Tờ Financial Times ngày 23/11 dẫn lời các quan chức Ukraine và nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth đang trực tiếp trì hoãn việc phê duyệt chuyển giao khoảng 60 tên lửa dành cho hệ thống phòng không Patriot của Ukraine.

Lô hàng gồm 40 tên lửa PAC-3 dự kiến được bàn giao trong giai đoạn từ tháng 8 đến tháng 12, với tiến độ khoảng 10 quả mỗi tháng, cùng 20 tên lửa PAC-2 thuộc thế hệ cũ hơn.

Một phần số tên lửa này hiện nằm trong kho dự trữ tại châu Âu, nhưng vẫn chưa thể chuyển đến Ukraine.

Theo các nguồn tin, ông Hegseth đã ký một số thỏa thuận liên quan đến việc bàn giao, song hồ sơ sau đó được chuyển tới Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách mua sắm Michael Duffey để xem xét thêm. Quy trình này khiến lô tên lửa Patriot tiếp tục bị đình trệ.

Do Patriot là hệ thống do Mỹ phát triển và sản xuất, mọi hoạt động xuất khẩu hoặc tái xuất khẩu tên lửa sang nước thứ ba đều cần sự chấp thuận của Washington.

Quy định này cũng áp dụng với những quả đạn đang nằm trong kho của các đồng minh châu Âu.

Cuối tháng 10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev đã phải chờ gần một tháng để Bộ trưởng Hegseth phê duyệt các lô tên lửa dành cho hệ thống Patriot và NASAMS.

Sau đó, Mỹ đã thông qua việc chuyển giao tên lửa NASAMS và quá trình bàn giao đang được triển khai. Tuy nhiên, quyết định đối với lô tên lửa Patriot vẫn chưa được làm rõ.

Một quan chức Lầu Năm Góc khẳng định chính sách hỗ trợ Ukraine của Bộ Quốc phòng Mỹ không thay đổi.

Người này cho biết Washington đang phối hợp với các đối tác châu Âu và Kiev trong nhiều chương trình hợp tác công nghiệp quốc phòng, đặc biệt là lĩnh vực phòng không.

Không chỉ việc bàn giao tên lửa, kế hoạch cho phép Ukraine tự sản xuất đạn Patriot cũng gặp trở ngại.

Hồi tháng 7, Tổng thống Donald Trump từng nói với ông Zelensky rằng Mỹ sẽ cung cấp tài liệu và cho phép Ukraine chế tạo loại tên lửa này.

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Ukraine dự báo những sản phẩm đầu tiên phải mất vài năm nữa mới có thể xuất xưởng.

Patriot hiện giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong mạng lưới phòng không Ukraine. Đây là hệ thống duy nhất trong biên chế nước này được đánh giá có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo.

Các tổ hợp Ukraine sử dụng tên lửa PAC-3 MSE, có tầm đánh chặn tối đa khoảng 120km đối với máy bay và 60km đối với tên lửa đạn đạo.

Giá mỗi tên lửa PAC-3 MSE hiện vào khoảng 5,3 triệu USD, cao hơn mức trung bình 4,2 triệu USD trước đây. Trong khi đó, tên lửa PAC-2 GEM-T thế hệ cũ có giá khoảng 2-4 triệu USD mỗi quả. Việc chậm bổ sung đạn đánh chặn vì thế có thể tạo thêm sức ép đối với khả năng duy trì phòng thủ của Ukraine trước các đợt tập kích đường không.