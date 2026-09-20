Lautaro cứu Inter khỏi cú ngã tại Olimpico

Cuộc đối đầu giữa hai đội toàn thắng sau 4 vòng đấu tưởng như đã được định đoạt ngay trong hiệp một. Manu Koné lập cú đúp giúp Roma dẫn 2-0, nhưng Inter cho thấy khả năng phản ứng quen thuộc khi Lautaro Martinez ghi hai bàn sau giờ nghỉ, khép lại trận đấu với tỷ số 2-2.

Roma nhập cuộc đầy chủ động và chỉ mất 6 phút để phá vỡ thế cân bằng. Từ đường chuyền bổng của Paulo Dybala, Nahuel Molina đánh đầu đưa bóng trở lại khu vực cấm địa và Koné có đủ khoảng trống để dứt điểm cận thành, đưa đội chủ nhà vượt lên.

Koné ăn mừng bàn mở tỷ số cho Roma trước nhà đương kim vô địch Inter.

Bàn thua tiếp tục phơi bày vấn đề đang xuất hiện ở Inter. Trước trận này, đội bóng của Cristian Chivu đã thủng lưới 5 bàn trong hai trận Serie A gần nhất, dù đều giành chiến thắng. Tại sân Olimpico, Nerazzurri một lần nữa phải chơi trong thế bị dẫn trước từ rất sớm.

Inter dần lấy lại thế trận sau đó. Yann Bisseck có cơ hội sau pha đột phá vào vòng cấm nhưng bị Mile Svilar băng ra cản phá. Lautaro Martinez cũng không thể tận dụng quả tạt nguy hiểm của Federico Dimarco, trong khi Alessandro Bastoni đưa bóng dội cột sau pha phối hợp với Curtis Jones.

Những cơ hội bị bỏ lỡ khiến Inter phải trả giá thêm một lần trước khi hiệp một kết thúc. Phút 37, Dybala thực hiện quả tạt vào vòng cấm, Gianluca Mancini nối bóng và Koné xuất hiện đúng lúc để đưa bóng vào lưới. Trọng tài ban đầu không công nhận bàn thắng vì lỗi việt vị, nhưng VAR xác định tiền vệ người Pháp vẫn đứng sau bóng khi nhận đường chuyền. Roma bước vào giờ nghỉ với lợi thế 2-0.

Đây cũng là thời điểm Inter một lần nữa cho thấy khả năng thoát khỏi tình thế khó khăn. Chỉ 46 giây sau khi hiệp hai bắt đầu, Marcus Thuram đoạt bóng rồi kéo xuống cánh trái trước khi trả ngược để Lautaro dứt điểm một chạm, rút ngắn tỷ số xuống 1-2.

Bàn thắng lập tức thay đổi cục diện. Inter đẩy cao đội hình, trong khi Roma không còn duy trì được sự sắc bén như 45 phút đầu. Donyell Malen vẫn có cơ hội rất rõ để tái lập cách biệt hai bàn, nhưng cú dứt điểm ở cự ly gần của tiền đạo người Hà Lan bị thủ môn Josep Martinez dùng… mặt để cản phá.

Roma tiếp tục chống đỡ đầy nỗ lực, nhưng sức ép của Inter cuối cùng cũng mang lại bàn gỡ. Phút 79, sau tình huống bóng bật qua lại trong vòng cấm, Lautaro khống chế bóng bằng đùi rồi tung cú vô-lê ở cự ly gần, hoàn tất cú đúp và đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Nhờ cú đúp của Lautaro Martinez (áo trắng), Inter đã thoát thua Roma và bảo toàn thành tích bất bại ở Serie A mùa này.

Những phút còn lại, Inter thậm chí có cơ hội giành trọn 3 điểm, khi Marcus Thuram thoát xuống cuối trận và dứt điểm chệch khung thành khi Svilar đã rời vị trí. Hai đội cuối cùng rời sân với kết quả hòa 2-2 mà không bên nào thực sự vui.

Đây là lần thứ 6 kể từ khi Chivu trở thành HLV Inter mà đội bóng này tránh được thất bại tại Serie A sau khi bị dẫn trước hai bàn. Để tiện so sánh, trong 10 mùa giải trước, Inter chỉ có 6 lần làm được điều tương tự. Điều đó cho thấy Inter mùa này mong manh hơn hay lỳ lợm hơn, thật khó để trả lời.

Với Roma, trận hòa khiến chuỗi 9 chiến thắng liên tiếp tại Serie A dừng lại, nhưng đội bóng của Gian Piero Gasperini vẫn duy trì thành tích bất bại trên sân Olimpico trong 15 trận gần nhất, gồm 11 chiến thắng và 4 trận hòa. Roma và Inter tiếp tục cùng có 13 điểm sau 5 vòng, trong đó Inter vẫn chưa thua và Roma chỉ đánh rơi 2 điểm.