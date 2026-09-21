Lấy 236 mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Giá Rai để giám định ADN

Lễ viếng trước khi triển khai lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ được tổ chức trang trọng.

Nghĩa trang Liệt sĩ Giá Rai được xây dựng vào khoảng năm 1978, hiện là nơi yên nghỉ của 2.005 liệt sĩ, trong đó còn 236 phần mộ chưa xác định được danh tính.

Đại tá Lê Quang Luật, Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau cùng các lãnh đạo các địa phương dâng hương trước Tượng đài Nghĩa trang Liệt sĩ Giá Rai (phường Giá Rai).

Do trải qua nhiều lần trùng tu, các phần mộ nằm sâu dưới nhiều lớp đất và nắp mộ cũ nên công tác khai quật gặp không ít khó khăn.

Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm, lòng tri ân, các lực lượng đã phối hợp đồng bộ từ khâu khai quật, lấy mẫu đến số hoá dữ liệu, quyết tâm thu thập trọn vẹn từng mẫu sinh phẩm phục vụ công tác giám định AND để có thể xác định được thông tin liệt sĩ.

Đại tá Lê Quang Luật, Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau và đồng chí Trần Nguyễn Trường Giang, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phường Giá Rai, di chuyển những hài cốt liệt sĩ đầu tiên đến khu vực lấy mẫu sinh phẩm.

Nhấn mạnh Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là chủ trương lớn, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đáp ứng mong mỏi của thân nhân các gia đình liệt sĩ, Phó Chủ tịch UBND phường Giá Rai Phạm Văn Hết cho biết: Chính quyền địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo và các gia đình liệt sĩ để hoàn thành tốt nhiệm vụ này.

Tổ Y tế cẩn trọng thực hiện từng thao tác kỹ thuật lấy mẫu sinh phẩm.

Thông tin từng mẫu sinh phẩm được ghi chép và số hóa tỉ mỉ, chính xác.

Mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận không chỉ là thao tác kỹ thuật chuyên môn, mà còn là nhịp cầu nối liền quá khứ với hiện tại, thắp lên hy vọng cho các gia đình liệt sĩ.

Việc xác định danh tính liệt sĩ vừa là trách nhiệm chính trị, vừa là mệnh lệnh từ trái tim và là lời tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay dành cho những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc, quyết tâm sớm đưa các anh trở về với tên gọi thân quen, với gia đình, với quê hương.

Tính đến ngày 19/9, toàn tỉnh đã khai quật 2.520 phần mộ và thu thập thành công 1.797 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ.

Trong đó, 782 mẫu sinh phẩm thu thập tại Nghĩa trang Liệt sĩ Trần Văn Thời và Phước Long đã được bàn giao cho Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an); 746 mẫu tại các Nghĩa trang Thới Bình, U Minh, Năm Căn đang được bảo quản cẩn trọng tại Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (lâm thời) thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cà Mau.