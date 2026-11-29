Chuyển mạnh từ quản lý biên chế sang quản trị năng lực

Kết luận số 107-KL/TW ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị về hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm trong hệ thống chính trị gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế đặt ra yêu cầu hoàn thành cơ sở dữ liệu vị trí việc làm thống nhất trong năm 2026, đồng thời xây dựng phương án giao biên chế giai đoạn 2027 - 2031. Đây là bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng về đổi mới công tác cán bộ, nâng cao năng lực quản trị quốc gia, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Nhìn rộng hơn, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm chính là cơ hội để đổi mới căn bản phương thức quản trị nguồn nhân lực trong khu vực công, giải quyết mối quan hệ giữa tổ chức bộ máy, chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, nhất là sau quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy và vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Trong nhiều năm, cải cách hành chính, tinh giản biên chế đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Tuy nhiên, giảm số lượng đầu mối, giảm biên chế mới giải quyết được một phần yêu cầu đặt ra. Vấn đề có ý nghĩa quyết định hơn nằm ở chất lượng vận hành của bộ máy sau sắp xếp, khả năng đáp ứng những nhiệm vụ mới và mức độ đóng góp của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

Bộ máy được tinh gọn về tổ chức nhưng vẫn duy trì phương thức làm việc cũ, nhiều tầng nấc xử lý công việc, trách nhiệm thiếu rõ ràng, năng lực cán bộ chưa tương xứng với nhiệm vụ thì khó tạo ra sự chuyển biến căn bản về hiệu quả quản trị. Thậm chí, nếu việc phân bổ nhân lực thiếu căn cứ thực tiễn, quá trình tinh giản có thể dẫn đến tình trạng nơi thiếu người làm việc, nơi chưa sử dụng hết năng lực của đội ngũ hiện có.

Thực trạng này đặt ra yêu cầu nhìn nhận công tác quản lý biên chế từ góc độ chất lượng và cơ cấu nguồn nhân lực, thay vì chủ yếu quan tâm đến số lượng. Cùng một quy mô dân số, một số lượng đơn vị hành chính, song đặc điểm địa bàn, trình độ phát triển kinh tế, khối lượng công việc và mức độ phức tạp của nhiệm vụ quản lý có thể rất khác nhau. Việc áp dụng máy móc các định mức nhân lực dễ dẫn đến sự bất hợp lý trong phân bổ nguồn lực, ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực thực thi công vụ tại cơ sở.

Đó cũng là lý do Kết luận số 107-KL/TW nhấn mạnh việc xác định nhu cầu nhân lực trên cơ sở nhiệm vụ, khối lượng công việc, sản phẩm đầu ra, mức độ phức tạp, điều kiện thực hiện và yêu cầu năng lực; đồng thời khắc phục tình trạng áp dụng định mức một cách cơ học hoặc đồng nhất vị trí việc làm với một chỉ tiêu biên chế.

Về bản chất, đổi mới quản trị nguồn nhân lực công đòi hỏi thay đổi điểm xuất phát của công tác tổ chức cán bộ. Thay vì căn cứ chủ yếu vào số người hiện có để phân công nhiệm vụ, cần xuất phát từ chức năng, yêu cầu công việc và mục tiêu phát triển của từng cơ quan, đơn vị để xác định nhu cầu nhân lực, lựa chọn, bố trí người có phẩm chất, năng lực phù hợp.

Theo cách tiếp cận đó, vị trí việc làm trở thành nền tảng xuyên suốt của công tác tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đào tạo, đánh giá, đãi ngộ và phát triển đội ngũ cán bộ. Giá trị của việc xây dựng vị trí việc làm được thể hiện ở khả năng nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức, khắc phục sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ và phát huy tối đa năng lực của từng cá nhân, thay vì dừng lại ở việc hoàn thiện danh mục chức danh hay hồ sơ quản lý nhân sự.

Hiệu quả công vụ phải được đo bằng giá trị thực chất

Một trong những điểm nghẽn kéo dài của công tác cán bộ chính là việc đánh giá chưa phản ánh đầy đủ năng lực, mức độ cống hiến và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của từng cá nhân. Tình trạng nể nang, cào bằng, đánh giá thiên về định tính dễ làm suy giảm động lực phấn đấu, hạn chế khả năng phát hiện, trọng dụng người có năng lực, đồng thời gây khó khăn cho việc sàng lọc những trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu công việc.

Luật Cán bộ, công chức năm 2025 và Nghị định số 335/2025/NĐ-CP ngày 21/12/2025 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng đối với cơ quan hành chính nhà nước và công chức đã tạo cơ sở pháp lý quan trọng để khắc phục những hạn chế này thông qua việc gắn đánh giá với kết quả, sản phẩm và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ.

Chất lượng nguồn nhân lực công ngày càng có ý nghĩa trực tiếp đối với khả năng huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển

Tuy nhiên, chuyển từ đánh giá định tính sang đánh giá dựa trên sản phẩm đầu ra cũng đặt ra những yêu cầu mới về phương pháp quản trị. Nếu quá chú trọng số lượng văn bản, số hồ sơ đã xử lý, số cuộc họp hay số nhiệm vụ được giao mà xem nhẹ chất lượng, mức độ phức tạp và giá trị của công việc, phương thức đánh giá mới có nguy cơ rơi vào một dạng hình thức khác.

Bởi lẽ, giá trị của một đề án tham mưu chính sách có khả năng tháo gỡ điểm nghẽn phát triển của cả một ngành kinh tế khó có thể đặt ngang với số lượng văn bản hành chính thông thường. Tương tự, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính cần được nhìn nhận từ mức độ thuận lợi của người dân, doanh nghiệp, thời gian và chi phí tuân thủ được tiết giảm, bên cạnh việc bảo đảm tiến độ và tính chính xác của hồ sơ.

Thực tiễn đổi mới công tác quản trị tại Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng mang đến những kinh nghiệm đáng chú ý. Từ ngày 15/8/2025, Sở triển khai cơ chế đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng tháng, theo dõi kết quả công việc trên nền tảng số, tạo lập dữ liệu phục vụ công tác đánh giá, xếp loại cán bộ.

Trong giai đoạn từ ngày 15/8/2025 đến ngày 15/2/2026, số lượng văn bản do Sở Công Thương tỉnh Cao Bằng phát hành tăng từ 2.258 lên 5.284 văn bản, tương đương tăng 134%; kết quả rà soát ngẫu nhiên ghi nhận tỷ lệ lỗi chính tả trong các báo cáo chuyên đề giảm khoảng 30%. Chất lượng nhiều báo cáo tham mưu về phát triển công nghiệp, năng lượng, thương mại biên giới cũng được ghi nhận có tiến bộ.

Điều đáng quan tâm hơn những con số về khối lượng công việc là khả năng theo dõi, kiểm chứng kết quả thực hiện từng nhiệm vụ, qua đó xác định rõ trách nhiệm, mức độ đóng góp của mỗi cá nhân và hạn chế sự chủ quan trong đánh giá cán bộ.

Đổi mới phương thức đánh giá cũng đồng nghĩa với việc đổi mới trách nhiệm của người đứng đầu. Muốn đánh giá cấp dưới khách quan, thực chất, trước hết người lãnh đạo cần có năng lực tổ chức công việc, phân công nhiệm vụ khoa học, xác định rõ yêu cầu về tiến độ, chất lượng và sản phẩm đầu ra. Sự chậm trễ hoặc hạn chế trong thực thi nhiệm vụ đôi khi bắt nguồn từ chính phương thức điều hành, sự thiếu thống nhất trong phân công, phối hợp hoặc những bất cập của quy trình nội bộ.

Bởi vậy, quản trị theo hiệu quả công việc cần được thực hiện đồng bộ từ người đứng đầu đến từng cán bộ, công chức, viên chức; gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả hoạt động của tập thể, lấy chất lượng phục vụ nhân dân và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm căn cứ quan trọng để đánh giá năng lực của bộ máy.

Nâng cao năng lực bộ máy để tạo dư địa tăng trưởng

Trong bối cảnh đất nước đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số, chất lượng nguồn nhân lực công ngày càng có ý nghĩa trực tiếp đối với khả năng huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển.

Chính sách được ban hành sát với thực tiễn, thủ tục hành chính thuận lợi sẽ tạo thêm cơ hội sản xuất, kinh doanh, tiết kiệm chi phí và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Ngược lại, sự chậm trễ trong thực thi chính sách, tâm lý né tránh trách nhiệm, năng lực tham mưu hạn chế có thể khiến cơ hội đầu tư bị bỏ lỡ, nguồn lực xã hội chậm được đưa vào khai thác.

Thực tiễn cải cách thủ tục cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) tại Hải Phòng là minh chứng cụ thể. Số lượng hồ sơ lớn, có ngày lên tới hơn 1.000 hồ sơ nhưng nhờ tổ chức lại quy trình, bố trí nhân lực phù hợp và triển khai mô hình “5 tại chỗ”, nhiều hồ sơ đầy đủ, hợp lệ được giải quyết trong 2 - 6 giờ làm việc, thay vì khoảng 1 - 1,5 ngày làm việc như trước đây.

Kết quả này phản ánh mối quan hệ mật thiết giữa cải cách phương thức quản trị, năng lực thực thi công vụ và hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thời gian giải quyết thủ tục được rút ngắn giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong kế hoạch giao hàng, hoàn thiện chứng từ xuất khẩu, qua đó nâng cao khả năng tận dụng các cơ hội thị trường.

Tuy nhiên, để đáp ứng những yêu cầu ngày càng phức tạp của quá trình phát triển, đội ngũ cán bộ khu vực công cần được trang bị năng lực mới, nhất là khả năng phân tích dữ liệu, dự báo, tham mưu chính sách, ứng dụng khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo.

Cùng với nâng cao chất lượng đội ngũ hiện có, việc thu hút, trọng dụng nhân tài cần được nhìn nhận như một nhiệm vụ chiến lược nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực công. Các chính sách thu hút người có tài năng, chuyên gia khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được ban hành thời gian qua đã mở ra cơ hội bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao cho những lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển đất nước.

Song, thu hút được người tài mới chỉ là bước khởi đầu. Khả năng giữ chân và phát huy năng lực của họ phụ thuộc rất lớn vào môi trường làm việc, cơ chế giao nhiệm vụ, quyền chủ động trong thực hiện công việc, chính sách đãi ngộ và sự ghi nhận tương xứng với những đóng góp thực tế. Môi trường công vụ công bằng, minh bạch, đề cao trách nhiệm, khuyến khích đổi mới sáng tạo chính là điều kiện để nguồn nhân lực chất lượng cao phát huy giá trị.

Những yêu cầu đó càng trở nên cấp thiết trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng, phát triển lực lượng sản xuất mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Đất nước cần một đội ngũ cán bộ có năng lực quản trị tiên tiến, am hiểu thực tiễn, có khả năng nhận diện cơ hội, tháo gỡ điểm nghẽn và chuyển hóa các chủ trương, chính sách thành kết quả phát triển cụ thể.

Kết luận số 131-KL/TW của Bộ Chính trị về tình hình, kết quả thực hiện Kết luận số 107-KL/TW nêu rõ: Mỗi vị trí việc làm phải được chuẩn hoá, kiểm chứng thực chất, có căn cứ khoa học, thực tiễn; tuyệt đối không hợp thức hoá hiện trạng, không làm hình thức, không vì áp lực tiến độ mà hạ thấp yêu cầu chất lượng. Đây phải là nền tảng quan trọng, lâu dài để đổi mới căn bản công tác cán bộ và quản trị tổ chức bộ máy.