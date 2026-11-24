Ukraine thúc giục Mỹ nhanh chóng chuyển giao tên lửa. Ảnh: UNN.ua

Tờ Financial Times dẫn tin từ 3 người nắm được vấn đề hôm nay (24/11) đưa tin, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth vẫn chưa phê duyệt việc chuyển giao số tên lửa này. Lô vũ khí bao gồm các tên lửa lấy từ kho dự trữ của châu Âu và đã được các đồng minh phương Tây của Ukraine thanh toán.

Số vũ khí chưa được bàn giao bao gồm tên lửa đánh chặn PAC-3, được xem là phương tiện phòng thủ hiệu quả nhất của Ukraine trước các tên lửa đạn đạo Nga, cùng những tên lửa PAC-2 thế hệ cũ hơn.

Theo nguồn tin, 40 tên lửa PAC-3 dự kiến được chuyển giao trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 12 vẫn đang chờ phê duyệt, cùng với khoảng 20 tên lửa đánh chặn PAC-2. Vì tên lửa Patriot là sản phẩm của Mỹ, nên Washington phải phê duyệt việc xuất khẩu và tái xuất khẩu loại vũ khí này, bao gồm cả các tên lửa nằm trong kho dự trữ tại châu Âu.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi Washington cho phép chuyển giao số tên lửa này, nhấn mạnh chúng đang rất cần thiết để bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine.

Trong một bài phát biểu gần đây, ông Zelensky cũng cảnh báo tình báo Ukraine đã phát hiện những dấu hiệu cho thấy Nga đang chuẩn bị tiến hành các cuộc tấn công tiếp theo, đồng thời kêu gọi Mỹ và các nước đối tác khác nghiêm túc xem xét mối đe dọa này.

Việc trì hoãn chuyển giao tên lửa diễn ra trong bối cảnh Ukraine đang chịu sức ép ngày càng lớn trong việc củng cố hệ thống phòng không trước mùa đông. Các quan chức Ukraine cảnh báo tình trạng thiếu tên lửa đánh chặn Patriot khiến nước này ngày càng dễ bị tổn thương trước các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Nga.

Tờ Financial Times cho biết việc chuyển giao các tên lửa phòng không NASAMS, vốn cũng từng phải chờ phê duyệt, hiện đã được thông qua và đang trên đường tới Ukraine.