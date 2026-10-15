Lấy đời sống nhân dân làm thước đo hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Sơn La có đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Sơn La.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới điểm cầu 34 tỉnh, thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt những nội dung trọng tâm của Nghị quyết số 46/2026 của Quốc hội và Nghị định số 387/2026 của Chính phủ về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển văn hóa - xã hội, nông thôn, dân tộc và miền núi giai đoạn 2026-2035. Chương trình được xây dựng trên cơ sở hợp nhất các chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, văn hóa, giáo dục, y tế và dân số. Tổng nguồn lực giai đoạn 2026-2030 dự kiến 808.558 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 345.000 tỷ đồng, ưu tiên địa bàn khó khăn, vùng thiếu hụt dịch vụ cơ bản và các đối tượng cần hỗ trợ. Chương trình cũng đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương, đơn giản hóa thủ tục thực hiện và tăng cường giám sát của cộng đồng.

Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Sơn La.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Để sớm đưa các cơ chế mới vào thực tiễn, các bộ, ngành Trung ương và địa phương tập trung giải quyết dứt điểm nhiệm vụ chuyển tiếp; xây dựng kế hoạch, dự toán năm 2027; hoàn thiện cơ sở dữ liệu, công cụ đánh giá và tháo gỡ vướng mắc trong quá trình triển khai. Các đại biểu thống nhất cao chủ trương hợp nhất các chương trình mục tiêu quốc gia; đồng thời, thảo luận những khó khăn, bất cập, đề xuất giải pháp hoàn thiện khung pháp lý, cơ chế, chính sách và mô hình tổ chức thực hiện, tạo cơ sở triển khai hiệu quả Nghị quyết số 46 của Quốc hội...

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Hưng, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo, nhấn mạnh: Đây là chương trình có phạm vi rộng. Trong quá trình thực hiện, các bộ, ngành và địa phương phải chuyển ngay từ công tác chuẩn bị sang tổ chức thực hiện; đưa các chủ trương của Đảng, nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ sớm đi vào cuộc sống, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân. Tổ chức quán triệt và thực hiện Nghị quyết số 46 của Quốc hội và các quy định của Chính phủ; xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của lãnh đạo trong điều phối, quản lý và trực tiếp tổ chức thực hiện. Tập trung nguồn lực nhà nước để đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên những nhiệm vụ thiết yếu, tác động trực tiếp đến đời sống người dân như: nước sinh hoạt, đất ở, đất sản xuất; bảo đảm đời sống cho người dân ở địa bàn khó khăn và các đối tượng yếu thế.

Đồng chí đề nghị các bộ, ngành phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp định kỳ tình hình thực hiện chương trình; kịp thời báo cáo những vấn đề cần Ban Chỉ đạo Trung ương xem xét, chỉ đạo và điều phối. Khẩn trương hoàn thiện việc phân bổ, giao kế hoạch và dự toán ngân sách trung ương năm 2026; xử lý kịp thời các vướng mắc về phân bổ, điều chỉnh, điều chuyển, thanh toán và quyết toán nguồn lực, bảo đảm đúng mục tiêu, đúng đối tượng, đúng nhiệm vụ; ưu tiên địa bàn khó khăn, tránh đầu tư dàn trải, chồng chéo. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để lập, phân bổ và giao kế hoạch, dự toán năm 2027.

Đối với UBND các tỉnh, thành phố, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn ngân sách trung ương của các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 được chuyển sang thực hiện trong năm 2026. Cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu được giao; xác định rõ nhiệm vụ, dự án ưu tiên; phân cấp, phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực của cấp xã. Chủ động triển khai thực hiện chương trình, tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; ưu tiên những nhiệm vụ thiết yếu, tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân; không đầu tư dàn trải, trùng lặp, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực...