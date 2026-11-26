Thiếu tá Phạm Khánh Hòa chia sẻ chuyên đề về nhận diện và đấu tranh với thông tin giả, sai lệch trên không gian mạng. Ảnh: Xuân Tùng

Ngày 26/11, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức Hội nghị Báo cáo viên cấp Trung ương của Đoàn lần thứ hai năm 2026. Tại hội nghị, Thiếu tá Phạm Khánh Hòa, Phó Trưởng phòng 3, Cục An ninh mạng, Bộ Công an trình bày chuyên đề “Nhận diện thủ đoạn phát tán thông tin giả, sai lệch, thao túng dư luận trên không gian mạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, định hướng nhận thức cho thanh niên”.

Giải mã cách tin giả thao túng thuật toán

Theo Thiếu tá Phạm Khánh Hòa, các nền tảng mạng xã hội có điểm chung là ưu tiên những tín hiệu tương tác nhằm giữ chân người dùng, trong khi không phải nền tảng nào cũng kiểm tra tính đúng - sai của nội dung trước khi phân phối. Vì vậy, những thông tin gây sốc, kích thích tò mò, phẫn nộ hoặc tranh cãi có thể nhanh chóng được đề xuất và tiếp cận nhiều người.

Lợi dụng đặc điểm này, các đối tượng xấu không nhất thiết phải thuyết phục từng người dùng mà tìm cách tác động vào chính cơ chế vận hành của thuật toán. Những thủ đoạn được chỉ ra gồm tạo “mồi tương tác” bằng nội dung gây tò mò; kích hoạt tương tác trong “giờ vàng”; xây dựng “trang trại nội dung” với hàng loạt tài khoản cùng đăng tải một kịch bản; bám theo xu hướng hoặc sự kiện nóng để thu hút sự chú ý.

Các đối tượng còn tận dụng video ngắn, livestream để tối ưu thời lượng xem, tìm cách lách cơ chế kiểm duyệt, mạo danh cơ quan, tổ chức hoặc lập các nhóm kín nhằm dẫn dụ người dùng.

Điểm đáng lưu ý nằm ở vòng lặp tương tác. Khi một nội dung nhận được nhiều lượt xem, bình luận, chia sẻ hoặc bày tỏ cảm xúc, thuật toán có thể tiếp tục đánh giá nội dung đó đang được quan tâm và phân phối rộng hơn. Như vậy, người dùng đôi khi trở thành một mắt xích trong quá trình khuếch đại thông tin sai lệch, ngay cả khi không có chủ đích phát tán chúng.

Thiếu tá Phạm Khánh Hòa cũng lưu ý, AI có thể hỗ trợ tạo lập và phát tán nội dung, nhưng con người vẫn là tác nhân quan trọng khiến tin giả lan nhanh. Người sử dụng công nghệ phải chịu trách nhiệm đối với thông tin do mình tạo ra hoặc đưa lên mạng.

“Lấy độc trị độc” để đảo chiều dòng chảy thông tin

Từ việc phân tích cách tin giả khai thác thuật toán, Thiếu tá Phạm Khánh Hòa nhấn mạnh yêu cầu thay đổi phương thức tuyên truyền. Thay vì chỉ phản ứng sau khi thông tin sai lệch đã lan rộng, cần chủ động nắm bắt cơ chế vận hành của nền tảng để “lấy độc trị độc”, sử dụng chính những ưu tiên của thuật toán nhằm lan tỏa thông tin đúng, tích cực và có sức hấp dẫn với người dùng.

Phương pháp “lấy độc trị độc”, tận dụng chính cơ chế phân phối của thuật toán mạng xã hội để lan tỏa thông tin đúng, hạn chế tin giả. Ảnh: Xuân Tùng

Cách tiếp cận này đặt ra yêu cầu đổi mới cả nội dung lẫn phương thức truyền tải. Những sản phẩm tuyên truyền cần ngắn gọn, trực quan, dễ tiếp nhận, có nguồn thông tin rõ ràng, dữ liệu và người chịu trách nhiệm. Thay vì chỉ tập trung vào những bài phản bác dài, khó tiếp cận, cần chú trọng hình thức thể hiện phù hợp với thói quen sử dụng mạng xã hội, qua đó tăng khả năng thu hút và chia sẻ.

Việc phát huy vai trò của người có ảnh hưởng, người sáng tạo nội dung và lực lượng thanh niên cũng là một hướng được đề cập nhằm mở rộng khả năng lan tỏa thông tin tích cực.

Cùng với đó là phương pháp “lấy công nghệ trị công nghệ”. AI, công cụ đo lường dư luận và cảnh báo sớm có thể được sử dụng để phát hiện vấn đề, nắm bắt diễn biến thông tin, kịp thời cung cấp nội dung chính xác. Mục tiêu không chỉ là nhận diện những thông tin sai lệch đã xuất hiện mà còn chủ động hạn chế khoảng trống thông tin có thể bị các đối tượng xấu lợi dụng.

Tuy nhiên, đấu tranh với tin giả cũng cần tránh rơi vào một nghịch lý: càng phản bác, thông tin sai lệch càng có cơ hội lan rộng. Một nguyên tắc được Thiếu tá Hòa nhấn mạnh: “Mọi tương tác, kể cả tuyên truyền hay phản bác, đều có thể đẩy tin giả đi xa hơn”. Vì vậy, không phải thông tin nào cũng cần lập tức phản bác công khai; quan trọng là xác định đúng thời điểm, phương thức và cách thức can thiệp.

Với người dùng mạng xã hội, điều này đặt ra yêu cầu kiểm soát hành vi tương tác trước những nội dung chưa được xác thực. Khi tiếp cận một bài viết, hình ảnh hoặc video có dấu hiệu bất thường, cần “dừng lại” để kiểm chứng nguồn tin, bối cảnh và độ xác thực trước khi bình luận, chia sẻ hoặc tiếp tục lan tỏa.

Có thể thấy, phương pháp “lấy độc trị độc” không chỉ dừng ở việc ứng dụng công nghệ để phát hiện tin giả, mà còn hướng đến chủ động thay đổi cách thông tin được tiếp cận và lan truyền trên mạng xã hội. Hiểu thuật toán, sử dụng AI đúng cách và lựa chọn phương thức phản bác phù hợp là những yếu tố quan trọng để hạn chế sự khuếch đại của thông tin sai lệch trên không gian mạng.