bác sẽ góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị và củng cố niềm tin của nhân dân.