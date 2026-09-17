Lầu Năm Góc nghi ngờ khả năng chế tạo đồng thời hai dòng máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6

Lầu Năm Góc mới đây đã bày tỏ lo ngại về khả năng tổ hợp công nghiệp quốc phòng Mỹ không thể đảm bảo đồng thời việc phát triển cùng lúc hai dòng máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6.

Theo ấn phẩm chuyên ngành The War Zone (TWZ), đây là các chương trình tiêm kích hạm F/A-XX dành cho Hải quân Mỹ và F-47 được chế tạo theo yêu cầu của Không quân Mỹ.

Các nhà lãnh đạo Lầu Năm Góc khi trả lời phỏng vấn cho biết rủi ro lớn nhất là độ phức tạp cao của cả hai dự án, bên cạnh đó là sự thiếu hụt nhân sự có trình độ chuyên môn cao, cũng như năng lực hạn chế của các dây chuyền sản xuất.

Trung tướng Dale R. White - Giám đốc Hệ thống Vũ khí của Không quân Mỹ (USAF) đã xác nhận những vấn đề này trong cuộc trả lời phỏng vấn ấn phẩm The War Zone.

Theo ông White, những hạn chế liên quan đến năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng đang ảnh hưởng đồng thời đến nhiều dự án vũ khí, buộc họ phải tìm kiếm những giải pháp thỏa hiệp.

Bên cạnh đó, Trung tướng White cho biết, nhà thầu chính của chương trình tiêm kích tàng hình thế hệ 6 F-47 là Tập đoàn Boeing, doanh nghiệp này đang đầu tư đáng kể nhằm gia tăng năng lực sản xuất.

Mặc dù vậy trước khi tiêm kích F-47 có thể được đưa vào dây chuyền lắp ráp, nhà chế tạo máy bay vẫn phải trải qua giai đoạn khó khăn như hoàn thiện thiết kế, thử nghiệm bay và hiệu chỉnh phần mềm.

Giám đốc Hệ thống Vũ khí của của USAF đặc biệt nhấn mạnh đến mối đe dọa về tình trạng thiếu nhân lực có trình độ chuyên môn cho cả hai dự án, trong khi vấn đề này chẳng thể khắc phục trong một sớm một chiều.

Theo ông White, thách thức then chốt vẫn là liệu các tập đoàn hàng đầu của đất nước có đủ năng lực để đảm bảo tốc độ sản xuất hàng loạt máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 ở mức cao hay không.

Theo ghi nhận, dự án F-47 dành cho USAF vẫn đang tiến triển tốt. Theo các quan chức Không quân Mỹ, nhờ nhiều năm nghiên cứu sơ bộ và giảm thiểu rủi ro, chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của tiêm kích thế hệ thứ 6 này dự kiến ​​sẽ diễn ra trong vòng 2 năm tới.

Trong khi đó, dự án tiêm kích hạm F/A-XX thế hệ thứ 6 của Hải quân Mỹ (USN) đang phải đối mặt với những sự chậm trễ khi họ vẫn chưa chọn được nhà thầu chính, mặc dù quyết định dự kiến ​​sẽ phải được đưa ra sớm hơn.

Hai tập đoàn hàng không lớn gồm Boeing và Northrop Grumman vẫn là những ứng cử viên cuối cùng trong cuộc cạnh tranh phát triển tiêm kích hạm thế hệ 6 F/A-XX cho Hải quân Mỹ.

Những nghi ngờ về tương lai của máy bay chiến đấu trên tàu sân bay đã nảy sinh sau những nỗ lực của Lầu Năm Góc nhằm đóng băng chương trình này vào năm ngoái.

Dự án chỉ tạm thời được giải cứu khi Tư lệnh Hải quân Mỹ - Đô đốc Daniel Caudle khẳng định rằng nhu cầu về tiêm kích hạm F/A-XX vẫn rất lớn, do khả năng phòng không và tấn công ngày càng tăng của các đối thủ tiềm tàng bao gồm Nga và Trung Quốc.

Lãnh đạo Tập đoàn Boeing trước đây tuyên bố họ đủ khả năng sản xuất cùng lúc hai dòng tiêm kích thế hệ thứ 6, bởi việc thống nhất cấu trúc các bộ phận và hệ thống điều khiển giữa F/A-XX và F-47 sẽ cho phép dự án có thể về đích nhanh hơn, đây là điều đáng trông đợi.