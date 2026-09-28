Lấy dư địa tăng trưởng làm điểm xuất phát cho chuyển đổi số

Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng

Tại điểm cầu Lâm Đồng, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì.

Dự hội nghị có các đồng chí: Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Đồng chí Hồ Văn Mười, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh (bên trái); đồng chí Lưu Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh (bên phải) dự hội nghị

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 57 Trung ương, hệ thống hiện theo dõi 2.011 nhiệm vụ triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW. Trong đó, 1.326 nhiệm vụ đã hoàn thành, 482 nhiệm vụ được thực hiện thường xuyên, 176 nhiệm vụ đang thực hiện và 27 nhiệm vụ quá hạn.

Đến nay, 8/12 cơ sở dữ liệu trọng yếu đã hoàn thành đồng bộ với Trung tâm Dữ liệu quốc gia; 69/104 cơ sở dữ liệu chuyên ngành được kết nối, đồng bộ theo Nghị quyết số 11/NQ-CP về Trung tâm Dữ liệu quốc gia.

Đồng chí Đặng Hồng Sỹ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy (bên phải); đồng chí Phạm Thị Phúc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (bên trái) dự hội nghị

Theo kết quả ước tính bước đầu của Bộ Tài chính, tỷ trọng giá trị tăng thêm của khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong GDP tăng từ khoảng 15,29% (năm 2020) lên 16,51% (năm 2025).

Riêng năm 2025, tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số ước đạt 14,02% GDP; trong đó, kinh tế số lõi chiếm khoảng 8,42%, giá trị tạo thêm từ số hóa các ngành kinh tế khác khoảng 5,6%.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Công an tỉnh dự hội nghị

Đối với Lâm Đồng, trong 264 nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW, các cơ quan, đơn vị đã hoàn thành 175 nhiệm vụ, đang thực hiện 89 nhiệm vụ và chưa ghi nhận nhiệm vụ quá hạn.

Đến ngày 15/9/2026, nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của tỉnh đã kết nối 25 hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia.

Trong cải cách thủ tục hành chính, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh đã vận hành 46/46 thủ tục hành chính có tần suất cao, với tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 94,74%. Từ đầu năm đến nay, có 662.846 hồ sơ được khai thác, tái sử dụng dữ liệu số hóa, đạt 96,96%.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành dự hội nghị

Tại hội nghị, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương tập trung tham luận về công nghệ chiến lược; năng lực nghiên cứu, làm chủ, ứng dụng và thương mại hóa công nghệ; phát triển nguồn nhân lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Các đại biểu cũng trao đổi về cơ chế tài chính, đầu tư, huy động nguồn lực; chuyển đổi số gắn với tăng trưởng kinh tế, đổi mới quản trị, phục vụ người dân, doanh nghiệp; phát triển dữ liệu, hạ tầng số, nền tảng số và công nghiệp công nghệ số.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành dự hội nghị

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của các bộ, ngành, địa phương trong triển khai các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Thủ tướng đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, đáng lưu ý vẫn còn tình trạng yêu cầu cung cấp hồ sơ giấy trong khi dữ liệu đã có trên hệ thống; nhiều nhiệm vụ chưa xác định rõ đầu ra và địa chỉ ứng dụng; một số nơi còn tình trạng khoán trắng cho đơn vị chuyên môn.

Lãnh đạo các sở, ban, ngành dự hội nghị

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu lấy dư địa tăng trưởng và bài toán phát triển làm điểm xuất phát trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đối với các nhiệm vụ đã được giao tại các nghị quyết, chương trình, kết luận của Ban Chỉ đạo, Thủ tướng yêu cầu tập trung triển khai quyết liệt, bảo đảm chất lượng, đúng thời hạn, không để phát sinh thêm nhiệm vụ quá hạn. Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Bộ Nội vụ, các bộ, ngành, địa phương tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động chuyên trách về chuyển đổi số, an ninh mạng.

Các bộ, cơ quan, địa phương tập trung nguồn lực, khẩn trương khắc phục những điểm nghẽn trong xây dựng, kết nối và khai thác cơ sở dữ liệu; trong đó, các cơ sở dữ liệu về giáo dục và đào tạo, an sinh xã hội, cán bộ, công chức, viên chức và y tế phải hoàn thành trước ngày 30/11/2026. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Lâm Đồng

Thủ tướng cũng yêu cầu nâng cấp nền tảng công nghệ trên diện rộng thông qua số hóa, dữ liệu, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa. Việc tổ chức thực hiện cần chuyển từ tư duy theo địa giới hành chính sang theo chuỗi giá trị, vùng và liên vùng. Mỗi nhiệm vụ lớn phải xác định rõ sản phẩm, đơn vị sử dụng, mức độ nội địa hóa, doanh thu, chi phí tiết kiệm, năng suất tăng thêm, khả năng thương mại hóa, nhân rộng và tác động đến tăng trưởng.