Lầu Năm Góc mạnh tay tinh gọn bộ máy chỉ huy, 20% vị trí sẽ bị cắt giảm

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth nhấn mạnh mục tiêu tinh gọn bộ máy chỉ huy, giảm các tầng nấc hành chính trong quân đội. (Nguồn: Al Jazeera)

Theo Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Pete Hegseth sẽ công bố kế hoạch trong bài phát biểu “State of the Force” tại căn cứ Thủy quân lục chiến Quantico, bang Virginia, ngày 30/9.

Theo kế hoạch, các quân chủng sẽ tăng gấp đôi mức cắt giảm 10% đối với khoảng 800 vị trí sĩ quan cấp tướng và đô đốc được đưa ra trước đó. Như vậy, tổng số vị trí bị cắt giảm sẽ lên 20%, với thời hạn hoàn tất trước ngày 1/1/2027.

Các vị trí bị cắt giảm có thể bao gồm sĩ quan từ cấp một sao trở lên trong Lục quân và các cấp tương đương của Hải quân.

Bộ trưởng Pete Hegseth cho rằng, quyết định tinh giản nhằm loại bỏ những tầng nấc chỉ huy không cần thiết, giảm bớt các khâu hành chính và giúp quân đội hoạt động hiệu quả hơn.

Đây là bước tiếp theo trong kế hoạch thu gọn đội ngũ lãnh đạo cấp cao mà Lầu Năm Góc triển khai từ năm 2025.

Kể từ khi chính quyền Tổng thống Donald Trump nhậm chức vào tháng 1/2025, ông Trump và Bộ trưởng Hegseth đã sa thải hoặc thúc đẩy nghỉ hưu hơn hai chục tướng lĩnh và quan chức quân sự cấp cao.

Tuy nhiên, kế hoạch mới đã thu hút sự chú ý tại quốc hội Mỹ.

Thượng nghị sĩ Jack Reed, thành viên cấp cao của đảng Dân chủ tại Ủy ban Quân vụ Thượng viện, cho rằng, những thay đổi đối với các vị trí chỉ huy cấp cao cần được thực hiện sau khi tham vấn Quốc hội.

Quan chức này đồng thời yêu cầu Bộ trưởng Chiến tranh giải thích rõ lý do cắt giảm cũng như việc đình chỉ hoặc từ chối các đề cử thăng chức.

Trong khi đó, luật pháp Mỹ quy định số lượng vị trí sĩ quan cấp tướng trong quân đội, song chính quyền có thể để trống các vị trí này nếu không trình ứng viên lên Quốc hội.

Do đó, kế hoạch mới của Lầu Năm Góc có thể làm thay đổi đáng kể cơ cấu chỉ huy cấp cao của các quân chủng.

(theo Al Jazeera)