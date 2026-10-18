Làm rõ chất lượng tăng trưởng, hài hòa mục tiêu điều hành

Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2026 và định hướng năm 2027, ĐBQH Trần Đức Thuận ghi nhận những kết quả tích cực đạt được trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn. Đại biểu đánh giá cao tinh thần cầu thị, trách nhiệm của Chính phủ khi báo cáo không chỉ phản ánh những kết quả đạt được mà còn thẳng thắn chỉ ra các hạn chế, vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

ĐBQH Trần Đức Thuận (Nghệ An) phát biểu

Theo đại biểu, tăng trưởng kinh tế không chỉ phụ thuộc vào hoạt động sản xuất, kinh doanh mà còn là kết quả tổng hòa của nhiều lĩnh vực, từ văn hóa, xã hội, giáo dục, y tế, an sinh đến quốc phòng, an ninh... Vì vậy, việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số cần được xem xét trong mối quan hệ tổng thể giữa phát triển kinh tế với các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đặc biệt, đại biểu nhấn mạnh, tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, lấy chất lượng cuộc sống của người dân làm thước đo tăng trưởng; không đánh đổi các chính sách an sinh xã hội để đạt mục tiêu tăng trưởng.

Bên cạnh việc ghi nhận kết quả tăng trưởng, đại biểu Trần Đức Thuận đề nghị Chính phủ phân tích, làm rõ hơn các yếu tố đóng góp vào tăng trưởng, nhất là vai trò của năng suất lao động, ứng dụng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, cũng như giá trị gia tăng trong nền kinh tế. Theo đại biểu, việc làm rõ các yếu tố này có ý nghĩa quan trọng trong đánh giá chất lượng và tính bền vững của tăng trưởng, nhất là khi đất nước đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Trước những diễn biến khó lường của tình hình thế giới, đại biểu đề nghị Chính phủ chủ động xây dựng các kịch bản điều hành kinh tế vĩ mô ứng với những mức độ biến động khác nhau của giá dầu, tỷ giá, lãi suất và thương mại quốc tế; phối hợp chặt chẽ chính sách tài khóa, tiền tệ, bảo đảm kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn.

Các ĐBQH tỉnh Nghệ An dự thảo luận tổ

Đại biểu lưu ý, việc điều hành cần giải quyết hài hòa giữa yêu cầu kiểm soát lạm phát với thúc đẩy tăng trưởng. Lãi suất cho vay cao có thể khiến doanh nghiệp gặp khó khăn trong tiếp cận vốn, duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh. Cùng với đó, cần nghiên cứu cơ chế, chính sách phù hợp để huy động nguồn lực trong dân, thu hút vốn phục vụ đầu tư và phát triển kinh tế.

Sử dụng hiệu quả nguồn lực, phát huy vai trò kiến tạo phát triển

Về đầu tư công, đại biểu Trần Đức Thuận ghi nhận những chuyển biến tích cực trong công tác đôn đốc, đẩy nhanh giải ngân vốn thời gian qua. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân giữa các địa phương, bộ, ngành còn chưa đồng đều, một số nơi chưa đạt kỳ vọng.

Theo đại biểu, điều quan trọng không chỉ là giải ngân được bao nhiêu vốn mà còn là hiệu quả sử dụng nguồn lực. Ngay cả khi vốn được giải ngân, nếu dự án không đạt hiệu quả theo mục tiêu đề ra thì cũng cần được xem xét, đánh giá.

Từ thực tế năng lực tổ chức thực hiện giữa các địa phương còn khác nhau, đại biểu cho rằng việc phân bổ vốn đầu tư công không nên chỉ căn cứ vào tiến độ giải ngân mà cần tính đến nhu cầu phát triển và hiệu quả đầu tư. Đối với những địa phương giải ngân chậm, cần làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và có giải pháp nâng cao năng lực thực hiện, kể cả bổ sung nhân lực, vật lực cần thiết, thay vì hạn chế đầu tư chỉ vì tiến độ giải ngân chưa đạt yêu cầu. Việc phân bổ nguồn lực phải hướng tới phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống người dân, đặc biệt quan tâm vùng sâu, vùng xa.

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Đại biểu cũng đề nghị Chính phủ tiếp tục rà soát, kiểm tra các dự án trọng điểm, dự án tồn đọng, chậm triển khai hoặc đã đầu tư nhưng chưa phát huy hiệu quả, qua đó làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm và có biện pháp tháo gỡ, khắc phục phù hợp.

Liên quan đến thị trường bất động sản, đại biểu đề nghị Chính phủ rà soát, có giải pháp điều tiết phù hợp với quy luật cung - cầu, sử dụng các công cụ thuế và chính sách của Nhà nước để bảo đảm thị trường phát triển lành mạnh, tránh tình trạng tăng nóng hoặc trầm lắng kéo dài, đồng thời có biện pháp chống đầu cơ.

Đối với chính sách tài chính đất đai, đại biểu kiến nghị nghiên cứu thiết kế các mức giảm nghĩa vụ tài chính theo hướng hợp lý, hài hòa, tránh chênh lệch quá lớn giữa những trường hợp có thời điểm phát sinh nghĩa vụ gần nhau. Các chính sách hỗ trợ vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS và miền núi cũng cần tính đến điều kiện thực tế, hạn chế tình trạng người dân có hoàn cảnh tương đồng nhưng mức độ thụ hưởng khác biệt đáng kể.

Từ góc độ quốc phòng, an ninh và đối ngoại, đại biểu Trần Đức Thuận nhấn mạnh, các lĩnh vực này không chỉ thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc mà còn góp phần kiến tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Theo đại biểu, yêu cầu kiến tạo phát triển đòi hỏi không chỉ giải quyết những vấn đề hiện hữu mà còn chủ động dự báo tình huống, nghiên cứu cơ chế, chính sách tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Các ĐBQH tỉnh Nghệ An dự thảo luận tại tổ

Dẫn ví dụ về hoạt động của các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển, đại biểu cho rằng việc bảo vệ ngư dân đánh bắt xa bờ cũng chính là tạo điều kiện cho người dân lao động, sản xuất. Tại khu vực miền núi, các đoàn kinh tế - quốc phòng vừa thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, làm kinh tế, vừa tham gia hướng dẫn, hỗ trợ đồng bào phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đối với công tác đối ngoại, đại biểu đề nghị tiếp tục phát huy vai trò kết nối, thúc đẩy hợp tác, khai thác thế mạnh và nhu cầu của các bên nhằm mở rộng cơ hội phát triển kinh tế - xã hội.

Đặc biệt, đại biểu đề nghị tiếp tục quan tâm đầu tư nguồn nhân lực, vật lực và tài chính cho lĩnh vực quốc phòng, nâng cao năng lực tự chủ trong nghiên cứu, sản xuất công nghiệp quốc phòng. Theo đại biểu, công nghiệp quốc phòng không chỉ phục vụ nhiệm vụ trang bị, hiện đại hóa lực lượng mà còn có thể tạo ra công nghệ, sản phẩm phục vụ dân sinh, góp phần dẫn dắt sự phát triển của các ngành kinh tế.

Đại biểu cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và đối ngoại, phát huy vai trò của các lĩnh vực này không chỉ trong bảo vệ Tổ quốc mà còn trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của đất nước.