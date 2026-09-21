Lấy chuyển đổi số làm trụ cột nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp

Chiều 21/9, Thường trực HĐND tỉnh làm việc với 7 xã gồm Tân Kỳ, Tân An, Tân Phú, Nghĩa Đồng, Giai Xuân, Nghĩa Hành và Tiên Đồng. Ảnh: Mai Hoa

Đồng chí Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh chủ trì cuộc làm việc.

Cùng tham gia cuộc làm việc có lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh, Sở Tài chính và Sở Nội vụ.

Lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh tham gia cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Từng bước thích ứng với chính quyền địa phương 2 cấp

Qua báo cáo của 7 địa phương cho thấy, sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tổ chức HĐND các xã cơ bản được kiện toàn, hoạt động từng bước đi vào nền nếp và thích ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới. Công tác tổ chức kỳ họp có nhiều đổi mới, trong đó các kỳ họp chuyên đề được tăng cường nhằm kịp thời quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền.

Đồng chí Lê Văn Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Tân Kỳ nêu một số điểm nghẽn cần tháo gỡ để nâng cao chất lượng hoạt động cơ quan dân cử, đặc biệt là các nền tảng chuyển đổi số. Ảnh: Mai Hoa

Hoạt động giám sát, khảo sát ngày càng gắn với những vấn đề thực tiễn ở cơ sở, tập trung vào đất đai, đầu tư công, thủ tục hành chính, an sinh xã hội, giáo dục, môi trường, chuyển đổi số và giải quyết kiến nghị của cử tri.

Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân được duy trì, góp phần phản ánh kịp thời những vấn đề phát sinh trong đời sống Nhân dân.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Tân An Phan Văn Giáp nêu thực tiễn hoạt động HĐND cấp xã. Ảnh: Mai Hoa

Đáng chú ý, chuyển đổi số bước đầu được các địa phương quan tâm. Một số xã đã triển khai kỳ họp không giấy, sử dụng mã QR, tài liệu điện tử và các nền tảng số phục vụ hoạt động HĐND. Tuy nhiên, hạ tầng công nghệ thông tin, trang thiết bị, nhân lực và kỹ năng số của một bộ phận đại biểu chưa đồng đều; việc số hóa, chuẩn hóa và cập nhật dữ liệu phục vụ hoạt động HĐND chưa thống nhất.

Bên cạnh kết quả đạt được, các xã cũng phản ánh nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động với khối lượng và phạm vi nhiệm vụ của cấp xã tăng, trong khi một số vị trí chuyên môn còn thiếu; chế độ, chính sách và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động HĐND, nhất là hạ tầng phục vụ chuyển đổi số còn hạn chế.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Nghĩa Đồng Nguyễn Văn Thực kiến nghị một số nội dung nâng cao chất lượng hoạt động HĐND cấp xã. Ảnh: Mai Hoa

Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động cơ quan dân cử, các xã đề nghị tiếp tục tháo gỡ các khó khăn ở cơ sở, nhất là bố trí đủ cán bộ chuyên môn còn thiếu; đảm bảo chế độ, chính sách và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động HĐND, nhất là hạ tầng phục vụ chuyển đổi số.

Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND xã Tiên Đồng Lê Thị Thêu phản ánh những vấn đề thực tiễn hoạt động của HĐND trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp. Ảnh: Mai Hoa

Cùng với đó, cấp tỉnh cần tăng cường tập huấn, trao đổi nghiệp vụ hoạt động dân cử và xây dựng hệ thống quy trình nghiệp vụ chuyên ngành về hoạt động của HĐND, từ giám sát, khảo sát, chất vấn, giải trình, tiếp nhận và giải quyết phản ánh kiến nghị cử tri…

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lê Văn Lĩnh trao đổi về định biên cán bộ cấp xã. Ảnh: Mai Hoa

Các xã cũng phản ánh một số vấn đề thực tiễn, đề xuất HĐND tỉnh tiến hành khảo sát, ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng nhà tránh lũ cho các địa bàn thường xuyên xảy ra thiên tai và xây dựng trường học cho các xã khó khăn; đồng thời có chủ trương, định hướng tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện chế độ chính sách cho người hoạt động không chuyên trách ở xóm dôi dư do sáp nhập.

Phó Giám đốc Sở Tài chính Nguyễn Hồng Tuấn trao đổi về cơ chế tài chính đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp và triển khai các nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành liên quan đến chính sách đầu tư phát triển. Ảnh: Mai Hoa

Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

Kết luận cuộc làm việc, đồng chí Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu HĐND các xã tiếp tục cụ thể hóa, triển khai thực chất Nghị quyết số 18 của HĐND tỉnh về Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng kỳ họp, thẩm tra, chất vấn, giải trình và giám sát; lựa chọn đúng vấn đề cử tri quan tâm, nhất là những kiến nghị còn kéo dài để theo dõi đến cùng việc kết quả giải quyết.

Nhấn mạnh chuyển đổi số phải trở thành một trong những trụ cột nâng cao chất lượng hoạt động HĐND; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu các xã tập trung số hóa, chuẩn hóa, cập nhật Kho dữ liệu số HĐND, trước mắt tập trung vào nghị quyết, tài liệu kỳ họp, hồ sơ giám sát, kiến nghị cử tri và kết quả giải quyết. Đặc biệt, dữ liệu phải bảo đảm “đúng, đủ, sạch, sống”, được cập nhật thường xuyên, xác định rõ người thực hiện và thời điểm cập nhật, để có thể khai thác, theo dõi và giám sát hiệu quả; tiếp tục hoàn thiện ứng dụng phần mềm theo dõi tiến độ giải quyết kiến nghị cử tri, phân rõ nội dung đã giải quyết, đang giải quyết, bảo đảm số liệu luôn được cập nhật.

Đồng chí Dương Đình Chỉnh yêu cầu các Ban HĐND tỉnh và Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh tăng cường hướng dẫn, đồng hành, hỗ trợ HĐND cấp xã trong các hoạt động, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động HĐND ngay từ cơ sở.

Đối với từng Tổ đại biểu, đại biểu HĐND các cấp cần nâng cao trách nhiệm, chủ động đổi mới, sáng tạo trong hoạt động, gần dân, sát thực tiễn, tăng cường ứng dụng công nghệ số, đóng góp vào chất lượng hoạt động cơ quan dân cử; góp phần nâng cao vai trò, vị thế cơ quan quyền lực cao nhất ở địa phương.

Đồng chí Dương Đình Chỉnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu kết luận cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Dương Đình Chỉnh đề nghị các sở, ngành cấp tỉnh tiếp thu các phản ánh, đề xuất của các xã để chủ động giải quyết hoặc tham mưu UBND tỉnh xử lý đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền nhằm tháo gỡ được các điểm nghẽn đặt ra hiện nay, tiếp tục đưa chính quyền địa phương 2 cấp vận hành hiệu lực, hiệu quả, thúc đẩy sự phát triển chung của tỉnh.

Đồng chí Dương Đình Chỉnh cũng lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm đối với các địa phương, đặc biệt chủ động rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng, chia cắt; kiểm tra cầu cống, hồ đập, kênh mương, hệ thống thoát nước, các tuyến giao thông và khu vực khai thác khoáng sản; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư, thông tin liên lạc và điểm sơ tán, bảo đảm phương châm “4 tại chỗ”. Khi có thiệt hại, việc kiểm tra, thống kê, xác nhận và thực hiện chính sách hỗ trợ phải kịp thời, đúng thực tế, đúng đối tượng và công khai.