Lay của EXO trở lại trường học ở tuổi 35

Mới đây, Lay đã chia sẻ tin vui này trên kênh mạng xã hội của mình, tiết lộ rằng anh đã đạt được điểm TOEFL cần thiết để được nhận vào trường.

“Giờ tôi chính thức là sinh viên đại học rồi,” anh ấy viết. “Tôi quay lại trường để học những điều mới và theo đuổi ước mơ của mình. Chúc tôi may mắn nhé”.

Lay trở thành sinh viên đại học ở tuổi 35. Ảnh: SM Entertainment

Theo các báo cáo của truyền thông Trung Quốc, Lay dự định theo học một chuyên ngành liên quan đến điện ảnh tại Los Angeles trong khoảng hai đến ba năm, với mục tiêu dài hạn là trở thành đạo diễn và nhà sản xuất phim của riêng mình. Tuy nhiên, cả tên trường đại học lẫn kế hoạch học tập chi tiết đều chưa được tiết lộ chính thức.

Lay chuyển đến Hàn Quốc với tư cách thực tập sinh của SM Entertainment năm 2008 và ra mắt với nhóm EXO năm 2012. Tập trung vào sự nghiệp giải trí từ khi còn trẻ, anh từng bày tỏ sự tiếc nuối vì không theo học đại học. Được biết, anh đã ôn luyện cho kỳ thi TOEFL trong khi vẫn tiếp tục hoạt động với vai trò ca sĩ, diễn viên và nhà sản xuất.

Trong khi đó, EXO sẽ tổ chức các buổi hòa nhạc encore mang tên ' EXO PLANET #6 – EXhOrizon [dot] ' tại KSPO DOME ở Seoul từ ngày 6 đến 8/11. Việc Lay có tham gia hay không vẫn chưa được xác nhận.