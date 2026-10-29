Lấy hiệu quả bảo vệ người tiêu dùng làm thước đo phân cấp

Làm rõ trách nhiệm trong hỗ trợ thương lượng

Quốc hội vừa thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Các đại biểu Quốc hội cơ bản tán thành sự cần thiết sửa đổi, bổ sung 4 luật nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính và hoàn thiện môi trường cạnh tranh trong bối cảnh kinh tế số.

Đối với Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đề xuất cải cách 4 nội dung phân quyền, phân cấp; hoàn thiện 1 nội dung quy định để bảo đảm thống nhất với pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Đại biểu Trần Mạnh Huy - đoàn thành phố Đà Nẵng.

Thảo luận về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đại biểu Trần Mạnh Huy - đoàn thành phố Đà Nẵng đã góp ý về trách nhiệm hỗ trợ người tiêu dùng khi phát sinh tranh chấp liên tỉnh và trên nền tảng số.

Đại biểu đoàn Đà Nẵng đánh giá tích cực việc dự thảo đã chỉnh lý Điều 4 theo hướng làm rõ trách nhiệm của cấp xã, cấp tỉnh trong hỗ trợ thương lượng; đồng thời, quy định cụ thể hơn về thời hạn chuyển yêu cầu đến doanh nghiệp và thời hạn thương lượng. Dự thảo cũng đã làm rõ hơn trách nhiệm đối với vụ việc tại địa phương và vụ việc liên quan từ hai xã trở lên.

Trên cơ sở đó, đại biểu Trần Mạnh Huy đề nghị người tiêu dùng chỉ phải gửi yêu cầu hỗ trợ một lần. Cơ quan tiếp nhận có trách nhiệm xác định hoặc chuyển đến cơ quan có thẩm quyền chủ trì, thông báo cho người tiêu dùng biết và theo dõi kết quả xử lý.

Các tiêu chí xác định đầu mối chủ trì và cách thức phối hợp có thể giao Chính phủ quy định chi tiết trên cơ sở hệ thống thông tin dùng chung. Cách tiếp cận này không tạo thêm thủ tục cho người dân mà làm rõ trách nhiệm của cơ quan nhà nước.

Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn - đoàn thành phố Hải Phòng.

Về khoản 3, khoản 10 và khoản 13 Điều 4, sửa đổi các Điều 28, 57 và 77 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn - đoàn thành phố Hải Phòng đề nghị tăng cường hậu kiểm theo mức độ rủi ro để phát hiện, xử lý kịp thời điều khoản bất lợi, tránh mở rộng thủ tục đăng ký hợp đồng theo mẫu không cần thiết.

Đối với tranh chấp trên nền tảng số, người mua, người bán và đơn vị vận hành nền tảng thường ở các địa phương khác nhau. Cần quy định rõ cơ quan chủ trì, trách nhiệm chuyển hồ sơ và cơ chế phối hợp giữa cấp xã, cấp tỉnh để tránh đùn đẩy, kéo dài. “Hiệu quả bảo vệ người tiêu dùng phải được đo bằng thiệt hại được giải quyết thực chất” - đại biểu nói.

Đưa việc tiếp nhận và hỗ trợ đến gần người dân

Góp ý về dự thảo luật, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Sửu - đoàn thành phố Huế cho hay, dự thảo giao cấp tỉnh hướng dẫn nghiệp vụ, xử lý hỗ trợ thương lượng liên xã; cấp xã tiếp nhận yêu cầu tại địa phương. Tuy nhiên, cần quy định thêm trách nhiệm tập huấn, bố trí nhân lực, kinh phí, hạ tầng và chuyển vụ việc phức tạp, liên tỉnh hoặc vượt thẩm quyền.

Bên cạnh đó, đại biểu cũng đề nghị bổ sung khoản 4 Điều 77, giao cấp tỉnh điều phối, bảo đảm nguồn lực theo phân cấp và ngân sách.

Quốc hội vừa thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Trong khi đó, đại biểu Dương Khắc Mai - đoàn Lâm Đồng cho rằng, khoản 13 Điều 4 sửa đổi Điều 77 giao thêm trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân cấp xã, trong đó có tiếp nhận, giải quyết yêu cầu hỗ trợ thương lượng tại địa phương.

Đồng tình với chủ trương đưa việc tiếp nhận và hỗ trợ đến gần người dân, đại biểu đề nghị thêm, dự thảo cần làm rõ nơi tiếp nhận chính và cách chuyển hồ sơ khi vụ việc liên xã, liên tỉnh hoặc phát sinh trên nền tảng số; tránh người tiêu dùng phải gửi nhiều nơi hoặc bị chuyển qua lại.

Cùng với đó, quy định rõ trách nhiệm theo dõi khi doanh nghiệp không trả lời, không thương lượng hoặc quá hạn; cơ chế phối hợp giữa cấp xã với cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, quản lý thị trường và các cơ quan liên quan.

Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng nhằm kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về: Hoàn thiện thể chế, đổi mới công tác xây dựng pháp luật, tháo gỡ điểm nghẽn, vướng mắc có nguyên nhân do các quy định tại các Luật; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và cắt giảm đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết; tạo cơ sở pháp lý thúc đẩy môi trường đầu tư kinh doanh cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ các mô hình hoạt động kinh doanh số, góp phần phát triển bền vững kinh tế số.