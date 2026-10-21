Lấy 85 mẫu ADN thân nhân liệt sĩ tại khu vực huyện Lục Yên cũ

Các lực lượng hỗ trợ các trường hợp cao tuổi, đi lại khó khăn đến điểm lấy mẫu ADN.

Theo kế hoạch, Tổ thu mẫu số 5 tiến hành thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại các xã: Lục Yên, Lâm Thượng, Mường Lai, Tân Lĩnh, Khánh Hòa, Phúc Lợi.

Tại khu vực thu nhận mẫu ADN, các lực lượng cơ sở gồm cán bộ quân sự xã, dân quân tự vệ, an ninh, trật tự ở cơ sở, đoàn viên và y tế đã hỗ trợ, hướng dẫn các thủ tục liên quan; tham gia giúp đỡ đưa, đón những trường hợp thân nhân liệt sĩ cao tuổi, sức khỏe yếu đi lại khó khăn.

Việc triển khai lấy mẫu được thực hiện thận trọng, đảm bảo đúng quy trình chuyên môn, chính xác, bảo mật thông tin.

Các lực lượng triển khai các bước thu nhận mẫu mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Đây là đợt cao điểm thứ 2 thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin phục vụ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; giúp các gia đình có cơ hội tìm lại người thân, vơi đi phần nào nỗi mất mát, chờ đợi nhiều năm.