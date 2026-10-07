Lầu Năm Góc triển khai chương trình 'Pháo đài nước Mỹ'

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Hegseth công bố chương trình Pháo đài nước Mỹ trong bài phát biểu tại Quantico

Chương trình Pháo đài nước Mỹ (Fortress America) được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth công bố trong bài phát biểu về tình hình lực lượng tại Căn cứ Thủy quân lục chiến Quantico, bang Virginia mới đây.

Theo kế hoạch, Lầu Năm Góc sẽ rà soát và điều phối các dự án liên quan căn cứ, hạ tầng, năng lượng và hậu cần theo một chiến lược thống nhất.

Mục tiêu là giúp cơ sở quân sự trong lãnh thổ Mỹ có thể tiếp tục vận hành nếu lưới điện công cộng, mạng lưới vận tải hoặc hệ thống cung ứng bị gián đoạn.

Trọng tâm trước mắt là tăng khả năng tự sản xuất điện tại căn cứ, cho phép cơ sở quân sự tách khỏi lưới điện dân sự khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Kế hoạch được đưa ra trong bối cảnh các căn cứ trên lãnh thổ Mỹ ngày càng được xem là những mục tiêu có thể bị đe dọa bởi tấn công mạng, phá hoại hoặc hoạt động chiến tranh hỗn hợp.

Việc phụ thuộc vào hệ thống điện và chuỗi cung ứng dân sự có thể ảnh hưởng khả năng triển khai lực lượng nếu xảy ra khủng hoảng.

“Pháo đài nước Mỹ” cũng hướng tới đưa những chuỗi cung ứng quan trọng trở lại Mỹ. Các lĩnh vực được ưu tiên dự kiến gồm năng lượng, linh kiện, vật liệu chiến lược, hậu cần và trang thiết bị phục vụ hoạt động quân sự.

Đây là một trong 6 sáng kiến được ông Hegseth công bố tại Quantico. Những chương trình còn lại gồm thành lập Bộ Tư lệnh Tác chiến tự động, triển khai Dự án Meridian nghiên cứu tương lai chiến tranh, mở rộng chương trình đào tạo sĩ quan, thành lập Văn phòng các vấn đề tôn giáo và xây dựng một căn cứ quân sự thế hệ mới.

Theo Usajournal