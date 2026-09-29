Lầu Năm Góc trao hợp đồng 20,7 tỷ USD cho Raytheon sản xuất tên lửa AMRAAM

Tên lửa AMRAAM được sử dụng trong tác chiến không đối không của máy bay tiêm kích, đồng thời là một thành phần của Hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia (NASAMS). Hệ thống này được triển khai bảo vệ khu vực thủ đô Washington và hiện được hơn 12 quốc gia sử dụng, trong đó có Ukraine, Oman và Qatar.

Hợp đồng AMRAAM nằm trong loạt thỏa thuận mua sắm đạn dược quy mô lớn mà Lầu Năm Góc thúc đẩy trong năm nay nhằm khuyến khích các nhà thầu mở rộng và đẩy nhanh năng lực sản xuất. Trước đó, hồi tháng 7, Lầu Năm Góc đã trao cho Lockheed Martin hợp đồng trị giá 58,6 tỷ USD để sản xuất tên lửa đánh chặn Patriot theo kế hoạch mua sắm kéo dài 7 năm, đến tài khóa 2032.

Tuy nhiên, tương tự hợp đồng Patriot, các doanh nghiệp quốc phòng cảnh báo Quốc hội Mỹ chưa phân bổ nguồn kinh phí cần thiết để bảo đảm toàn bộ các cam kết mua sắm nhiều năm. Điều này có thể khiến các nhà thầu chưa thể đầu tư trên quy mô lớn vào linh kiện, cơ sở sản xuất và nhân lực cho đến khi nguồn kinh phí được Quốc hội thông qua.

Nếu được Quốc hội cấp đủ kinh phí, hợp đồng sẽ cho phép RTX tiếp tục đầu tư vào nhân lực, chuỗi cung ứng và cơ sở sản xuất trong bối cảnh nhu cầu tên lửa AMRAAM tại Mỹ tăng mạnh.

RTX cho biết sản lượng AMRAAM của tập đoàn trong năm 2025 gần gấp đôi so với năm trước. Đầu năm nay, công ty đặt mục tiêu sản xuất ít nhất 1.900 tên lửa AMRAAM mỗi năm.