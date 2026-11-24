Hệ thống tên lửa phòng không Patriot của Mỹ. Ảnh tư liệu: PAP/TTXVN phát

Theo các nguồn tin trên, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth được cho là đứng sau việc trì hoãn này. Số tên lửa được đề cập gồm hai loại PAC-2 và PAC-3.

Không chỉ việc bàn giao tên lửa, quá trình cấp phép để Ukraine tự sản xuất loại tên lửa này cũng đang bị kéo dài. TờFinancial Times cho biết ông Hegseth đã phê duyệt thỏa thuận, nhưng hồ sơ sau đó được chuyển tới Thứ trưởng Chiến tranh Mỹ phụ trách mua sắm và bảo đảm hậu cần Michael Duffey để xem xét.

Ukraine đã nhiều lần bày tỏ lo ngại về tình trạng thiếu tên lửa đánh chặn cho các hệ thống phòng không. Ngày 15/10, truyền thông Mỹ dẫn các nguồn tin cho biết nước này đã cạn kho dự trữ tên lửa dành cho hệ thống Patriot.

Sau đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phàn nàn về việc chậm bàn giao số tên lửa đánh chặn được mua bằng nguồn kinh phí của các nước Liên minh châu Âu (EU) thông qua chương trình Danh mục ưu tiên các nhu cầu của Ukrainedo Mỹ triển khai, nhằm ưu tiên cung cấp trang thiết bị quân sự cho Kiev. Ông Zelensky cáo buộc người đứng đầu Lầu Năm Góc đã trì hoãn việc bàn giao tên lửa cho các hệ thống phòng không Patriot và NASAMS trong suốt một tháng qua.

Trước đó, phát biểu với các phóng viên bên lề Hội nghị Ngoại trưởng G20 (nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới) tại thành phố Atlanta (Georgia, Mỹ), Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo rằng những tuyên bố của Tổng thống Zelensky về việc tăng cường vũ khí để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ Nga không có lợi cho quá trình chuẩn bị đàm phán.

Theo ông Lavrov, việc ông Zelensky liên tục đề cập khả năng Ukraine tiếp nhận thêm vũ khí để tấn công các mục tiêu của Nga đang gây thêm khó khăn cho công tác chuẩn bị đàm phán.

“Thái độ này thực sự không giúp ích nhiều cho việc chuẩn bị đàm phán”, ông Lavrov nhấn mạnh.

Ngoại trưởng Nga cũng bày tỏ không đồng tình với việc Mỹ phê duyệt bán 500 tên lửa Patriot PAC-3 cho Ukraine.

Trong khi đó, các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp cho xung đột Nga - Ukraine vẫn được duy trì. Ngày 19/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moskva sẵn sàng thảo luận thực chất và trên tinh thần xây dựng với Ukraine, đồng thời cho biết Nga đã chấp nhận một số đề xuất thỏa hiệp do Mỹ đưa ra. Tuy nhiên, ông cho rằng khả năng đạt được thỏa thuận còn phụ thuộc vào lập trường của Ukraine và các nước châu Âu.

Trước đó, ngày 10/11, Nga, Mỹ và Ukraine đã nối lại đàm phán ba bên tại Abu Dhabi (UAE), tập trung vào các vấn đề như ngừng bắn, bảo đảm an ninh và tranh chấp lãnh thổ. Tuy nhiên, các bên vẫn còn những bất đồng đáng kể và chưa đạt được đột phá.