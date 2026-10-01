Lấy ảnh mạng 'vẽ' dự án buôn hàng thanh lý, nữ 9x lừa đảo hơn 15,4 tỷ đồng ở Đà Nẵng

Theo kết quả điều tra, từ tháng 7/2025, lợi dụng mối quan hệ quen biết, Trần Thị Mỹ Hạnh đưa ra thông tin gian dối về việc có các lô hàng sỉ, hàng thanh lý, hàng gia dụng, điện máy, quần áo... cần góp vốn để mua bán, sang tay nhằm hưởng lợi nhuận cao.

Đối tượng Trần Thị Mỹ Hạnh tại cơ quan công an - Ảnh: Công an TP Đà Nẵng.

Để tạo lòng tin và huy động tiền, Hạnh sử dụng hình ảnh, video hàng hóa lấy từ các hội nhóm trên mạng xã hội, tự đưa ra giá trị lô hàng, mức lợi nhuận và thời gian hoàn vốn. Sau khi nhận tiền của người góp vốn, Hạnh sử dụng một phần tiền để trả gốc, lợi nhuận cho những người góp vốn trước nhằm tạo lòng tin và tiếp tục huy động số tiền lớn hơn.

Tuy nhiên, thực tế Hạnh không thực hiện việc kinh doanh các lô hàng như thông tin đã đưa ra mà sử dụng tiền của những người góp vốn để trả nợ, đóng biêu, chi tiêu cá nhân và trả cho những người góp vốn trước.

Bước đầu, Công an TP Đà Nẵng xác định Hạnh đã chiếm đoạt của 3 bị hại với tổng số tiền hơn 15,4 tỷ đồng.

Hiện Công an TP Đà Nẵng vẫn đang tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định pháp luật.