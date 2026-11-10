Lấy hiệu quả, chất lượng phục vụ Nhân dân làm tiêu chí hàng đầu

Xã Tam Hưng chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội (Ảnh BÌNH MINH)

Đó là cách làm của xã Tam Hưng (Thành phố Hà Nội) để cụ thể hóa Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới”.

Xã Tam Hưng là một trong bốn đơn vị trên tổng số 126 xã, phường của Thành phố Hà Nội hoàn thành sớm nhất Chiến dịch 45 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai. Trưởng phòng Hạ tầng-Nông nghiệp và Môi trường xã Dư Văn Dũng cho biết, xã thành lập 14 tổ công tác bám sát từng thôn, từng khu dân cư, thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, trực tiếp xác minh hiện trạng sử dụng, nguồn gốc đất, chủ sử dụng và các biến động phát sinh.

Theo thống kê, toàn xã có 17.948 thửa đất trên bản đồ địa chính hai cấp, trong đó 14.536 thửa đất phi nông nghiệp. Đến hết ngày 30/9, Tam Hưng đã hoàn thành thu thập dữ liệu 17.948/17.948 thửa đất, đạt 100%; hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đối với toàn bộ 17.948 thửa.

Những kết quả đạt được cho thấy hiệu quả việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới” tại xã Tam Hưng. Lấy chất lượng, hiệu quả công việc làm tiêu chí hàng đầu, từng cán bộ, đảng viên đều xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ với mốc thời gian hoàn thành cụ thể.

Tại cơ sở, các buổi sinh hoạt chuyên đề được tổ chức theo hướng thiết thực, gắn nội dung Chỉ thị số 07-CT/TW với nhiệm vụ chính trị và những vấn đề đặt ra ngay tại địa bàn dân cư. Tại thôn Nhân Lý, công tác giải phóng mặt bằng được đặt trong yêu cầu vừa bảo đảm tiến độ nhiệm vụ, vừa quan tâm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân; chú trọng đời sống, việc làm và sinh kế của các hộ bị ảnh hưởng.

Bí thư Chi bộ thôn Nhân Lý Tô Anh Lự cho rằng, học tập và thực hành theo Bác trước hết phải bắt đầu từ trách nhiệm nêu gương của mỗi đảng viên. “Chúng tôi xác định mỗi đảng viên phải có một việc làm cụ thể thực hành theo Bác. Người gương mẫu trong vận động gia đình, dòng họ và Nhân dân chấp hành chủ trương; người trực tiếp tham gia tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng; người hỗ trợ Nhân dân trong những công việc thiết thực ở khu dân cư. Khi đảng viên làm trước, nói đi đôi với làm thì việc vận động Nhân dân sẽ có sức thuyết phục hơn”. Đến nay, thôn Nhân Lý nói riêng và xã Tam Hưng nói chung đã làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, trong đó có dự án lớn như Khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội với diện tích thu hồi lên tới 1.367 ha.

Ngay sau khi Chỉ thị số 07- CT/TW được ban hành, Đảng ủy xã nhanh chóng xây dựng kế hoạch triển khai, xác định rõ việc học tập, thực hành phải được thể hiện bằng kết quả công việc và sự chuyển biến trong thực tiễn. Bí thư Đảng ủy xã Bùi Văn Sáng cho biết, Đảng ủy xã nhấn mạnh gắn việc học tập, thực hành theo Bác với phong trào thi đua yêu nước; giải quyết các vấn đề đang tồn tại, những việc khó, nhiệm vụ mới, đột xuất và điểm nghẽn tại cơ quan, đơn vị; lấy sản phẩm, chất lượng, hiệu quả công việc và sự hài lòng của Nhân dân làm thước đo đánh giá. Thường trực Đảng ủy trực tiếp dự sinh hoạt tại các chi bộ thôn như Nhân Lý, Phượng Mỹ, Bạch Nao, Gia Vĩnh... Nội dung sinh hoạt gắn với những vấn đề cụ thể đang đặt ra tại khu dân cư, từ công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng đời sống văn hóa, vệ sinh môi trường đến chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân.

Mỗi đảng viên đăng ký thực hành Chỉ thị số 07-CT/TW, xác định rõ công việc sẽ làm theo tháng, theo quý và gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Đó có thể là giải quyết hồ sơ còn tồn đọng, tháo gỡ một vấn đề tại cơ sở, vận động người dân đồng thuận trong giải phóng mặt bằng, hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ hoặc nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong cải cách thủ tục hành chính. Nhờ đó, đến nay Tam Hưng đã hoàn thành công tác thu ngân sách cùng nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng khác. “Xã sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW, coi đây là động lực, giải pháp quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra trong giai đoạn tới”, Bí thư Đảng ủy xã Bùi Văn Sáng khẳng định.