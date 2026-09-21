Lấy 236 mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Giá Rai để giám định ADN
Tiếp nối hành trình trong “Chiến dịch 500 ngày đêm”, sáng 21/9, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Cà Mau phối hợp cấp uỷ, chính quyền các xã, phường: Phong Thạnh, Long Điền, Phong Hiệp, Giá Rai, Láng Tròn tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương và triển khai lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Liệt sĩ Giá Rai.
Nghĩa trang Liệt sĩ Giá Rai được xây dựng vào khoảng năm 1978, hiện là nơi yên nghỉ của 2.005 liệt sĩ, trong đó còn 236 phần mộ chưa xác định được danh tính.
Do trải qua nhiều lần trùng tu, các phần mộ nằm sâu dưới nhiều lớp đất và nắp mộ cũ nên công tác khai quật gặp không ít khó khăn.
Tuy nhiên, với tinh thần trách nhiệm, lòng tri ân, các lực lượng đã phối hợp đồng bộ từ khâu khai quật, lấy mẫu đến số hoá dữ liệu, quyết tâm thu thập trọn vẹn từng mẫu sinh phẩm phục vụ công tác giám định AND để có thể xác định được thông tin liệt sĩ.
Nhấn mạnh Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ là chủ trương lớn, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đáp ứng mong mỏi của thân nhân các gia đình liệt sĩ, Phó Chủ tịch UBND phường Giá Rai Phạm Văn Hết cho biết: Chính quyền địa phương sẽ phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo và các gia đình liệt sĩ để hoàn thành tốt nhiệm vụ này.
Mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận không chỉ là thao tác kỹ thuật chuyên môn, mà còn là nhịp cầu nối liền quá khứ với hiện tại, thắp lên hy vọng cho các gia đình liệt sĩ.
Việc xác định danh tính liệt sĩ vừa là trách nhiệm chính trị, vừa là mệnh lệnh từ trái tim và là lời tri ân sâu sắc của thế hệ hôm nay dành cho những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc, quyết tâm sớm đưa các anh trở về với tên gọi thân quen, với gia đình, với quê hương.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/lay-236-mau-hai-cot-liet-si-tai-nghia-trang-liet-si-gia-rai-de-giam-dinh-adn-a132570.html