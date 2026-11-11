Lầu Năm Góc lên tiếng sau khi Hạ viện Mỹ bác nỗ lực luận tội Bộ trưởng Chiến tranh

Ảnh chụp màn hình bài đăng của ông Sean Parnell.

Theo truyền thông Mỹ, ông Sean Parnell đã viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X: “Ngay từ đầu, nỗ lực này đã chỉ là một hoạt động chính trị không có cơ sở, bằng chứng hay tính nghiêm túc. Nỗ lực đó đã sụp đổ trước những thành tựu của Bộ trưởng Hegseth trong việc khôi phục tinh thần chiến binh, mang lại kết quả và đặt nhiệm vụ lên hàng đầu. Người dân Mỹ nhìn thấu điều đó”. Ông Parnell cũng khẳng định sẽ luôn kiên định và đấu tranh để bảo vệ nền Cộng hòa.

Tuyên bố của ông Parnell xuất hiện sau khi các lãnh đạo phe Cộng hòa tại Hạ viện đã ngăn chặn nỗ lực luận tội ông Hegseth. Với 211 phiếu thuận và 204 phiếu chống, Hạ viện quyết định chuyển nghị quyết luận tội trở lại Ủy ban Tư pháp, trên thực tế khép lại nỗ lực này. Ngay cả một số nghị sĩ Cộng hòa công khai chỉ trích ông Hegseth cũng cho rằng những hành động của ông chưa cấu thành “tội nghiêm trọng và hành vi sai trái nghiêm trọng” theo quy định về luận tội.

Hạ nghị sĩ Thomas Massie (đảng Cộng hòa, bang Kentucky), người đệ trình các điều khoản luận tội, là nghị sĩ Cộng hòa duy nhất ủng hộ tiếp tục tiến trình này. Ông cáo buộc Bộ trưởng Hegseth vi phạm Hiến pháp khi tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Iran mà không được Quốc hội phê chuẩn, chỉ đạo các cuộc tấn công gây chết người nhằm vào những tàu bị tình nghi chở ma túy ở Caribe và không tuân thủ các quy định nhằm hạn chế thương vong dân thường.

Khi trình bày các điều khoản luận tội trước Hạ viện, Hạ nghị sĩ Massie cho rằng Bộ trưởng Hegseth đã cố ý thi hành và thực hiện các mệnh lệnh trái pháp luật, đồng thời cảnh báo quan chức này sẽ tiếp tục là mối đe dọa đối với Hiến pháp nếu tiếp tục tại nhiệm.

Động thái trên diễn ra khi Quốc hội Mỹ trở lại hoạt động sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3/11, trong đó đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện.

Trước đó, Bộ trưởng Hegseth bác bỏ nỗ lực luận tội, cho rằng đây là động thái mang động cơ chính trị, đồng thời khẳng định các chiến dịch quân sự đều được tiến hành hợp pháp. Tuy nhiên, một nguồn tin cho rằng ông Hegseth cùng các cộng sự dự đoán đảng Dân chủ sẽ tìm cách luận tội ông vào năm tới, khi giành được quyền kiểm soát đa số tại Quốc hội.

Về phần mình, trong thông điệp đăng trên mạng xã hội, Tổng thống Donald Trump khẳng định: "Nỗ lực của đảng Dân chủ nhằm luận tội Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth đã thất bại thảm hại!".

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng gọi nghị sĩ Massie là "kẻ thất bại lớn" và cho rằng những thành tựu của chính quyền, từ các chiến thắng tại Venezuela và Iran đến số lượng tuyển quân cao kỷ lục của quân đội Mỹ, đã minh oan cho một người yêu nước Mỹ.

Ông Trump cũng cáo buộc phe Dân chủ tiếp tục vũ khí hóa và lạm dụng các thể chế của nước Mỹ, đồng thời kêu gọi chấm dứt tình trạng này.