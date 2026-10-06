Lầu Năm Góc sẽ xử bắn Nidal Hasan, thủ phạm vụ xả súng năm 2009

Đây sẽ là vụ xử tử đầu tiên của quân đội Mỹ trong hơn 60 năm.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã đề nghị thi hành án tử hình đối với Hasan và đề xuất này được Tổng thống Donald Trump phê chuẩn. Vụ xả súng khiến 13 người thiệt mạng và 32 người bị thương.

Nơi tưởng niệm những người thiệt mạng.

Thời gian và địa điểm thi hành án chưa được công bố. Theo quy định của Lục quân Mỹ, việc thi hành án phải diễn ra trong vòng 150 ngày kể từ khi tổng thống phê chuẩn, nhưng không được thực hiện sớm hơn 60 ngày.

Ngày 5/11/2009, Hasan, khi đó là bác sĩ tâm thần của Lục quân Mỹ, nổ súng tại Trung tâm quân nhân ở căn cứ Fort Hood. Ông ta giết 12 binh sĩ và một dân thường trước khi bị bắn trọng thương và bắt giữ.

Hasan bị kết 13 tội danh giết người có chủ ý và 32 tội danh mưu sát vào năm 2013, sau đó bị tuyên án tử hình. Ông ta được đưa đến một cơ sở giam giữ quân sự tại Fort Leavenworth, bang Kansas. Hasan là một trong bốn tù nhân đang chờ thi hành án tử hình trong hệ thống tư pháp quân sự Mỹ.

Thông báo về việc thi hành án với Hasan được đưa ra sau khi ABC News hồi tháng 6 đưa tin Lục quân Mỹ đã chuẩn bị cho việc nối lại các vụ thi hành án quân nhân, dựa trên các tài liệu nội bộ và nguồn tin am hiểu vấn đề.

Kế hoạch có tên “Operation Resolute Justice” được ban hành nội bộ hồi tháng 2, yêu cầu các quan chức Lục quân phối hợp với Cục Nhà tù Liên bang Mỹ để chuyển các tử tù từ Trại giam Quân sự Mỹ tại Fort Leavenworth đến cơ sở thi hành án liên bang ở Terre Haute, bang Indiana. Đây là nơi Bộ Tư pháp Mỹ từng thực hiện một loạt vụ thi hành án tù nhân liên bang trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump.

Theo quy định của Lục quân Mỹ, ít nhất hai cơ quan truyền thông phải được lựa chọn để chứng kiến vụ xử tử.

Quân đội Mỹ chưa xử tử một quân nhân nào kể từ năm 1961, khi binh nhì John Bennett bị xử tử tội hiếp dâm và mưu sát một bé gái 11 tuổi tại Áo.