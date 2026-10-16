Lautaro: Messi và đồng đội gần như không thể chạy nổi

Lautaro Martinez cho biết nhiều cầu thủ Argentina gần như cạn sức sau trận bán kết với Anh nhưng vẫn cố chơi tiếp ở chung kết World Cup 2026.

Ba tháng sau trận chung kết World Cup 2026, Lautaro Martinez vẫn không thoải mái khi nhắc đến những giả thuyết cho rằng Argentina có vấn đề bất thường trong thất bại trước Tây Ban Nha.

Trong cuộc trò chuyện với AFA Studio, tiền đạo của Inter Milan cho biết đội tuyển Argentina đã tiêu hao quá nhiều thể lực ở trận bán kết gặp Anh. Một số cầu thủ vốn không có trạng thái tốt nhất từ trước giải, nhưng vẫn phải tiếp tục thi đấu với cường độ rất cao.

“Trận đấu với Anh lấy đi của chúng tôi rất, rất nhiều năng lượng. Chúng tôi phải đưa ra sân tất cả những gì mình có, thậm chí nhiều hơn thế”, Lautaro nói.

Anh nhắc tới Nicolas Otamendi, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Lionel Messi và Julian Alvarez khi nói về tình trạng thể lực của toàn đội. Có người phải rời sân giữa trận, trong khi một số khác gần như đã hết sức nhưng vẫn cố chơi tiếp.

“Có những người không thể đi nổi nhưng vẫn tiếp tục chạy. Cho đến tình huống cuối cùng, chúng tôi vẫn có cơ hội thắng”, Lautaro chia sẻ.

Vì thế, tiền đạo 29 tuổi không đồng tình với những thuyết âm mưu xuất hiện sau trận chung kết. Theo anh, cách Argentina thi đấu đủ cho thấy đội không hề thiếu quyết tâm. Lautaro cũng thừa nhận Tây Ban Nha chơi tốt hơn và xứng đáng giành chiến thắng.

“Nghe những giả thuyết như vậy khiến chúng tôi khó chịu, bởi mọi người đều thấy đội đã cống hiến tất cả. Điều đó giúp chúng tôi thanh thản. Chúng tôi không thể giành chiến thắng và đối thủ là đội chơi tốt hơn”, Lautaro nói.

Tiền đạo Inter bác bỏ các thuyết âm mưu quanh thất bại trước Tây Ban Nha và thừa nhận đối thủ xứng đáng hơn trong trận tranh chức vô địch.

Những tranh luận xuất hiện ngay sau khi Argentina mất chức vô địch. Một bộ phận truyền thông và người hâm mộ đặt câu hỏi về màn trình diễn của đội tuyển, tình trạng của Messi cũng như một số diễn biến trước và sau trận. Lautaro cho rằng nguyên nhân có thể nhìn thấy rõ hơn nằm ở nền tảng thể lực.

Bản thân anh cũng bước vào World Cup sau quãng hai tháng nghỉ thi đấu vì chấn thương. Trước giải, Lautaro chủ động trao đổi với ban huấn luyện để được ra sân nhiều hơn ở cấp CLB nhằm lấy lại cảm giác thi đấu, dù hiểu việc trở lại sớm luôn đi kèm rủi ro.

Càng vào sâu, Argentina càng phải trả giá cho lịch thi đấu nặng. Các trận knock-out có cường độ cao, áp lực lớn và gần như không cho phép đội bóng giữ sức. Với tư cách nhà đương kim vô địch, Argentina cũng luôn phải đối diện những đối thủ chơi với mức tập trung cao nhất.

Trận bán kết với Anh là ví dụ rõ nhất. Argentina thắng 2-1, Lautaro ghi bàn bằng đầu từ đường chuyền của Messi để đưa đội vào chung kết. Tiền đạo Inter thừa nhận cuộc đối đầu ấy không thể được xem như một trận đấu bình thường, cả vì tính chất chuyên môn lẫn lịch sử giữa hai đội tuyển.

Bốn ngày sau, Argentina bước vào trận chung kết với nền tảng thể lực không còn nguyên vẹn.

Lautaro không dùng điều đó để phủ nhận chiến thắng của Tây Ban Nha. Anh nhiều lần nhấn mạnh đối thủ chơi tốt hơn. Điều khiến anh phản ứng là quan điểm cho rằng Argentina không thi đấu hết khả năng hoặc tồn tại một nguyên nhân nào khác phía sau thất bại.

Với Lautaro, hình ảnh các đồng đội gần như không còn sức nhưng vẫn tiếp tục chạy đã đủ để trả lời những nghi ngờ ấy.

Argentina không thể bảo vệ chức vô địch World Cup, nhưng Lautaro cho rằng thất bại ấy không làm thay đổi cách anh nhìn về hành trình của đội. Họ đã đi đến trận cuối cùng sau một giải đấu đầy chấn thương, áp lực và những trận đấu tiêu hao rất lớn.

Tây Ban Nha thắng chung kết. Với Lautaro, lời giải đơn giản hơn nhiều so với những thuyết âm mưu xuất hiện sau đó: Argentina đã chơi đến giới hạn, còn đối thủ hôm ấy mạnh hơn.