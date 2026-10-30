Lầu Năm Góc tiết lộ nguyên nhân đột ngột cách chức tướng lục quân

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth vừa đột ngột ra quyết định cách chức Tướng Sylvia, Cục trưởng Cục Chiến lược, Kế hoạch và Chính sách (J5) thuộc Bộ Tham mưu Liên quân, do dính líu đến các vi phạm nghiêm trọng.

Đây được xem là một trong những động thái quyết liệt nhất trong chiến dịch truy quét các vụ rò rỉ thông tin báo chí đang được Lầu Năm Góc triển khai rộng rãi.

Tuồn tin qua ứng dụng mã hóa và những cuộc gặp bí mật

Dẫn báo cáo điều tra nội bộ, hãng tin Axios cho biết Tướng Sylvia đã thừa nhận hành vi chia sẻ thông tin mật về tình hình chiến sự tại Ukraine và Iran cho hai nhà báo thuộc các cơ quan tin tức khác nhau trong suốt một năm qua.

Kết quả điều tra hé lộ, các vụ tiếp xúc và rò rỉ bắt đầu diễn ra từ tháng 6/2025. Tướng Sylvia chủ yếu sử dụng ứng dụng tin nhắn mã hóa Signal và trực tiếp gặp gỡ để cung cấp thông tin. Trong một tình huống đáng chú ý, vị tướng này bị cáo buộc đã lén gặp một nhà báo tại quán ăn Silver Diner ở Arlington, bang Virginia, ngay sau khi thẻ ra vào Lầu Năm Góc của nhà báo này bị nhà chức trách thu hồi.

Bên cạnh đó, cơ quan điều tra cũng đặt nghi vấn Tướng Sylvia đã cố tình xóa các dấu vết tin nhắn trao đổi trên Signal để phi tang, dù trước đó ông ngụy biện rằng đây chỉ là thao tác "nhầm lẫn".

Lầu Năm Góc nhìn từ trên cao. Ảnh: CC/Touch Of Light

Thông điệp "không khoan nhượng"

Phản ứng trước vụ việc, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell khẳng định cơ quan này đang thực thi chính sách không khoan nhượng.

"Bộ Quốc phòng tuyệt đối không dung túng cho hành vi cố ý phát tán thông tin mật khi chưa được phép", ông Parnell nhấn mạnh, đồng thời gửi đi lời cảnh báo đanh thép: "Chúng tôi từng tuyên bố sẽ lùng ra những kẻ rò rỉ, và chúng tôi nói là làm".

Lên tiếng về bê bối này vào ngày 29/10, Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định Tướng Sylvia đang phải đối mặt với "những rắc rối lớn và lâu dài". Ông chủ Nhà Trắng cũng tái khẳng định chính quyền đang "ráo riết truy lùng những kẻ rò rỉ".

Thời điểm nhạy cảm

Việc Tướng Sylvia bị tước quyền chỉ huy diễn ra vào thời điểm vô cùng nhạy cảm, khi giới chức quân sự Mỹ đang cân nhắc các kế hoạch tiếp theo liên quan đến bàn cờ địa chính trị tại Iran, ngay trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ vào ngày 3/11.

Đáng chú ý, ông Sylvia đã là vị tướng thứ hai giữ chức vụ lãnh đạo Cục J5 bị bãi nhiệm dưới thời Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, nối gót trường hợp của Trung tướng Joseph McGee vào tháng 10 năm ngoái.

Hiện Lầu Năm Góc vẫn chưa công bố người thay thế chính thức cho vị trí chiến lược này. Trong khi đó, các cuộc điều tra mở rộng do Bộ Tư pháp Mỹ và Lực lượng Điều tra Đặc biệt Không quân Mỹ phối hợp thực hiện vẫn đang được ráo riết tiến hành.