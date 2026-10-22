Lầu Năm Góc rục rịch lập đơn vị gián điệp thế hệ mới

Theo 6 người biết về sáng kiến, đây là chương trình gián điệp thế hệ mới, trong đó các nhân viên tình báo Mỹ sẽ hoạt động dưới vỏ bọc doanh nhân hoặc nhân sự thuộc khu vực tư nhân, không để lộ bất kỳ mối liên hệ công khai nào với Chính phủ Mỹ. Chương trình được thiết kế để trở thành một mũi nhọn bí mật trong chiến dịch chiến tranh kinh tế rộng lớn hơn của Lầu Năm Góc.

Theo những người am hiểu vấn đề, chương trình này do ông Tom Rakusan giám sát. Ông Rakusan từng làm việc cho CIA, có 39 năm kinh nghiệm và hiện giữ chức cố vấn cấp cao của Thứ trưởng Bộ Chiến tranh Steve Feinberg.

Ông Rakusan thôi làm việc cho CIA từ năm 2021. Năm 2017, ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc phụ trách hoạt động - vị trí đứng đầu bộ máy triển khai các hoạt động gián điệp của CIA. Sau đó, ông chỉ đạo nhiệm vụ chống can thiệp của bên ngoài vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Sau khi rời CIA, ông Rakusan gia nhập Cerberus Capital Management - công ty đầu tư vốn tư nhân do ông Feinberg đồng sáng lập, sau đó theo vị tỷ phú này đến Lầu Năm Góc vào năm 2025.

Theo những người am hiểu chương trình, chuyên gia từ các quân chủng thuộc Bộ Chiến tranh Mỹ, Văn phòng Thứ trưởng phụ trách Tình báo và An ninh thuộc Bộ Chiến tranh, cùng các quan chức CIA đã nghỉ hưu, đều được huy động tham gia sáng kiến này.

Theo họ, chương trình vẫn trong giai đoạn lập kế hoạch và chưa đi vào hoạt động.

Đơn vị mới sẽ trực thuộc Lầu Năm Góc, có thể được tổ chức thành một đơn vị hoạt động bí mật chuyên trách mới, độc lập hoàn toàn, hoặc sẽ là bước nâng cấp và mở rộng năng lực thu thập tình báo hiện có của Lầu Năm Góc.

Bộ Chiến tranh Mỹ phủ nhận việc đang triển khai sáng kiến như vậy. CIA từ chối bình luận. Rakusan không phản hồi đề nghị bình luận.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump coi chiến tranh kinh tế là một công cụ chủ chốt trong chính sách đối ngoại. Chính quyền đã áp đặt thuế quan và các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, đầu tư vào những nguồn lực và công nghệ thiết yếu của Mỹ, phối hợp với các nguồn vốn tư nhân để củng cố nền tảng công nghiệp quốc phòng, đồng thời ưu tiên hoạt động tình báo kinh tế.

Trong bài phát biểu vào tháng 9/2025, Phó Giám đốc CIA Michael Ellis cho biết Mỹ đang mở rộng hoạt động gián điệp nhằm vào Trung Quốc, tập trung vào các doanh nghiệp Trung Quốc trong những lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, công nghệ sinh học và chất bán dẫn tiên tiến.

Mặc dù các cơ quan tình báo Mỹ từ lâu đã theo dõi những doanh nghiệp chủ chốt của Trung Quốc, nhưng việc ông Ellis công khai đề cập đến thay đổi trong ưu tiên của CIA được đánh giá là tiết lộ bất thường từ một quan chức cấp cao của cơ quan này.

Ông David S. Cohen, người tiền nhiệm của ông Ellis trên cương vị Phó Giám đốc CIA, viết trong bài đăng trên tạp chí Foreign Affairs gần đây rằng cộng đồng tình báo Mỹ nên tiến thêm một bước nữa. Theo ông, Mỹ nên chấm dứt lệnh cấm tồn tại từ lâu đối với việc chia sẻ bí mật kinh tế thu thập được cho các doanh nghiệp Mỹ trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến.

“Chúng ta đã thu thập thông tin nhạy cảm về kinh tế trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập kỷ. Chúng ta không nên quá bận tâm đến việc liệu có nên tạo lợi thế thương mại cho (các doanh nghiệp Mỹ) hay không”, ông Cohen nói trong một cuộc phỏng vấn.

Tuy nhiên, ông cho rằng cần có cơ chế giám sát để ngăn chặn tình trạng thiên vị hoặc tham nhũng trong việc lựa chọn doanh nghiệp được hưởng lợi.