Lầu Năm Góc lên phương án nối lại tấn công quy mô lớn vào Iran

Tạp chí The Atlantic dẫn lời hai quan chức Mỹ ngày 7/10 cho biết Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) đang lên các phương án hành động. Các mục tiêu tiềm năng, quy mô chiến dịch và việc liệu Tổng thống Donald Trump có phê chuẩn hành động quân sự hay không vẫn đang được thảo luận.

Khi được hỏi về thông tin trên, một quan chức Lầu Năm Góc nói với hãng thông tấn Anadolu: “Nhiệm vụ của Bộ Chiến tranh là xây dựng và trình Tổng thống các phương án quân sự”. Quan chức này không xác nhận cũng không phủ nhận thông tin.

Tạp chí The Atlantic đưa tin, các cố vấn của ông Trump cho rằng thời điểm thích hợp để tiến hành các cuộc tấn công mới là sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, thay vì trước đó.

Một quan chức Nhà Trắng tiết lộ, ông Trump “có sẵn mọi phương án vào bất cứ lúc nào”, nhưng không trả lời câu hỏi về thời điểm có thể tiến hành các cuộc tấn công.

Ông Trump chỉ thị Lầu Năm Góc lên phương án tấn công Iran. Ảnh: WANA

Trong một diễn biến khác, trang Axios dẫn lời các quan chức Mỹ cho hay, vài ngày trước Lầu Năm Góc đã chỉ thị CENTCOM hoàn tất công tác chuẩn bị để nối lại các hoạt động tác chiến quy mô lớn tại Iran. Theo nguồn tin, chỉ thị này không đưa ra thời điểm cụ thể để bắt đầu các cuộc tấn công.

Mỹ và Israel phát động một chiến dịch quân sự nhằm vào Iran ngày 28/2. Tehran đáp trả bằng các cuộc tấn công tên lửa và UAV trên khắp khu vực, đồng thời đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến đường chiến lược đối với hoạt động vận chuyển năng lượng.

Washington và Tehran ký biên bản ghi nhớ hồi tháng 6, sau các nỗ lực trung gian của Pakistan và Qatar nhằm chấm dứt giao tranh và mở đường cho đàm phán. Tuy nhiên, việc thực thi thỏa thuận sau đó đình trệ do bất đồng, trong đó có vấn đề an ninh và hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.

Trong bài phát biểu tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York hồi tháng trước, ông Trump cho biết kỳ vọng đạt được thỏa thuận với Iran sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ. Ông cảnh báo mình sẽ phải đưa ra một “quyết định lớn” về việc theo đuổi thỏa thuận hay “tiêu diệt” Iran.